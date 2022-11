Non vuoi leggere questa pagina? Parla con una persona

Importante: se ti trovi in un paese con un alto livello di censura internet o utilizzi le configurazioni manuali di ExpressVPN, . Se sei in grado di navigare in internet, ma non in determinati siti web o servizi, segui se ti trovi in un paese con un alto livello di censura internet o utilizzi le configurazioni manuali di ExpressVPN, . Se sei in grado di navigare in internet, ma non in determinati siti web o servizi, segui questa guida alla risoluzione dei problemi

Questa guida ti mostrerà come risolvere i problemi di navigazione in internet quando sei connesso all’app di ExpressVPN. Alcuni esempi relativi a questo problema includono:

Impossibile navigare in internet immediatamente

Impossibile navigare in internet dopo un po’ di tempo

Le probabili cause a questi problemi includono:

Scarsa connettività nella posizione del server VPN scelta

Interferenza da parte dei provider di servizi internet per determinati protocolli VPN

Interferenza causata dalla trasmissione di pacchetti in uscita dall’antivirus o dall’applicazione di sicurezza online

Controllo pliminare

Prima di procedere, controlla se disponi di una connessione internet attiva.

Disconnettiti da ExpressVPN. Sul tuo browser web, accedi a un sito web a tuo piacere.

Se riesci ad accedere al sito web, il problema della connessione con la VPN non è causato dalla tua connessione internet. Segui i passaggi per la risoluzione dei problemi che trovi qui di seguito per risolvere il problema.

Se non riesci ad accedere a internet anche quando non sei connesso a ExpressVPN, è probabile che ci sia un problema con la tua connessione internet. Verifica se la tua connessione internet è attiva o presenta problemi (se utilizzi Windows, prova questi passaggi per ripristinare la tua connessione internet).

Passaggi per la risoluzione dei problemi

Segui questi passaggi per la risoluzione dei problemi di connessione. Dopo ogni passaggio, verifica se il problema è stato risolto. Se il problema è stato risolto, puoi saltare il resto dei passaggi.

1. Scarica l’ultima versione di ExpressVPN

Verifica se stai utilizzando l’ultima versione dell’app di ExpressVPN. In caso contrario, scarica l’ultima versione dell’app.

Configura la tua app di ExpressVPN:

Hai bisogno d’aiuto? .

Torna su

2. Cambia la posizione del server VPN

Connettiti a una posizione del server VPN diversa nell’elenco delle posizioni del server Consigliate.

Connettiti a una posizione del server diverso per…

Se riesci a navigare di nuovo in internet dopo esserti connesso a una diversa posizione del server VPN, potrebbe esserci un problema temporaneo con la posizione del server VPN a cui stavi cercando di connetterti in precedenza. utilizza nel frattempo altre posizioni del server VPN.

Hai bisogno d’aiuto? .

Torna su

3. Cambia il protocollo VPN

I protocolli VPN sono i metodi con cui il tuo dispositivo si connette a un server VPN.

Per la migliore esperienza, ExpressVPN consiglia di utilizzare l’opzione di protocollo Automatico, selezionata di default.

Se non riesci a connetterti a ExpressVPN con il protocollo Automatico, prova gli altri protocolli nel seguente ordine (se disponibili):

Lightway – TCP Lightway – UDP OpenVPN – TCP OpenVPN – UDP IKEv2 L2TP/IPsec

Importante: il protocollo L2TP/IPsec offre pochi vantaggi in termini di sicurezza e dovrebbe essere utilizzato solo per per rendersi anonimo o per cambiare posizione. ExpressVPN sconsiglia di utilizzare il protocollo L2TP/IPsec a meno che non sia assolutamente necessario.

Come modificare il protocollo per…

Hai bisogno d’aiuto? .

Torna su

4. Aggiungi ExpressVPN come eccezione al tuo antivirus o all’applicazione di sicurezza online

Se utilizzi l’app di ExpressVPN mentre è in esecuzione un’applicazione antivirus o per la sicurezza online, la tua applicazione antivirus o per la sicurezza online potrebbe bloccare la connessione alla VPN.

Per verificare se il tuo antivirus o l’applicazione di sicurezza online sta bloccando la tua connessione alla VPN:

Disattiva l’antivirus o l’applicazione per la sicurezza online sul tuo dispositivo (per le istruzioni specifiche, contatta il tuo provider antivirus o dell’applicazione di sicurezza online). Sulla tua app di ExpressVPN, connettiti a qualsiasi posizione del server VPN.

Se riesci a connetterti alla VPN mentre il tuo antivirus o l’applicazione di sicurezza online è disattivata, il tuo antivirus o l’applicazione di sicurezza online sta bloccando la tua connessione alla VPN.

Per risolvere questo problema, aggiungi ExpressVPN come eccezione alla tua applicazione. Per altre applicazioni, potrebbe essere necessario:

Modificare il livello di sicurezza da Alto a Medio

Concedere un’eccezione alle porte UDP da 1194 a 1204

Impostare Trust ExpressVPN

Diversi antivirus o prodotti di sicurezza online presentano passaggi diversi per l’aggiunta delle eccezioni delle applicazioni. Per consultare le istruzioni specifiche, contatta il tuo provider antivirus o dell’applicazione di sicurezza online.

Dopo aver aggiunto ExpressVPN come eccezione al tuo antivirus o all’applicazione di sicurezza online,

Hai bisogno d’aiuto? .

Torna su

5. Disattiva le impostazioni del tuo proxy

Le impostazioni proxy di un browser web potrebbero bloccare l’accesso a internet quando viene rilevata una connessione VPN. La disattivazione dei proxy potrebbe risolvere questi problemi.

Come disattivare il tuo proxy per…

Hai bisogno d’aiuto? .

Torna su

6. Contatta il team di supporto di ExpressVPN

Se hai provato tutti i passaggi precedenti, ma non sei ancora in grado di navigare in internet, .

In alternativa, puoi inviare le tue informazioni di diagnostica al team di supporto di ExpressVPN. Le informazioni di diagnostica potrebbero rivelare la causa dei problemi di connessione. Il team di supporto di ExpressVPN ti contatterà dopo aver ricevuto le tue informazioni.

Windows o Mac

Clicca > Aiuto e Supporto > Informazioni di diagnostica. Clicca su Contatta il supporto. Nella casella di testo, fornisci le informazioni sul problema riscontrato. Seleziona la casella accanto a “Includi dettagli sugli errori di connessione recenti o Includi informazioni di diagnostica“. Clicca su Invia al supporto. Attendi una risposta via email da parte del team di supporto di ExpressVPN.

Android

Tocca Aiuto > Scrivici un’email. Nella casella di testo, fornisci le informazioni sul problema riscontrato. Attiva Includi informazioni di diagnostica. Tocca . Attendi una risposta via email da parte del team di supporto di ExpressVPN.

iOS

Tocca Aiuto > Scrivici un’email. Nella casella di testo, fornisci le informazioni sul problema riscontrato. Tocca Invia. Attiva Includi informazioni di diagnostica. Attendi una risposta via email da parte del team di supporto di ExpressVPN.

Linux

Nel Terminal, esegui il seguente comando: expressvpn diagnostic Copia le informazioni di diagnostica. Incolla le informazioni nella .

Router

Accedi alla dashboard del router ExpressVPN. Accedi tramite la tua password di amministratore del router. Seleziona Aiuto e supporto > Informazioni di diagnostica. Invia i registri nella .

Hai bisogno d’aiuto? .

Torna all’inizio