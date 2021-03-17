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Важно! Если вы находитесь в стране с высоким уровнем интернет-цензуры или используете ручную настройку подключения к ExpressVPN, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

Из этого руководства вы узнаете, как решить проблемы, связанные с доступом к определенным приложениям, сайтам или онлайн-сервисам при подключении к ExpressVPN. Если вы не можете получить доступ к контенту, причина может быть следующей:

  • Некоторые приложения, сайты, онлайн-сервисы или интернет-провайдеры блокируют соединения с VPN-серверами.
  • Проблемы с подключением между VPN-сервером и приложением, сайтом или онлайн-сервисом, к которому вы пытаетесь получить доступ.
  • Приложение, сайт или онлайн-сервис имеет доступ к вашему физическому местоположению через службы определения местоположения на вашем устройстве: GPS, Wi-Fi или чип LTE.

Приложения, сайты или онлайн-сервисы без региональных ограничений

Если при подключении к VPN вы не можете получить доступ к определенному приложению, сайту или онлайн-сервису, на которых не применяются ограничения по географическому признаку (например, к веб-сайтам банков), выберите другую серверную локацию или используйте функцию раздельного туннелирования.

Как подключиться к другой локации VPN-серверов в…

Если проблема не решилась, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Приложения, сайты или онлайн-сервисы с региональными ограничениями

Чтобы решить проблему, выполните указанные ниже действия и после каждого из них проверяйте, устранена ли проблема. Если она решена, вы можете пропустить оставшиеся пункты.

  1. Отключите настройки или службы определения местоположения на вашем телефоне.
  2. Воспользуйтесь браузерным расширением ExpressVPN на вашем ПК.
  3. Подключитесь к подходящей серверной локации.
  4. Снова откройте сайт или онлайн-сервис.

1. Отключите настройки или службы определения местоположения на вашем телефоне

Если вы подключены к ExpressVPN с помощью мобильного устройства, отключите функцию определения местоположения, а затем снова подключитесь к VPN. Это может помочь скрыть ваше физическое местоположение.

Android

  1. Откройте Конфиденциальность.
  2. Нажмите Местоположение.
  3. В верхней части экрана отключите опцию Использовать местоположение.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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iOS

  1. Откройте Настройки.
  2. Нажмите Конфиденциальность > Службы геолокации.
  3. Отключите Службы геолокации.
  4. Нажмите Выключить.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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2. Используйте браузерное расширение ExpressVPN на своем компьютере

Если вы подключаетесь к ExpressVPN на компьютере, установите браузерное расширение ExpressVPN, затем снова подключитесь к VPN. Это может предотвратить обнаружение вашего реального местоположения.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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3. Подключитесь к подходящей серверной локации

В приложении ExpressVPN подключитесь к локации VPN-серверов в том регионе или стране, в которых доступно нужное приложение, сайт или онлайн-сервис.

Если вам нужны рекомендации по выбору подходящей серверной локации для приложений, сайтов или онлайн-сервисов, обращайтесь в службу поддержки ExpressVPN.

Как подключиться к другой локации VPN-серверов в…

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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4. Снова откройте приложение, сайт или онлайн-сервис

Попробуйте снова открыть приложение, сайт или онлайн-сервис. Если проблема с доступом осталась, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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