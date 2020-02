Kan jeg bruge ExpressVPN til at se mere indhold med Kodi? Ja! Hvis du er i et land hvor nogle sider og servicer censureres, kan ExpressVPN hjælpe dig med at få adgang til indhold som om du var i et andet land.*

Følger ExpressVPN med Kodi software? Nej. Du skal stadig downloade og installere Kodi for sig. Besøg den officielle Kodi hjemmeside for at downloade det nyeste build til din enhed.

Har ExpressVPN en app indeni Kodi? Nej. ExpressVPN fungerer bedst som sin egen app. Dette giver den optimale balance af hastighed og stabilitet, plus bedre lækbeskyttelse for at sikre privatlivet.

På hvilke enheder kan jeg se Kodi med en VPN? ExpressVPN har brugervenlige apps til Windows, Mac, Android, Routere og Linux så du kan se Kodi med en VPN på en lang række af enheder. For at se Kodi med VPN på enhver Wi-Fi-tilsluttet enhed, så få ExpressVPN til din hjemme- eller kontorrouter.

Hvad kan jeg ellers gøre med ExpressVPN? ExpressVPN fungerer med en lang række streaming servicer såsom Netflix, Amazon Prime Video, og HBO Go/Now. Det er også en hurtigt og nem måde at beskytte sig imod hackere på, når du opretter forbindelse til offentlig Wi-Fi, og til at overkomme online censur når du rejser. Læs mere om de 5 bedste måder at bruge en VPN på. ExpressVPN er en VPN service der ikke er beregnet til at blive brugt til at omgås ophavsretten. Læs venligst ExpressVPN's Brugervilkår og Kodi's Brugervilkår for yderligere oplysninger.

