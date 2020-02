Tak! Jeśli jesteś w kraju, w którym niektóre strony www i usługi są ocenzurowane, to ExpressVPN pomoże Ci uzyskać dostęp do wybranego kontentu tak, jakbyś był w innym kraju.*

Nie. ExpressVPN działa najlepiej jako własna rodzima aplikacja. Zapewnia to optymalną równowagę prędkości i stabilności, a także lepszą ochronę przed wyciekami, zapewniając Ci maksymalną prywatność.

Co jeszcze mogę zrobić z ExpressVPN?

ExpressVPN wspiera także inne usługi streamingu takie, jak Netflix, Amazon Prime Video i HBO Go/Now. Jest to również szybki i łatwy sposób na ochronę przed hakerami podczas łączenia się z niezabezpieczoną publiczną siecią Wi-Fi oraz ominięcie cenzury w Internecie podczas podróży.

