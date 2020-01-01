Yönlendiricinin IP adresi nasıl bulunur
Yönlendirici ayarlarına erişmek veya yönlendiricinize bağlanan cihazları yapılandırmak istiyorsanız, yönlendiricinizin IP adresini bilmeniz gerekmektedir.
Yönlendiricinizin IP Adresini Bulun Yaygın Yönlendirici IP'lerini Görün
Windows üzerinde yönlendiricinizin IP adresi (varsayılan ağ geçidi) nasıl bulunur
- Komut istemini başlatın
- ipconfig yazın
- Yönlendiricinizin IP adresi Varsayılan Ağ Geçidinin yanında listelenir
Mac üzerinde yönlendiricinizin IP adresi nasıl bulunur
- Sistem Tercihleri'ni açın
- Ağ > Gelişmiş'e gidin
- TCP/IP altında, yönlendiricinizin IP adresi Yönlendiricinin yanında listelenir
IP adresi nedir?
IP adresi, ağa bağlı her bilgisayarı veya cihazı tanımlar. Bu ağ, internetin kendisi veya daha küçük bir yerel ağ olabilir.
Açık IP adresi, cihazınızın internet üzerindeki IP adresidir. Genel olarak, internete her bağlandığınızda cihazınıza yeni bir IP adresi atanacaktır. Açık IP adresinizi bulmanıza yardımcı olacak birçok çevrimiçi araç vardır.
Yerel IP adresi, yönlendiriciniz tarafından, kendisi de dahil olmak üzere, ona bağlı olan her cihaza atanır. Bu yerel IP adresi internet üzerinde görünmez ve sadece yerel ağınız içinde çalışır. Çoğu yönlendirici 192.168.XXX.XXX ile başlayan IP adresleri atar. Yukarıdaki adımlar yönlendiricinizin yerel IP adresini nasıl bulacağını gösterir.
Varsayılan yönlendirici IP'leri
Netgear yönlendiricisi için giriş IP'si mi arıyorsunuz? ASUS yönlendiricinizin IP adresini bulmak mı istiyorsunuz? İşte en popüler yönlendirici markalarının bazılarına ait varsayılan yönlendirici IP adreslerinin listesi.
|
Apple IP adresleri
|
10.0.1.1
|
Asus IP adresleri
|
192.168.1.1
192.168.2.1
|
Belkin IP adresleri
|
192.168.1.1
192.168.2.1
10.0.0.2
10.1.1.1
|
Dell IP adresleri
|
192.168.1.1
|
Cisco IP adresleri
|
192.168.1.1
192.168.0.30
192.168.0.50
10.0.0.1
10.0.0.2
|
D-Link IP adresleri
|
192.168.1.1
192.168.0.1
192.168.0.10
192.168.0.101
192.168.0.30
192.168.0.50
192.168.1.254
192.168.15.1
192.168.254.254
10.0.0.1
10.0.0.2
10.1.1.1
10.90.90.90
|
Huawei IP adresleri
|
192.168.1.1
192.168.0.1
192.168.3.1
192.168.8.1
192.168.100.1
10.0.0.138
|
Linksys IP adresleri
|
192.168.1.1
192.168.0.1
192.168.1.10
192.168.1.210
192.168.1.254
192.168.1.99
192.168.15.1
192.168.16.1
192.168.2.1
|
Microsoft IP adresleri
|
192.168.2.1
|
Netgear IP adresleri
|
192.168.0.1
192.168.0.227
|
TP-Link IP adresleri
|
192.168.1.1
192.168.0.1
192.168.0.254
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