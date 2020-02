Kodi VPN sikkerhetsfordeler

ExpressVPN setter opp en kryptert tunnel mellom din Kodi-enhet og internett. Dette betyr at din nettleverandør ikke lengre kan lese trafikken din og kan ikke logge, overvåke eller selge din nedlasting- eller strømmeaktivitet. ExpressVPN selv holder ingen aktivitetslogger og ingen tilkoblingslogger så du kan bruke Kodi så privat som mulig.

ExpressVPN ruter også all din trafikk (inkludert Kodi) via en proxy-server. Dette betyr at din virkelige IP-adresse er skjult og erstattes med en ny som ikke kan spores tilbake til deg. For enhver nettside eller app du besøker, så vel som alle andre på nettverket ditt, ser internett-aktiviteten ut som den kommer fra en delt VPN-proxy-server.

