Kodi'yi hızlı ve HD olarak izlemek ister misiniz?Hemen ExpressVPN Edinin
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Bu eğitim size nasılkurulacağını ve Android’de ExpressVPN kullanarak Kodi’yi izleyin.
Not: Bu adımlar bir Android TV Kutusu için de geçerlidir. Android TV Kutunuzun ExpressVPN ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Android cihazınızda ExpressVPN uygulamasını başlatın. (Android için ExpressVPN uygulamasının yüklenmesi için talimatlara bakın.)
- simgesine dokunun.
- Tercih ettiğiniz konumu seçin.
- Konumunuzu ve IP adresinizi kontrol edin ve VPN bağlantısının çalıştığını onaylayın.
- Android cihazınızda Kodi’yi açın ve normal şekilde çalıştırın. (Android’de Kodi yükleme talimatlarına bakın.)
Başka bir sorun için, lütfen hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.