VPN neler yapabilir? Göster

VPN'inizi kullanmanın 5 yöntemi Hemen göz atın

Önemli: VPN’e bağlıysanız ancak bazı içeriklere erişemiyorsanız VPN’e bağlıysanız ancak bazı içeriklere erişemiyorsanız bu rehbere bakın. Anında yardım için

Bu rehber size Express ile Netflix’ten en iyi şekilde nasıl yararlanacağınızı gösterecektir.

ExpressVPN’e bağlıyken Netflix izleme deneyiminizi aşağıdakiler dahil çeşitli şekillerde geliştirir:

Herhangi bir ağda güvenli bir şekilde video izlemenizi sağlar

İnternet servis sağlayıcınızın izleme trafiğinizi azaltmasını önler

Netflix aktivitenizi gizli tutar

Netflix’e erişmeden önce

Netflix’e erişmeden önce şunlara ihtiyacınız olacak:

Etkin bir ExpressVPN aboneliği

Netflix hesabı ve aktif abonelik

Bir bilgisayardan izliyorsanız Netflix uygulaması yerine bir web tarayıcısından da Netflix’e erişebilirsiniz. Mobil cihazlar veya medya izleme cihazları için Netflix uygulamasını yükleyebilirsiniz.

Ayrıca cihazınızda şunun da yüklü olması gerekir:

ExpressVPN uygulaması

ExpressVPN tarayıcı uzantısı (Chrome, Firefox ve Edge gibi bir web tarayıcısında Netflix’e erişmek istiyorsanız)

ExpressVPN uygulamasını ve tarayıcı uzantısını kurmak için sonraki bölümde cihazınıza özgü talimatlara bakın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Netflix için ExpressVPN hangi cihazlarda çalışır

ExpressVPN; bilgisayarlar, tabletler, telefonlar, akıllı TV’ler, video izleme cihazları ve daha fazlasıyla uyumludur. Şunun üzerinde ExpressVPN uygulamasını kullanabilir veya ExpressVPN’i manuel olarak yapılandırabilirsiniz:

Windows

Mac

Linux

iOS

Apple TV (tvOS 17 ve sonrası).

Android

Amazon Fire tablet

Amazon Fire TV

Amazon Fire Stick

Akıllı TV’ler

Google TV’li Chromecast

Kablosuz yönlendiriciler

ExpressVPN uygulamasını desteklemeyen diğer medya izleme konsollarında da ExpressVPN’i manuel olarak yapılandırabilirsiniz:

Apple TV (4. nesil ve sonrası)

Apple TV (1., 2. ve 3. nesil)

Chromecast

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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VPN ile Netflix izlemek

Windows veya Mac

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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iOS veya Android

ExpressVPN uygulamasını indirin ve kurun: iOS

Android Uygulamada ögesine dokunun. İzlemek istediğiniz bir VPN sunucusu konumuna bağlanın. (Aynı ülke için birden fazla sunucu konumu varsa fiziksel konumunuza en yakın olanı seçin.) iOS

Android IP adresinizi kontrol edin ve VPN’e başarıyla bağlandığınızı doğrulamak için DNS sızıntısı testi yapın. Netflix’i açın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Linux

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Medya izleme cihazları veya akıllı TV’ler

ExpressVPN uygulaması, yerleşik VPN’leri destekleyen belirli medya izleme cihazlarıyla uyumludur:

Bu medya izleme cihazlarına sahipseniz:

Netflix’e erişmek için cihazınızda MediaStreamer‘ı da kurabilirsiniz.

Not: MediaStreamer bir VPN değildir ve VPN ile aynı güvenlik ve gizlilik avantajlarını sunmaz. MediaStreamer’ın grafik kullanıcı arayüzü yoktur ve Mediastreamer’daki konumları değiştiremezsiniz. Bununla birlikte, bir VPN’den daha hızlıdır ve Apple TV, bazı akıllı TV’ler ve oyun konsolları gibi VPN ile çalışmayan bazı video izleme cihazlarıyla uyumludur. MediaStreamer üzerinden yalnızca Netflix ABD’nin izlenebileceğini unutmayın.

MediaStreamer’ı TV’nize kurma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Yönlendiriciler için ExpressVPN

Önemli: Yönlendiriciler için ExpressVPN uyumlu bir Asus, Linksys veya Netgear yönlendirici gerektirir.

Yönlendiriciler için ExpressVPN’i kurabilir ve cihazlarınızı izleme için yönlendiriciye bağlayabilirsiniz.

Yönlendiriciler için ExpressVPN’i indirin ve kurun. İzlemek istediğiniz bir VPN sunucusu konumuna bağlanın. (Aynı ülke için birden fazla sunucu konumu varsa fiziksel konumunuza en yakın olanı seçin.) IP adresinizi kontrol edin ve VPN’e başarıyla bağlandığınızı doğrulamak için DNS sızıntısı testi yapın. Cihazınızı ExpressVPN çalıştıran yönlendiriciye bağlayın. Netflix’i açın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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ExpressVPN ile Netflix’i izlemenin diğer yolları

TV’nizde Netflix izlemek istiyorsanız ancak VPN uyumlu bir cihazınız yoksa veya MediaStreamer’ı kurmak istemiyorsanız şunları da yapabilirsiniz:

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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VPN kullanarak izlersem Netflix beni engeller mi?

Netflix bazen VPN bağlantısındayken erişiminizi kısıtlayabilse de ExpressVPN ile Netflix’e erişebilir ve güvenli bir şekilde video izleyebilirsiniz. Aslında Netflix’i ExpressVPN ile izlediğinizde, internet servis sağlayıcınız (İSS) tarafından internet hızınızı yavaşlatabilecek kısıtlamalardan kaçınabilirsiniz. Netflix izleme çok popüler olduğundan, bazı İSS’ler Netflix trafiğini görürlerse müşterilerin bant genişliğini kasıtlı olarak kısıtlar. Ancak ExpressVPN trafiğinizi şifreli bir tünelde korur, böylece İSS’ler trafiğinizi okuyamaz ve bu nedenle içeriğe dayalı ayrımcılık yapamaz. Sonuç; daha yüksek indirme hızları, video yüklemesinin olmaması ve daha pürüzsüz Netflix izlemedir.

ExpressVPN ile izleyerek normalde izleme platformlarını kısıtlayabilen okul, ofis veya herkese açık Wi-Fi dahil olmak üzere belirli ağlarda Netflix engelini kaldırabilirsiniz.

Herhangi bir nedenle istediğiniz içeriği izleyemiyorsanız sorun gidermek için aşağıdaki adımları izlemeyi deneyin.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Netflix izleme sorunlarını giderme

ExpressVPN’in Netflix ile çalışmaması gibi sorunlarla karşılaşıyorsanız şu rehberlere bakın:

Önemli: ExpressVPN’in Netflix ile çalışmamasıyla ilgili sorun yaşamaya devam ediyor veya sorun bu rehberlerde belirtilmemişse, ExpressVPN’in Netflix ile çalışmamasıyla ilgili sorun yaşamaya devam ediyor veya sorun bu rehberlerde belirtilmemişse, anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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