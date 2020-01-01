Port numarası nasıl bulunur
Bir uygulamaya erişim vermek veya güvenlik duvarı protokollerinizi yapılandırmak istediğinizde, ağınızın port numaraları farklı çevrimiçi sitelere ve hizmetlere erişmenizi sağlar.
Portlarınızı bulmak istiyorsanız, öncelikle yönlendirici IP adresinizi bilmeniz gerekiyor. Oradan bir port numarasını kontrol edebilirsiniz.
Port numaranızı kontrol etmek için aşağıdaki 3 adımlı kılavuzu takip edin.
Windows üzerinde port numarası nasıl bulunur
- Komut isteminizi başlatın
- ipconfig yazın
- Daha sonra çeşitli port numaralarının listesi için netstat -a yazın
Mac üzerinde port numarası nasıl bulunur
- Sistem Tercihlerini açın
- Ağ > Gelişmiş'e gidin
- Port Tarama sekmesine tıklayın ve taramak istediğiniz IP adresini girin
Port numarası nedir?
Port numarası, sunucunuza iletilen belirli bir mesajı tanımlamak için kullanılan şeydir. Hizmetin türüne bağlı olarak bu, iki farklı porttan biriyle ilgili olacaktır: UDP ve TCP.
UDP ve TCP portları arasında fark nedir?
TCP Portları: Transmission Control Protocol'un kısaltması olan bu yöntem, verileri göndermeden önce bir bağlantı kurar ve bu sayede genellikle daha güvenilir olur.
UDP Portları: User Diagram Protocol'un kısaltması olan bu yöntem, veri paketlerini öncelikle bir bağlantı gerçekleştirmeden gönderir ve bu sayede genellikle daha hızlıdır.
Neden port numaranızı bilmeniz gerekiyor?
Bazı yazılımlar farklı türde portlar kullanabileceğinden, port numaralarınızı taramak güvenlik duvarları oluştururken ve uygulamalara belirli izinleri verirken faydalı olabilir.
Aynı uygulama için herhangi bir anda birden fazla port görmek de mümkündür. Örneğin, VPN'ler aynı anda birden fazla port kullanmaları ile bilinirler.
Yaygın port numaraları
Port türleri hakkında daha fazla bilgi mi istiyorsunuz? İşte Windows için bazı yaygın port numaralarının bir listesi. Mac kullanıcısıysanız, ayrıca Apple'ın yaygın portları listesine de göz atabilirsiniz.