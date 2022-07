Normalerweise nicht. Zwar können alle VPNs Ihre Internetverbindung verlangsamen, jedoch ist ExpressVPN eines der schnellsten, so dass die Nutzer selten einen Unterschied bemerken. In bestimmten Fällen kann die Nutzung eines VPNs zum Streamen von Starz sogar Ihre Videoqualität verbessern, insbesondere wenn Ihr Internetanbieter die Bandbreite für Streaming-Dienste gedrosselt hat.

Starz ist ein Premium-Streaming-Dienst, für den Sie ein Abonnement abschließen müssen, um in den Genuss der Sammlung von Filmen und Serien zu kommen. Auf der Webseite bietet Starz jedoch eine 7-tägige kostenlose Testversion an.

Starz ist ein US-amerikanischer Premium-Kabel- und Satelliten-Fernsehsender im Besitz von Lionsgate. Zusätzlich zu mehreren 24-Stunden-Multiplex-Kanälen und einem Abonnement-Video-on-Demand-Service bietet Starz in einigen Regionen auch eine Abonnement-basierte Online-Streaming-Plattform an, die als Starzplay bekannt ist.

