VPN neler yapabilir?Göster
VPN'inizi kullanmanın 5 yöntemiHemen göz atın
Bu rehber size Express ile Netflix’ten en iyi şekilde nasıl yararlanacağınızı gösterecektir.
ExpressVPN’e bağlıyken Netflix izleme deneyiminizi aşağıdakiler dahil çeşitli şekillerde geliştirir:
- Herhangi bir ağda güvenli bir şekilde video izlemenizi sağlar
- İnternet servis sağlayıcınızın izleme trafiğinizi azaltmasını önler
- Netflix aktivitenizi gizli tutar
Şuraya atla…
Netflix’e erişmeden önce
Netflix için ExpressVPN hangi cihazlarda çalışır
VPN ile Netflix izlemek
Netflix izlemenin diğer yolları
VPN kullanarak izlersem Netflix beni engeller mi?
İzleme sorunlarını giderme
Netflix’e erişmeden önce
Netflix’e erişmeden önce şunlara ihtiyacınız olacak:
- Etkin bir ExpressVPN aboneliği
- Netflix hesabı ve aktif abonelik
Bir bilgisayardan izliyorsanız Netflix uygulaması yerine bir web tarayıcısından da Netflix’e erişebilirsiniz. Mobil cihazlar veya medya izleme cihazları için Netflix uygulamasını yükleyebilirsiniz.
Ayrıca cihazınızda şunun da yüklü olması gerekir:
- ExpressVPN uygulaması
- ExpressVPN tarayıcı uzantısı (Chrome, Firefox ve Edge gibi bir web tarayıcısında Netflix’e erişmek istiyorsanız)
ExpressVPN uygulamasını ve tarayıcı uzantısını kurmak için sonraki bölümde cihazınıza özgü talimatlara bakın.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Netflix için ExpressVPN hangi cihazlarda çalışır
ExpressVPN; bilgisayarlar, tabletler, telefonlar, akıllı TV’ler, video izleme cihazları ve daha fazlasıyla uyumludur. Şunun üzerinde ExpressVPN uygulamasını kullanabilir veya ExpressVPN’i manuel olarak yapılandırabilirsiniz:
- Windows
- Mac
- Linux
- iOS
- Apple TV (tvOS 17 ve sonrası).
- Android
- Amazon Fire tablet
- Amazon Fire TV
- Amazon Fire Stick
- Akıllı TV’ler
- Google TV’li Chromecast
- Kablosuz yönlendiriciler
ExpressVPN uygulamasını desteklemeyen diğer medya izleme konsollarında da ExpressVPN’i manuel olarak yapılandırabilirsiniz:
- Apple TV (4. nesil ve sonrası)
- Apple TV (1., 2. ve 3. nesil)
- Chromecast
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
VPN ile Netflix izlemek
Windows veya Mac
- ExpressVPN uygulamasını indirin ve kurun:
- ExpressVPN tarayıcı uzantısını indirin ve kurun.
- Uygulamada ögesine tıklayın.
- İzlemek istediğiniz ülkedeki bir VPN sunucusu konumuna bağlanın. (Aynı ülke için birden fazla sunucu konumu varsa fiziksel konumunuza en yakın olanı seçin.)
- IP adresinizi kontrol edin ve VPN’e başarıyla bağlandığınızı doğrulamak için DNS sızıntısı testi yapın.
- Netflix’i açın.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
iOS veya Android
- ExpressVPN uygulamasını indirin ve kurun:
- Uygulamada ögesine dokunun.
- İzlemek istediğiniz bir VPN sunucusu konumuna bağlanın. (Aynı ülke için birden fazla sunucu konumu varsa fiziksel konumunuza en yakın olanı seçin.)
- IP adresinizi kontrol edin ve VPN’e başarıyla bağlandığınızı doğrulamak için DNS sızıntısı testi yapın.
- Netflix’i açın.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Linux
- Linux için ExpressVPN uygulamasını indirin ve kurun.
- ExpressVPN tarayıcı uzantısını indirin ve kurun.
- Şu komutu girerek izlemek istediğiniz bir VPN sunucusu konumuna bağlanın:
expressvpn connect(Aynı ülke için birden fazla sunucu konumu varsa fiziksel konumunuza en yakın olanı seçin.)
- IP adresinizi kontrol edin ve VPN’e başarıyla bağlandığınızı doğrulamak için DNS sızıntısı testi yapın.
- Netflix’i açın.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Medya izleme cihazları veya akıllı TV’ler
ExpressVPN uygulaması, yerleşik VPN’leri destekleyen belirli medya izleme cihazlarıyla uyumludur:
Bu medya izleme cihazlarına sahipseniz:
- Cihazınızın uygulama marketinde ExpressVPN uygulamasını indirin ve kurun:
- Uygulamada ögesini seçin.
