IP adresi nedir?

IP adresi, ağa bağlı her bilgisayarı veya cihazı tanımlar. Bu ağ, internetin kendisi veya daha küçük bir yerel ağ olabilir.

Açık IP adresi, cihazınızın internet üzerindeki IP adresidir. Genel olarak, internete her bağlandığınızda cihazınıza yeni bir IP adresi atanacaktır. Açık IP adresinizi bulmanıza yardımcı olacak birçok çevrimiçi araç vardır.

Yerel IP adresi, yönlendiriciniz tarafından, kendisi de dahil olmak üzere, ona bağlı olan her cihaza atanır. Bu yerel IP adresi internet üzerinde görünmez ve sadece yerel ağınız içinde çalışır. Çoğu yönlendirici 192.168.XXX.XXX ile başlayan IP adresleri atar. Yukarıdaki adımlar yönlendiricinizin yerel IP adresini nasıl bulacağını gösterir.