Важно! Если вы находитесь в стране с высоким уровнем интернет-цензуры или используте настроенное вручную подключение к ExpressVPN, . Если не открываются только определенные сайты и сервисы, следуйте иструкциям в Если вы находитесь в стране с высоким уровнем интернет-цензуры или используте настроенное вручную подключение к ExpressVPN, . Если не открываются только определенные сайты и сервисы, следуйте иструкциям в этом руководстве

Из данного руководства вы узнаете, как разрешить проблемы с использованием Интернета при подключении к ExpressVPN через приложение. Здесь будут рассмотрены следующие случаи:

Не удается использовать Интернет сразу же

Не удается использовать Интернет через некоторое время

Возможные причины этих проблем:

Плохое качество связи в выбранной локации VPN-серверов

Ограничения со стороны интернет-провайдеров по использованию определенных VPN-протоколов

Ограничения, связанные с передачей исходящих пакетов антивирусами и защитными программами

Предварительная проверка

Прежде чем начать, проверьте есть ли доступ к Интернету.

Отключитесь от ExpressVPN. Откройте любой веб-сайт в браузере.

Если у вас есть доступ к сайту, то проблема VPN-соединения не связана с вашим интернет-соединением. Чтобы решить эту проблему выполните приведенные ниже действия.

Если у вас нет доступа к Интернету даже при отключении от ExpressVPN, то, вероятно, у вас проблема с интернет-подключением. Проверьте, активно ли ваше соединение с Интернетом или есть ли какие-то проблемы. (Если вы используете устройство с Windows, попробуйте выполнить эти действия по восстановлению интернет-подключения.)

Действия по устранению неполадок

Чтобы решить проблемы с подключением, выполните следующие действия. После каждого действия проверьте, устранена ли проблема. Если проблема разрешилась, можно не выполнять остальные действия.

1. Загрузите последнюю версию приложения ExpressVPN

Проверьте, загружена ли у вас последняя версия приложения ExpressVPN. Если нет, то скачайте обновление.

Установите и настройте приложение ExpressVPN:

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2. Подключитесь к VPN-серверу в другой локации

Выберите другую серверную локацию из списка во вкладке Рекомендованные.

Как подключитьс к другому VPN-серверу в…

Если вы сможете использовать Интернет после подключения к другому VPN-серверу, возможно, есть временная проблема с тем сервером, к которому вы подключались ранее. об этой проблеме и используйте другую серверную локацию.

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3. Попробуйте изменить VPN-протокол

VPN-протоколы – это методы, с помощью которых ваше устройство подключается к VPN-серверу.

Для получения наилучших результатов ExpressVPN рекомендует использовать функцию Автовыбора протокола, которая активирована по умолчанию.

Если вы не можете подключиться к ExpressVPN, используя Автоматический выбор протокола, мы рекомендуем вам попробовать другие протоколы в следующем порядке (если они доступны:

Lightway – TCP Lightway – UDP OpenVPN – TCP OpenVPN – UDP IKEv2

Как изменить протокол в…

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4. Добавьте ExpressVPN в список исключений антивируса или приложения для обеспечения онлайн-безопасности

Если вы используете приложение ExpressVPN совместно с антивирусным приложением или программным обеспечением безопасности, то они могут заблокировать VPN-соединение.

Чтобы проверить, блокирует ли ваш антивирус или приложение безопасности ваше VPN-соединение:

Отключите эти приложения на своем устройстве. (Чтобы получить более подробные инструкции, обращайтесь к производителям соответствующих программ.) Запустите приложение ExpressVPN и подключитесь к любой серверной локации.

Если после этого проблема исчезла, значит ваш антивирус или приложение для обеспечения онлайн-безопасности блокирует ваше VPN-соединение.

Чтобы решить эту проблему, добавьте ExpressVPN в белый список своих приложений. Для других программ, выполните следующее:

Изменить уровень безопасности с высокого на средний

Предоставить исключение для портов UDP с 1194 по 1204

Установить значение Trust ExpressVPN

Процесс добавления программ в список исключений может отличаться в разных антивирусных и защитных программах. Чтобы получить более подробные инструкции, обращайтесь к производителям своих программ.

Добавив ExpressVPN в белый список своего антивируса или ПО безопасности,

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5. Отключите прокси-сервер в настройках

Настройки прокси-сервера в веб-браузере могут блокировать доступ в Интернет при обнаружении VPN-соединения. Эту проблему легко решить, отключив прокси в настройках.

Как деактивировать прокси в…

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6. Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN

Если вы выполнили все вышеперечисленные действия, но все еще не можете работать в Интернете, .

Также вы можете отправить диагностическую информацию в службу поддержки ExpressVPN. Диагностическая информация может помочь выявить причину проблем с подключением. Служба поддержки ExpressVPN свяжется с вами после получения вашей информации.

Windows или Mac

Откройте Меню приложения (≡) > Справка и поддержка > Диагностическая информация. Щелкните Связаться с нами. Опишите проблему в текстовом поле. Поставьте флажок там, где написано «Включить данные о последних ошибках подключения или Включить диагностическую информацию». Отправьте ваше сообщение. Ожидайте ответ от службы поддержки ExpressVPN по электронной почте.

Android

Нажмите Справка и поддержка > Написать нам. Опишите проблему в текстовом поле. Поставьте флажок там, где написано «Включить данные о последних ошибках подключения или Включить диагностическую информацию». Нажмите . Ожидайте ответ от службы поддержки ExpressVPN по электронной почте.

iOS

Нажмите Справка > Связаться с нами. Опишите проблему в текстовом поле. Нажмите Отправить. Поставьте флажок там, где написано «Включить данные о последних ошибках подключения или Включить диагностическую информацию». Ожидайте ответ от службы поддержки ExpressVPN по электронной почте.

Linux

Откройте Terminal, введите команду: expressvpn diagnostic Скопируйте диагностическую информацию. Вставьте эту информацию в чат поддержки .

Роутеры

Откройте панель управления роутером ExpressVPN. Войдите в систему, введя пароль. Щелкните Справка и поддержка > Диагностическая информация. Выберите Загрузить все логи. Отправить логи в .

Нужна помощь? .

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