- İzlemek istediğiniz bir VPN sunucusu konumuna bağlanın. (Aynı ülke için birden fazla sunucu konumu varsa fiziksel konumunuza en yakın olanı seçin.)
- IP adresinizi kontrol edin ve VPN’e başarıyla bağlandığınızı doğrulamak için DNS sızıntısı testi yapın.
- Netflix’i açın.
Netflix’e erişmek için cihazınızda MediaStreamer‘ı da kurabilirsiniz.
Not: MediaStreamer bir VPN değildir ve VPN ile aynı güvenlik ve gizlilik avantajlarını sunmaz. MediaStreamer’ın grafik kullanıcı arayüzü yoktur ve Mediastreamer’daki konumları değiştiremezsiniz. Bununla birlikte, bir VPN’den daha hızlıdır ve Apple TV, bazı akıllı TV’ler ve oyun konsolları gibi VPN ile çalışmayan bazı video izleme cihazlarıyla uyumludur. MediaStreamer üzerinden yalnızca Netflix ABD’nin izlenebileceğini unutmayın.
MediaStreamer’ı TV’nize kurma hakkında daha fazla bilgi edinin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Yönlendiriciler için ExpressVPN
Yönlendiriciler için ExpressVPN’i kurabilir ve cihazlarınızı izleme için yönlendiriciye bağlayabilirsiniz.
- Yönlendiriciler için ExpressVPN’i indirin ve kurun.
- İzlemek istediğiniz bir VPN sunucusu konumuna bağlanın. (Aynı ülke için birden fazla sunucu konumu varsa fiziksel konumunuza en yakın olanı seçin.)
- IP adresinizi kontrol edin ve VPN’e başarıyla bağlandığınızı doğrulamak için DNS sızıntısı testi yapın.
- Cihazınızı ExpressVPN çalıştıran yönlendiriciye bağlayın.
- Netflix’i açın.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
ExpressVPN ile Netflix’i izlemenin diğer yolları
TV’nizde Netflix izlemek istiyorsanız ancak VPN uyumlu bir cihazınız yoksa veya MediaStreamer’ı kurmak istemiyorsanız şunları da yapabilirsiniz:
- TV, bilgisayar, telefon, ya da diğer cihaza yayınlayın veya yansıtın. Aşağıdaki cihazlara yayınlayabilir veya yansıtabilirsiniz:
- Apple TV
- Chromecast
- Roku
- Fire TV cihazları (Fire TV Stick, Fire TV Cube)
- LG akıllı TV’ler
- Samsung Akıllı TV
- Bilgisayarınızla birlikte sanal yönlendirici oluşturun.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
VPN kullanarak izlersem Netflix beni engeller mi?
Netflix bazen VPN bağlantısındayken erişiminizi kısıtlayabilse de ExpressVPN ile Netflix’e erişebilir ve güvenli bir şekilde video izleyebilirsiniz. Aslında Netflix’i ExpressVPN ile izlediğinizde, internet servis sağlayıcınız (İSS) tarafından internet hızınızı yavaşlatabilecek kısıtlamalardan kaçınabilirsiniz. Netflix izleme çok popüler olduğundan, bazı İSS’ler Netflix trafiğini görürlerse müşterilerin bant genişliğini kasıtlı olarak kısıtlar. Ancak ExpressVPN trafiğinizi şifreli bir tünelde korur, böylece İSS’ler trafiğinizi okuyamaz ve bu nedenle içeriğe dayalı ayrımcılık yapamaz. Sonuç; daha yüksek indirme hızları, video yüklemesinin olmaması ve daha pürüzsüz Netflix izlemedir.
ExpressVPN ile izleyerek normalde izleme platformlarını kısıtlayabilen okul, ofis veya herkese açık Wi-Fi dahil olmak üzere belirli ağlarda Netflix engelini kaldırabilirsiniz.
Herhangi bir nedenle istediğiniz içeriği izleyemiyorsanız sorun gidermek için aşağıdaki adımları izlemeyi deneyin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Netflix izleme sorunlarını giderme
ExpressVPN’in Netflix ile çalışmaması gibi sorunlarla karşılaşıyorsanız şu rehberlere bakın:
- VPN’e bağlanılamıyor
- VPN’e bağlı ancak bazı içeriklere erişilemiyor
- VPN’e bağlı ancak internet yavaş
- VPN’e bağlı ancak internette gezinilemiyor
- VPN bağlantısı sürekli kopuyor