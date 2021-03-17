Из этого руководства вы узнаете, как решить проблемы, связанные с доступом к определенным приложениям, сайтам или онлайн-сервисам при подключении к ExpressVPN. Если вы не можете получить доступ к контенту, причина может быть следующей:
- Некоторые приложения, сайты, онлайн-сервисы или интернет-провайдеры блокируют соединения с VPN-серверами.
- Проблемы с подключением между VPN-сервером и приложением, сайтом или онлайн-сервисом, к которому вы пытаетесь получить доступ.
- Приложение, сайт или онлайн-сервис имеет доступ к вашему физическому местоположению через службы определения местоположения на вашем устройстве: GPS, Wi-Fi или чип LTE.
Приложения, сайты или онлайн-сервисы без региональных ограничений
Если при подключении к VPN вы не можете получить доступ к определенному приложению, сайту или онлайн-сервису, на которых не применяются ограничения по географическому признаку (например, к веб-сайтам банков), выберите другую серверную локацию или используйте функцию раздельного туннелирования.
Как подключиться к другой локации VPN-серверов в…
- приложении ExpressVPN для Windows
- приложении ExpressVPN для Mac
- приложении ExpressVPN для iOS
- приложении ExpressVPN для Android
- приложении ExpressVPN для Linux
- приложении ExpressVPN для роутеров
Если проблема не решилась, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Приложения, сайты или онлайн-сервисы с региональными ограничениями
Чтобы решить проблему, выполните указанные ниже действия и после каждого из них проверяйте, устранена ли проблема. Если она решена, вы можете пропустить оставшиеся пункты.
- Отключите настройки или службы определения местоположения на вашем телефоне.
- Воспользуйтесь браузерным расширением ExpressVPN на вашем ПК.
- Подключитесь к подходящей серверной локации.
- Снова откройте сайт или онлайн-сервис.
1. Отключите настройки или службы определения местоположения на вашем телефоне
Если вы подключены к ExpressVPN с помощью мобильного устройства, отключите функцию определения местоположения, а затем снова подключитесь к VPN. Это может помочь скрыть ваше физическое местоположение.
- Откройте Конфиденциальность.
- Нажмите Местоположение.
- В верхней части экрана отключите опцию Использовать местоположение.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
- Откройте Настройки.
- Нажмите Конфиденциальность > Службы геолокации.
- Отключите Службы геолокации.
- Нажмите Выключить.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
2. Используйте браузерное расширение ExpressVPN на своем компьютере
Если вы подключаетесь к ExpressVPN на компьютере, установите браузерное расширение ExpressVPN, затем снова подключитесь к VPN. Это может предотвратить обнаружение вашего реального местоположения.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
3. Подключитесь к подходящей серверной локации
В приложении ExpressVPN подключитесь к локации VPN-серверов в том регионе или стране, в которых доступно нужное приложение, сайт или онлайн-сервис.
Если вам нужны рекомендации по выбору подходящей серверной локации для приложений, сайтов или онлайн-сервисов, обращайтесь в службу поддержки ExpressVPN.
Как подключиться к другой локации VPN-серверов в…
- приложении ExpressVPN для Windows
- приложении ExpressVPN для Mac
- приложении ExpressVPN для iOS
- приложении ExpressVPN для Android
- приложении ExpressVPN для Linux
- приложении ExpressVPN для роутеров
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
4. Снова откройте приложение, сайт или онлайн-сервис
Попробуйте снова открыть приложение, сайт или онлайн-сервис. Если проблема с доступом осталась, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.