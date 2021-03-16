Önemli: İnternet sansürünün çok fazla olduğu bir ülkede yaşıyorsanız veya ExpressVPN’i manuel yapılandırma ile kullanıyorsanız İnternet sansürünün çok fazla olduğu bir ülkede yaşıyorsanız veya ExpressVPN’i manuel yapılandırma ile kullanıyorsanız anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin . İnternette gezinebiliyor ancak belirli web sitelerine veya hizmetlere erişemiyorsanız bu sorun giderme rehberi ni izleyin.

Bu rehber, ExpressVPN uygulamasına bağlıyken internette gezinme sorunlarını nasıl gidereceğinizi gösterir. Bu sorunun örneklerine şunlar dahildir:

İnternette gezinmenin anında başarısız olması

İternette gezinmenin bir süre sonra başarısız olması

Bu sorunların olası nedenlerine şunlar dahildir:

Seçilen VPN sunucu konumunda zayıf bağlantı

İnternet servis sağlayıcısının bazı VPN protokollerine müdahalesi

Antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamalarınızın giden paket iletişimlerine müdahalesi

Ön kontrol

İlerlemeden önce aktif bir internet bağlantısına sahip olup olmadığınızı kontrol edin.

ExpressVPN bağlantınızı sonlandırın. Web tarayıcınızdan dilediğiniz bir web sitesine erişin.

Web sitesine erişebiliyorsanız VPN bağlantı sorunu internet bağlantınızdan kaynaklanmamaktadır. Sorunu gideermek için aşağıdaki sorun giderme adımlarını izleyin.

İnternete ExpressVPN bağlantınızı sonlandırdığınızda bile erişemiyorsanız internet bağlantınızda bir sorun olması muhtemeldir. İnternet bağlantınızın aktif olup olmadığını veya arka planda bir sorun olup olmadığını kontrol edin. (Windows kullanıyorsanız internet bağlantınızı eski haline getirme adımlarını deneyin.)

Sorun giderme adımları

Bağlantı sorununu gidermek için aşağıdaki sorun giderme adımlarını izleyin. Her adımdan sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin. Sorun düzelmişse diğer adımları atlayabilirsiniz.

1. ExpressVPN’in en yeni versiyonunu indirin

ExpressVPN’in en yeni versiyonunu kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. En yeni versiyonu değilse uygulamanın en yeni versiyonunu indirin.

ExpressVPN uygulamanızı şu cihazlara kurun:

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2. Farklı bir VPN sunucu konumuna bağlanın

Önerilen sunucu konumları listesinden farklı bir VPN sunucu konumuna bağlanın.

Şu uygulamalarda farklı bir sunucu konumuna bağlanın:

Farklı bir VPN sunucu konumuna bağlandıktan sonra internette tekrar gezinebiliyorsanız daha önce bağlanmaya çalıştığınız VPN sunucu konumunda geçici bir sorun olabilir. Sorunla ilgili olarak ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin ve sorun giderilene kadar diğer VPN sunucu konumlarını kullanın.

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3. VPN protokolünüzü değiştirin

VPN protokolleri cihazınızın bir VPN sunucusuna bağlanma yöntemleridir.

ExpressVPN, en iyi deneyim için, varsayılan olarak seçilen Otomatik protokolünü kullanmanızı önerir.

ExpressVPN’e Otomatik protokolü ile bağlanamazsanız diğer protokolleri aşağıda sırayla (varsa) deneyin:

Lightway – TCP Lightway – UDP OpenVPN – TCP OpenVPN – UDP IKEv2

Şu uygulamalarda protokol nasıl değiştirilir:

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4. ExpressVPN’i antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanıza bir istisna olarak ekleyin

ExpressVPN uygulamasını bir antvirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulaması çalışırken kullanırsanız antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanız VPN bağlantısını engelleyebilir.

Antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanızın VPN bağlantısını engelleyip engellemediğini test etmek için:

Cihazınızdaki antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamasını devre dışı bırakın. (Uygulamaya özgü yönergeler için antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulaması sağlayıcınızla iletişime geçin.) ExpressVPN uygulamanızdan herhangi bir VPN sunucu konumuna bağlanın.

Antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanız devre dışı bırakıldığında VPN’e bağlanabiliyorsanız antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanız VPN bağlantınızı engellemektedir.

Bu sorunu gidermek için ExpressVPN’i uygulamanıza bir istisna olarak ekleyin. Diğer uygulamalar için şunları yapmanız gerekebilir:

Güvenlik seviyesini Yüksek’ten Orta’ya düşürün

1194 – 1204 arasındaki UDP portlarına istisna tanıyın

‘ExpressVPN’e Güven’ olarak ayarlayın

Farklı antivirüs ve çevrimiçi güvenlik uygulamaları, istisnalar eklerken farklı adımlara sahip olabilir. Uygulamalara özgü yönergeler için antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulaması sağlayıcınız ile iletişime geçin.

ExpressVPN’i antivirüs veya çevrimiçi güvenlik uygulamanıza istisna olarak ekledikten sonra,

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5. Proxy ayarlarınızı devre dışı bırakın

Web tarayıcısının proxy ayarları, bir VPN bağlantısı algılandığında internete erişimi engelleyebilir. Proxy’leri devre dışı bırakmak bu sorunu giderebilir.

Aşağıdakiler için proxy nasıl devre dışı bırakılır:

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6. ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin

Yukarıdaki adımların tümünü denemenize rağmen hâlâ internette gezinemiyorsanız anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

Alternatif olarak, tanı bilgilerinizi ExpressVPN Destek Ekibi’ne gönderebilirsiniz. Tanı bilgileri bağlantı sorunlarınızın nedenlerini ortaya çıkarabilir. ExpressVPN Destek Ekibi, bu bilgileri aldıktan sonra sizinle iletişime geçecektir.

Windows veya Mac

> Yardım ve Destek > Tanı Bilgileri‘ne tıklayın. Destek ile İletişime Geçin‘e tıklayın. Metin kutusunda karşılaştığınız sorunu açıklayın. “Son bağlantı hatalarıyla ilgili detayları ekle veya Tanı bilgilerini ekle” yazan bilgi kutusunu işaretleyin. ExpressVPN Destek Ekibi’nden e-posta üzerinden bir yanıt bekleyin.

Android

> Yardım & Destek‘e dokunun. Bize E-posta Gönderin‘e dokunun. Metin kutusunda karşılaştığınız sorunu açıklayın. Hata bulma verilerini dahil et‘i açın. simgesine dokunun. ExpressVPN Destek Ekibi’nin e-posta ile yanıt vermesini bekleyin.

iOS

Yardım > Bize e-posta gönder‘e dokunun. Metin kutusunda karşılaştığınız sorunu açıklayın. Gönder‘e dokunun. Hata bulma verilerini dahil et‘i açın. ExpressVPN Destek Ekibi’nin e-posta ile yanıt vermesini bekleyin.

Linux

Terminal’de şu komutu çalıştırın: expressvpn diagnostic Tanı bilgilerini kopyalayın Bu bilgileri ‘ne kopyalayın.

Yönlendiriciler

ExpressVPN yönlendirici paneli‘ne gidin. Yönlendicinizin yönetici şifresi ile giriş yapın. Yardım ve Destek > Tanı Bilgileri‘ne tıklayın. Tüm Kayıtları İndir‘e tıklayın. Kayıtları üzerinden gönderin.

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