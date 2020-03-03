Uygulamamızı ve özellikleri kullanabilmek için lütfen önce ExpressVPN hesabına giriş yapın.
Bu yönerge size Amazon Fire TV Stick veya Fire TV cihazınıza ExpressVPN uygulamasının nasıl kurulacağını gösterir.
ExpressVPN uygulaması şunlarla uyumludur:
- Fire TV: Tüm sürümler
- Fire TV Stick: 2. nesil ve üzeri
ExpressVPN uygulamasını Amazon Appstore üzerinden indirebilirsiniz. Uygulamayı Amazon Appstore’da bulamazsanız veya Amazon Appstore’a erişemiyorsanız ExpressVPN uygulamasını manuel olarak sideload edebilirsiniz.
Henüz ExpressVPN müşterisi değil misiniz?
Amazon Fire TV ve Fire Stick için VPN hakkında daha fazlasını öğrenin
Şuraya atla…
1. ExpressVPN Android uygulamasını indirin
2. ExpressVPN uygulamasını kurun
3. Bir VPN sunucusu konumuna bağlanın
VPN sunucusu konumundan bağlantıyı kesin
Farklı bir VPN sunucusu konumu seçin
ExpressVPN’i Fire cihazınızdan kaldırın
1. ExpressVPN Android uygulamasını indirin
Fire cihazınızda ‘e gidin: ExpressVPN’i tıklayın.
ExpressVPN’i seçin.
İndir‘i seçin.
Aç’ı seçin.
ExpressVPN uygulamasını etkinleştirmek için devam edin.
ExpressVPN uygulaması app versiyonu nasıl sideload edilir
Not: ExpressVPN herhangi bir üçüncü taraf uygulamayla ilişkili değildir.
Fire cihazınızda şuraya gidin: Ayarlar> Fire TV’im > Geliştirici Seçenekleri.
- Fire TV’im > Hakkında‘ya gidin.
- Listedeki ilk seçeneği seçin. Bu seçenek Fire TV cihazınızın adı olmalıdır.
- Fire TV kumandanızda Seç tuşuna yedi defa basın.
Zaten bir geliştiricisiniz şeklinde bir mesaj göreceksiniz. Artık Fire TV’im üzerinden Geliştirici Seçenekleri‘ne erişebilirsiniz.
Bilinmeyen Kaynaklardan Uygulamalar‘ı açın.
Ana menüde ‘e gidin: İndirici‘ye tıklayın.
İndir‘i seçin.
İndirici’nin fotoğraflarınıza, medyanıza ve dosyalarınıza erişmesini sağlayacak erişim iznini vermek için İzin Ver‘i seçin.
İlerlemek için Tamam‘ı seçin.
ExpressVPN APK yükleyicisinin URL’sini girin. (URL’yi almak için ExpressVPN Destek Ekibiyle iletişime geçin.)
Git‘i seçin.
Yüklemeyi tamamlamak için Yükle‘yi seçin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibiyle iletişime geçin.
2. ExpressVPN uygulamasını kurun
Giriş yap‘ı seçin.
ExpressVPN hesabınızın e-posta ve parolasını girin. Giriş yap‘ı seçin.
Uygulama, ExpressVPN’i daha hızlı ve daha güvenilir hâle getirmek için anonim bilgileri paylaşmak isteyip istemediğinizi soracaktır. Devam etmek için tercihinizi yapın.
Tamam‘ı seçin.
ExpressVPN’in bağlantı isteğini kabul etmeniz istendiğinde Tamam‘ı seçin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibiyle iletişime geçin.
3. Bir VPN sunucusu konumuna bağlanın
VPN sunucusu konumuna bağlanmak için tıklayın. Varsayılan olarak, ExpressVPN bir Akıllı Konum önerecek ve bu da size en uygun deneyimi sunan konum olacaktır.
“Bağlı” mesajını gördüğünüzde internet’i ek gizlilik ve güvenlik ile kullanmaya başlayabilirsiniz.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibiyle iletişime geçin.
VPN sunucusu konumundan bağlantıyı kesin
VPN sunucusu konumundan bağlantıyı kesmek için simgesine tıklayın.
“Bağlı değil” mesajını göreceksiniz.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibiyle iletişime geçin.
Farklı bir VPN sunucusu konumu seçin
Farklı bir VPN sunucusu konumu seçmek için simgesine tıklayın.
Varsayılan olarak iki sekme görürsünüz, ÖNERİLEN ve TÜM KONUMLAR.
Bir konuma bağlanmak için seçim yapın. Ayrıca konum üzerinde “seç” butonuna basılı tutarak sık kullanılanlar listenize bir konum ekleyebilirsiniz . En sevdiğiniz konumlar FAVORİLER isimli bir sekmeye eklenir.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibiyle iletişime geçin.
ExpressVPN’i Fire cihazınızdan kaldırın
- Fire cihazınızda şuraya gidin: Ayarlar > Uygulamalar > Yüklü Uygulamaları Yönetin.
- ExpressVPN’i bulmak için listeyi aşağı kaydırın.
- Kaldır > Kaldır seçeneklerini takip edin.
Uygulama artık Fire cihazınızdan kaldırıldı.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibiyle iletişime geçin.
Cihazınızdan Amazon Fire’a yayınlama veya yansıtma
Yayınlama ve yansıtma, Amazon Fire TV ile cihazınızdan bir TV’ye içerik yansıtmanızı sağlayan kablosuz teknolojilerdir.
Amazon Fire TV’yi kullanarak cihazınızdan (VPN ile) bir TV’ye içerik yansıtmak istiyorsanız uyumlu yayınlama ve yansıtma seçenekleri şunlardır:
|Yayınlama
|Yansıtma
|Android (VPN ile)
|✘ Desteklenmiyor
|✔ Destekleniyor
|Windows (VPN ile)
|✔ Destekleniyor (Chrome bazlı tarayıcılarda)
|✘ Desteklenmiyor
|Chromebook (VPN ile)
|✘ Desteklenmiyor
|✘ Desteklenmiyor
|Linux (VPN ile)
|✘ Desteklenmiyor
|✘ Desteklenmiyor
(İçeriği iOS veya MacOS’tan Amazon Fire TV’nize yayınlamak veya yansıtmak mümkün değildir.)
Alternatif olarak, Amazon Fire TV’nizi bir VPN yönlendiriciye, manuel olarak yapılandırılmış VPN’e veya sanal VPN yönlendiriciye bağlayabilirsiniz. Bu seçenekte, cihazınızdan Amazon Fire TV’nize içerik yayınlamanız veya yansıtmanız gerekmez. İçerik izlemek için sadece VPN’e bağlı bir Amazon Fire TV’ye ihtiyacınız var.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibiyle iletişime geçin.