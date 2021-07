Cenzura w Internecie: co to takiego?

Cenzura Internetu to uniemożliwianie dostępu do treści internetowych przez rządy w celu ograniczenia wiedzy. Szkoły i miejsca pracy również blokują treści w swoich sieciach, aby zmniejszyć rozproszenie uwagi, podczas gdy rodzice ograniczają dostęp do Internetu, aby chronić dzieci przed nieodpowiednimi materiałami.

Kraje stosują cenzurę Internetu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się informacji, co tłumi wyzwania wobec ich oficjalnej narracji o świecie. Jest to sposób na sprawowanie kontroli nad ludźmi i zapobiegania buntowi w społeczeństwie. Cenzura Internetu przez rządy jest również często motywowana względami moralnymi lub religijnymi, a także w celu uniemożliwienia dostępu do materiałów objętych prawem autorskim.

Cenzorzy stosują różn metody techniczne, aby zablokować użytkownikom dostęp do wybranych stron internetowych (takich jak zagraniczne serwisy informacyjne), aplikacji (np. Facebook i YouTube) i usług (np. Google). W niektórych przypadkach kraje uchwalają prawa utrudniając publikowanie treści w Internecie. W skrajnych przypadkach całkowicie odmawiają one swoim obywatelom dostępu do Internetu. Raport ExpressVPN o cenzurze w Internecie w 2020 roku analizuje, w jaki sposób kraje na całym świecie stosują cenzurę w Internecie.