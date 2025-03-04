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Bu eğitim, Kodi’yi izlemek için Chromebook üzerinde ExpressVPN’i kurup izlemeyi nasıl yapacağınızı öğretecektir.

  1. Masaüstünüzden, Chromebook için ExpressVPN uygulamasını başlatın. Uygulamayı henüz yüklemediyseniz, lütfen Chromebook’a ExpressVPN yükleme talimatlarına bakın.
  2. Konum Seçici (…) üzerine tıklayın ve bağlanmak için tercih ettiğiniz konuma çift tıklayın.
  3. IP adresinizin değiştiğini doğrulayın.
  4. Kodi’yi açın ve her zamanki gibi kullanın. Chromebook’a Kodi yükleme talimatları için buraya bakın.

Başka bir sorun için, lütfen hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Examples: Android, Windows, Linksys router

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