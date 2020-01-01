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Yönlendiricinin IP adresi nasıl bulunur

Yönlendirici ayarlarına erişmek veya yönlendiricinize bağlanan cihazları yapılandırmak istiyorsanız, yönlendiricinizin IP adresini bilmeniz gerekmektedir.

Yönlendiricinizin IP Adresini Bulun Yaygın Yönlendirici IP'lerini Görün

yönlendirici ip adresi nasıl bulunur

Windows üzerinde yönlendiricinizin IP adresi (varsayılan ağ geçidi) nasıl bulunur

  1. Komut istemini başlatın
  2. ipconfig yazın
  3. Yönlendiricinizin IP adresi Varsayılan Ağ Geçidinin yanında listelenir

Mac üzerinde yönlendiricinizin IP adresi nasıl bulunur

  1. Sistem Tercihleri'ni açın
  2. Ağ > Gelişmiş'e gidin
  3. TCP/IP altında, yönlendiricinizin IP adresi Yönlendiricinin yanında listelenir

IP adresi nedir?

IP adresi, ağa bağlı her bilgisayarı veya cihazı tanımlar. Bu ağ, internetin kendisi veya daha küçük bir yerel ağ olabilir.

Açık IP adresi, cihazınızın internet üzerindeki IP adresidir. Genel olarak, internete her bağlandığınızda cihazınıza yeni bir IP adresi atanacaktır. Açık IP adresinizi bulmanıza yardımcı olacak birçok çevrimiçi araç vardır.

Yerel IP adresi, yönlendiriciniz tarafından, kendisi de dahil olmak üzere, ona bağlı olan her cihaza atanır. Bu yerel IP adresi internet üzerinde görünmez ve sadece yerel ağınız içinde çalışır. Çoğu yönlendirici 192.168.XXX.XXX ile başlayan IP adresleri atar. Yukarıdaki adımlar yönlendiricinizin yerel IP adresini nasıl bulacağını gösterir.

Varsayılan yönlendirici IP'leri

Netgear yönlendiricisi için giriş IP'si mi arıyorsunuz? ASUS yönlendiricinizin IP adresini bulmak mı istiyorsunuz? İşte en popüler yönlendirici markalarının bazılarına ait varsayılan yönlendirici IP adreslerinin listesi.

Apple IP adresleri

10.0.1.1

Asus IP adresleri

192.168.1.1

192.168.2.1

Belkin IP adresleri

192.168.1.1

192.168.2.1

10.0.0.2

10.1.1.1

Dell IP adresleri

192.168.1.1

Cisco IP adresleri

192.168.1.1

192.168.0.30

192.168.0.50

10.0.0.1

10.0.0.2

D-Link IP adresleri

192.168.1.1

192.168.0.1

192.168.0.10

192.168.0.101

192.168.0.30

192.168.0.50

192.168.1.254

192.168.15.1

192.168.254.254

10.0.0.1

10.0.0.2

10.1.1.1

10.90.90.90

Huawei IP adresleri

192.168.1.1

192.168.0.1

192.168.3.1

192.168.8.1

192.168.100.1

10.0.0.138

Linksys IP adresleri

192.168.1.1

192.168.0.1

192.168.1.10

192.168.1.210

192.168.1.254

192.168.1.99

192.168.15.1

192.168.16.1

192.168.2.1

Microsoft IP adresleri

192.168.2.1

Netgear IP adresleri

192.168.0.1

192.168.0.227

TP-Link IP adresleri

192.168.1.1

192.168.0.1

192.168.0.254

Güvenli yönlendirici IP adresi nasıl edinilir

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