Kodi'yi hızlı ve HD olarak izlemek ister misiniz?Hemen ExpressVPN Edinin
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Bu eğitim, Kodi’yi izlemek için Chromebook üzerinde ExpressVPN’i kurup izlemeyi nasıl yapacağınızı öğretecektir.
- Masaüstünüzden, Chromebook için ExpressVPN uygulamasını başlatın. Uygulamayı henüz yüklemediyseniz, lütfen Chromebook’a ExpressVPN yükleme talimatlarına bakın.
- Konum Seçici (…) üzerine tıklayın ve bağlanmak için tercih ettiğiniz konuma çift tıklayın.
- IP adresinizin değiştiğini doğrulayın.
- Kodi’yi açın ve her zamanki gibi kullanın. Chromebook’a Kodi yükleme talimatları için buraya bakın.
Başka bir sorun için, lütfen hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.