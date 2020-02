ประโยชน์ด้านความปลอดภัยของ Kodi VPN

ExpressVPN ได้ตั้งค่า อุโมงค์ที่เข้ารหัส ระหว่างอุปกรณ์ Kodi ของคุณกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งหมายความว่า ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะไม่สามารถอ่านการเข้าชมของคุณได้อีก รวมถึงไม่สามารถบันทึก ตรวจสอบ หรือขายข้อมูลกิจกรรมการดาวน์โหลด หรือสตรีมมิงของคุณได้ ExpressVPN จะ no activity logs and no connection logs เพื่อให้คุณสามารถใช้ Kodi ในแบบส่วนตัวได้มากที่สุด

ExpressVPN จะกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลทั้งหมดของคุณ (รวมถึง Kodi) ผ่าน เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ซึ่งหมายความว่า ที่อยู่ IP จริงของคุณจะถูกซ่อนไว้ และแทนที่ด้วยที่อยู่ใหม่ที่ไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปหาตัวคุณได้ ไม่ว่าเว็บไซต์หรือแอปใดๆที่คุณเข้าชม ตลอดจนเพื่อนๆในเครือข่ายของคุณ รวมถึงกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตของคุณจะดูเหมือนว่ามาจาก เซิร์ฟเวอร์พร็อกซีที่ใช้ VPN ร่วมกัน

