Из данного руководства вы узнаете, как разрешить проблемы с использованием Интернета при подключении к ExpressVPN через приложение. Здесь будут рассмотрены следующие случаи:
- Не удается использовать Интернет сразу же
- Не удается использовать Интернет через некоторое время
Возможные причины этих проблем:
- Плохое качество связи в выбранной локации VPN-серверов
- Ограничения со стороны интернет-провайдеров по использованию определенных VPN-протоколов
- Ограничения, связанные с передачей исходящих пакетов антивирусами и защитными программами
Предварительная проверка
Прежде чем начать, проверьте есть ли доступ к Интернету.
- Отключитесь от ExpressVPN.
- Откройте любой веб-сайт в браузере.
Если у вас есть доступ к сайту, то проблема VPN-соединения не связана с вашим интернет-соединением. Чтобы решить эту проблему выполните приведенные ниже действия.
Если у вас нет доступа к Интернету даже при отключении от ExpressVPN, то, вероятно, у вас проблема с интернет-подключением. Проверьте, активно ли ваше соединение с Интернетом или есть ли какие-то проблемы. (Если вы используете устройство с Windows, попробуйте выполнить эти действия по восстановлению интернет-подключения.)
Действия по устранению неполадок
Чтобы решить проблемы с подключением, выполните следующие действия. После каждого действия проверьте, устранена ли проблема. Если проблема разрешилась, можно не выполнять остальные действия.
- Загружите последнюю версию приложения ExpressVPN
- Подключитесь к VPN-серверу в другой локации
- Попробуйте изменить VPN-протокол
- Добавьте ExpressVPN в список исключений антивируса или приложения для обеспечения безопасности
- Отключите прокси-сервер в настройках
- Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN
1. Загрузите последнюю версию приложения ExpressVPN
Проверьте, загружена ли у вас последняя версия приложения ExpressVPN. Если нет, то скачайте обновление.
Установите и настройте приложение ExpressVPN:
- Инструкции по установке для Windows
- Инструкции по установке для Mac
- Инструкции по установке для iOS
- Инструкции по установке для Android
- Инструкции по установке для Linux
- Инструкции по установке для роутеров
Нужна помощь? Обратитесь напрямую в службу поддержки ExpressVPN.
2. Подключитесь к VPN-серверу в другой локации
Выберите другую серверную локацию из списка во вкладке Рекомендованные.
Как подключитьс к другому VPN-серверу в…
- приложении ExpressVPN для Windows
- приложении ExpressVPN для Mac
- приложении ExpressVPN для iOS
- приложении ExpressVPN для Android
- приложении ExpressVPN для Linux
- приложении ExpressVPN для роутеров
Если вы сможете использовать Интернет после подключения к другому VPN-серверу, возможно, есть временная проблема с тем сервером, к которому вы подключались ранее. Сообщите службе поддержки ExpressVPN об этой проблеме и используйте другую серверную локацию.
Нужна помощь? Обратитесь напрямую в службу поддержки ExpressVPN.
3. Попробуйте изменить VPN-протокол
VPN-протоколы – это методы, с помощью которых ваше устройство подключается к VPN-серверу.
Для получения наилучших результатов ExpressVPN рекомендует использовать функцию Автовыбора протокола, которая активирована по умолчанию.
Если вы не можете подключиться к ExpressVPN, используя Автоматический выбор протокола, мы рекомендуем вам попробовать другие протоколы в следующем порядке (если они доступны:
- Lightway – TCP
- Lightway – UDP
- OpenVPN – TCP
- OpenVPN – UDP
- IKEv2
Как изменить протокол в…
- приложении ExpressVPN для Windows
- приложении ExpressVPN для Mac
- приложении ExpressVPN для Android
- приложении ExpressVPN для iOS
- приложении ExpressVPN для Linux
- приложении ExpressVPN для роутеров
Нужна помощь? Обратитесь напрямую в службу поддержки ExpressVPN.
4. Добавьте ExpressVPN в список исключений антивируса или приложения для обеспечения онлайн-безопасности
Если вы используете приложение ExpressVPN совместно с антивирусным приложением или программным обеспечением безопасности, то они могут заблокировать VPN-соединение.
Чтобы проверить, блокирует ли ваш антивирус или приложение безопасности ваше VPN-соединение:
- Отключите эти приложения на своем устройстве. (Чтобы получить более подробные инструкции, обращайтесь к производителям соответствующих программ.)
- Запустите приложение ExpressVPN и подключитесь к любой серверной локации.
Если после этого проблема исчезла, значит ваш антивирус или приложение для обеспечения онлайн-безопасности блокирует ваше VPN-соединение.
Чтобы решить эту проблему, добавьте ExpressVPN в белый список своих приложений. Для других программ, выполните следующее:
- Изменить уровень безопасности с высокого на средний
- Предоставить исключение для портов UDP с 1194 по 1204
- Установить значение Trust ExpressVPN
Процесс добавления программ в список исключений может отличаться в разных антивирусных и защитных программах. Чтобы получить более подробные инструкции, обращайтесь к производителям своих программ.
Добавив ExpressVPN в белый список своего антивируса или ПО безопасности,
- Перезапустите приложение ExpressVPN.
- Подключитесь к серверной локации, используя…
Нужна помощь? Обращайтесь напрямую в службу поддержки ExpressVPN.
5. Отключите прокси-сервер в настройках
Настройки прокси-сервера в веб-браузере могут блокировать доступ в Интернет при обнаружении VPN-соединения. Эту проблему легко решить, отключив прокси в настройках.
Как деактивировать прокси в…
Нужан помощь? Обратитесь напрямую в службу поддержки ExpressVPN.
6. Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN
Если вы выполнили все вышеперечисленные действия, но все еще не можете работать в Интернете, обратитесь напрямую в службу поддержки ExpressVPN.
Также вы можете отправить диагностическую информацию в службу поддержки ExpressVPN. Диагностическая информация может помочь выявить причину проблем с подключением. Служба поддержки ExpressVPN свяжется с вами после получения вашей информации.
- Откройте Меню приложения (≡) > Справка и поддержка > Диагностическая информация.
- Щелкните Связаться с нами.
- Опишите проблему в текстовом поле.
- Поставьте флажок там, где написано «Включить данные о последних ошибках подключения или Включить диагностическую информацию».
- Отправьте ваше сообщение.
- Ожидайте ответ от службы поддержки ExpressVPN по электронной почте.
- Нажмите Справка и поддержка > Написать нам.
- Опишите проблему в текстовом поле.
- Поставьте флажок там, где написано «Включить данные о последних ошибках подключения или Включить диагностическую информацию».
- Нажмите.
- Ожидайте ответ от службы поддержки ExpressVPN по электронной почте.
- Нажмите Справка > Связаться с нами.
- Опишите проблему в текстовом поле.
- Нажмите Отправить.
- Поставьте флажок там, где написано «Включить данные о последних ошибках подключения или Включить диагностическую информацию».
- Ожидайте ответ от службы поддержки ExpressVPN по электронной почте.
- Откройте Terminal, введите команду:
expressvpn diagnostic
- Скопируйте диагностическую информацию.
- Вставьте эту информацию в чат поддержки ExpressVPN.
- Откройте панель управления роутером ExpressVPN.
- Войдите в систему, введя пароль.
- Щелкните Справка и поддержка > Диагностическая информация.
- Выберите Загрузить все логи.
- Отправить логи в чат поддержки ExpressVPN.
Нужна помощь? Обратитесь напрямую в службу поддержки ExpressVPN.