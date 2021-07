Censura da Internet: O que é isso?

Uma visão de mundo distorcida: A censura influencia como entendemos o mundo e a sociedade, muitas vezes apresentando uma imagem mais positiva da própria sociedade. Ela também nos impede de conhecer formas alternativas de vida em outros lugares do mundo.



Inconveniência: Pode ser frustrante se os principais serviços online que você utiliza estiverem bloqueados quando você está viajando ou morando no exterior. Isto pode significar que você pode ficar sem seus principais e-mails, aplicativos de mensagens, redes sociais e ferramentas de chat em vídeo com os quais você conta para manter contato com a família e amigos, e para notícias e entretenimento.



Desvantagens comerciais: As empresas são prejudicadas pela censura quando não têm acesso a todas as informações que poderiam ajudá-las a tomar decisões comerciais. Empresas internacionais com operações em países que bloqueiam serviços de comunicação populares também devem se adaptar utilizando aplicativos disponíveis localmente, independentemente de sua adequação e qualidade.



Perda de privacidade: Em países com elevada censura, os indivíduos estão limitados a usar um conjunto de aplicativos de redes sociais e chat disponíveis localmente, e esses aplicativos provavelmente são monitorados quanto ao conteúdo sensível, que é removido antes que possa ser amplamente divulgado.



Entretenimento editado: Um país pode bloquear serviços de streaming ou certos filmes e programas de TV, ou permitir apenas versões que eliminam conteúdos que não estão de acordo com o que ele deseja.