Vigtigt: Hvis du befinder dig i et land med et højt niveau af internetcensur eller bruger manuelle konfigurationer af ExpressVPN, så . Hvis du kan surfe på internettet, men ikke bestemte websites eller tjenester, så følg Hvis du befinder dig i et land med et højt niveau af internetcensur eller bruger manuelle konfigurationer af ExpressVPN, så . Hvis du kan surfe på internettet, men ikke bestemte websites eller tjenester, så følg denne fejlfindingsvejledning

Denne guide viser dig, hvordan man løser problemer med internetbrowsing, når der er forbindelse til ExpressVPN-appen. Eksempler på dette problem omfatter:

Ikke straks at kunne komme på internettet

Ikke at kunne komme på på internettet efter et stykke tid

De sandsynlige årsager til disse problemer inkluderer:

Dårlig forbindelse på den valgte VPN-serverplacering

Indblanding fra internetudbydere af visse VPN-protokoller

Indblanding fra din antivirus- eller online-sikkerhedsapplikation ved udgående pakker

Foreløbig kontrol

Før du fortsætter, skal du kontrollere, om du har en aktiv internetforbindelse.

Fjern forbindelsen fra ExpressVPN. Gå ind på et website efter eget valg i din webbrowser.

Hvis du kan få adgang til websitet, skyldes VPN-forbindelsesproblemet ikke af din internetforbindelse. Følg nedenstående fejlfindingstrin for at løse problemet.

Hvis du ikke kan få adgang til internettet, selv når du ikke er forbundet ExpressVPN, er der sandsynligvis et problem med din internetforbindelse. Kontroller, om din internetforbindelse er aktiv eller har underliggende problemer. (Hvis du bruger Windows, så prøv disse trin til gendannelse af din internetforbindelse.)

Fejlfindingstrin

Følg nedenstående fejlfindingstrin for at løse forbindelsesproblemet. Efter hvert trin skal du kontrollere, om problemet er løst. Hvis problemet er løst, kan du springe resten af trinene over.

1. Download den nyeste version af ExpressVPN

Tjek, om du bruger den nyeste version af ExpressVPN-appen. Hvis ikke, skal du downloade den nyeste appversion.

Opret din ExpressVPN-app:

Brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

2. Forbind til en anden VPN-serverplacering

Opret forbindelse til en anden VPN-serverplacering på listen over anbefalede serverplaceringer.

Opret forbindelse til en anden serverplacering for…

Hvis du kan surfe på internettet igen, efter du har oprettet forbindelse til en anden VPN-serverplacering, kan der være et midlertidigt problem med den VPN-serverplacering, du tidligere prøvede at oprette forbindelse til. om problemet, og brug andre VPN-serverplaceringer i mellemtiden.

Brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

3. Skift din VPN-protokol

VPN-protokoller er de metoder, hvormed din enhed opretter forbindelse til en VPN-server.

For den bedste oplevelse anbefaler ExpressVPN at bruge indstillingen Automatisk protokol, som er valgt som standard.

Hvis du ikke kan oprette forbindelse til ExpressVPN med den automatiske protokol, kan du prøve de andre protokoller i følgende rækkefølge (hvis tilgængelig):

Lightway – TCP Lightway – UDP OpenVPN – TCP OpenVPN – UDP IKEv2

Sådan ændres protokollen til…

Brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

4. Tilføj ExpressVPN som en undtagelse fra din antivirus- eller onlinesikkerhedsapplikation

Hvis du bruger ExpressVPN-appen, mens et antivirus- eller onlinesikkerhedsapp kører, kan dit antivirus- eller onlinesikkerhedsapplikation blokere VPN-forbindelsen.

For at teste, om dit antivirus- eller online-sikkerhedsapplikation blokerer din VPN-forbindelse:

Deaktiver antivirus- eller onlinesikkerhedsapplikationen på din enhed. (For specifikke instruktioner skal du kontakte din antivirus- eller online-sikkerhedsapplikationsudbyder.) Opret forbindelse til enhver VPN-serverplacering på din ExpressVPN-app.

Hvis du kan oprette forbindelse til VPN, mens din antivirus- eller onlinesikkerhedsapplikation er deaktiveret, blokerer dit antivirus- eller onlinesikkerhedsapplikation din VPN-forbindelse.

For at løse dette skal du tilføje ExpressVPN som en undtagelse til din applikation. For andre applikationer skal du muligvis:

Skift sikkerhedsniveauet fra Høj til Medium

Giv en undtagelse til UDP-porte 1194 til 1204

Indstil til at stole på ExpressVPN

Forskellige antivirus- eller onlinesikkerhedsprodukter har forskellige trin til tilføjelse af applikationer som undtagelser. Kontakt din antivirus- eller onlinesikkerhedsapplikationsudbyder for specifikke instruktioner.

Efter at have tilføjet ExpressVPN som en undtagelse til din antivirus- eller onlinesikkerhedsapplikation skal du:

Brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

5. Deaktiver din proxyindstilling

En webbrowsers proxyindstillinger kan blokere internetadgang, når der registreres en VPN-forbindelse. Deaktivering af fuldmagter kan løse disse problemer.

Sådan deaktiveres din proxy for…

Brug for hjælp? .

Tilbage til toppen

6. Kontakt ExpressVPN-supportteamet

Hvis du har prøvet alle ovenstående trin, men stadig ikke kan surfe på internettet, skal du .

Alternativt kan du sende dine diagnostiske oplysninger til ExpressVPN-supportteamet. Diagnostiske oplysninger kan vise årsagen til dine forbindelsesproblemer. ExpressVPN-supportteamet vil kontakte dig efter modtagelse af dine oplysninger.

Windows eller Mac

Klik på > Hjælp og support > Diagnostiske oplysninger. Klik Kontakt support. I tekstfeltet skal du skrive oplysninger om det problem, du har. Afkryds boksen ved siden af Inkludér oplysninger om nylige forbindelsesfejl eller Inkludér diagnostiske oplysninger. Klik Send til support. Vent på et svar fra ExpressVPN’s supportteam via e-mail.

Android

Tryk på Hjælp > Send en e-mail til os. I tekstfeltet skal du skrive oplysninger om det problem, du har. Aktivér Inkludér diagnostiske oplysninger. Tryk på . Vent på et svar fra ExpressVPN’s supportteam via e-mail.

iOS

Tryk på Hjælp > Send en e-mail til os. I tekstfeltet skal du skrive oplysninger om det problem, du har. Aktivér Inkludér diagnostiske oplysninger. Tryk på Indsend. Vent på et svar fra ExpressVPN’s supportteam via e-mail.

Linux

Kør følgende kommando i terminalen: expressvpn diagnostic Kopiér de diagnostiske oplysninger. Indsæt oplysningerne i ‘ .

Routere

Log ind på din router, der kører ExpressVPN. Vælg Hjælp og support > Diagnostiske oplysninger. Vælg Download alle logfiler. Send de diagnostiske oplysninger i .

Har du brug for hjælp?

Tilbage til toppen