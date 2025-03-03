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Bu eğitim size Windows için Kodi’de ExpressVPN’in nasıl kurulacağını gösterecektir.

Başlamadan önce ihtiyacınız olacaklar:

Kodi ile ExpressVPN’i kullanmak için:

  1. Windows için ExpressVPN uygulamasını indirin ve kurun.
  2. Uygulamada, Daha fazla simgesi. simgesine tıklayın.
  3. Tercih ettiğiniz VPN sunucusu konumuna bağlanın.
  4. IP adresinizi kontrol edin ve VPN’e başarıyla bağlandığınızı doğrulayın.
  5. Kodi’yi normal şekilde açın ve kullanın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Examples: Android, Windows, Linksys router

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