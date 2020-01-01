Port numarası nasıl bulunur

Port numarası nedir?

Port numarası, sunucunuza iletilen belirli bir mesajı tanımlamak için kullanılan şeydir. Hizmetin türüne bağlı olarak bu, iki farklı porttan biriyle ilgili olacaktır: UDP ve TCP.

UDP ve TCP portları arasında fark nedir?

TCP Portları: Transmission Control Protocol'un kısaltması olan bu yöntem, verileri göndermeden önce bir bağlantı kurar ve bu sayede genellikle daha güvenilir olur.

UDP Portları: User Diagram Protocol'un kısaltması olan bu yöntem, veri paketlerini öncelikle bir bağlantı gerçekleştirmeden gönderir ve bu sayede genellikle daha hızlıdır.