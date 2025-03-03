Kodi'yi hızlı ve HD olarak izlemek ister misiniz? Hemen ExpressVPN Edinin

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Bu eğitim size Windows için Kodi’de ExpressVPN’in nasıl kurulacağını gösterecektir.

Başlamadan önce ihtiyacınız olacaklar:

Kodi ile ExpressVPN’i kullanmak için:

Windows için ExpressVPN uygulamasını indirin ve kurun. Uygulamada, simgesine tıklayın. Tercih ettiğiniz VPN sunucusu konumuna bağlanın. IP adresinizi kontrol edin ve VPN’e başarıyla bağlandığınızı doğrulayın. Kodi’yi normal şekilde açın ve kullanın.

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