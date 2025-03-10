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Bu eğitim size nasılkurulacağını ve Android’de ExpressVPN kullanarak Kodi’yi izleyin.

Not: Bu adımlar bir Android TV Kutusu için de geçerlidir. Android TV Kutunuzun ExpressVPN ile uyumlu olduğundan emin olun.

  1. Android cihazınızda ExpressVPN uygulamasını başlatın. (Android için ExpressVPN uygulamasının yüklenmesi için talimatlara bakın.)
  2. Daha fazla simgesi. simgesine dokunun.
    Konum Seçici'ye dokunun.
  3. Tercih ettiğiniz konumu seçin.
  4. Konumunuzu ve IP adresinizi kontrol edin ve VPN bağlantısının çalıştığını onaylayın.
  5. Android cihazınızda Kodi’yi açın ve normal şekilde çalıştırın. (Android’de Kodi yükleme talimatlarına bakın.)

Başka bir sorun için, lütfen hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Examples: Android, Windows, Linksys router

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