Важно! Если вы находитесь в стране с высоким уровнем интернет-цензуры или используете ручную настройку подключения к ExpressVPN, .

Из этого руководства вы узнаете, как решить проблемы, связанные с доступом к определенным приложениям, сайтам или онлайн-сервисам при подключении к ExpressVPN. Если вы не можете получить доступ к контенту, причина может быть следующей:

Некоторые приложения, сайты, онлайн-сервисы или интернет-провайдеры блокируют соединения с VPN-серверами.

Проблемы с подключением между VPN-сервером и приложением, сайтом или онлайн-сервисом, к которому вы пытаетесь получить доступ.

Приложение, сайт или онлайн-сервис имеет доступ к вашему физическому местоположению через службы определения местоположения на вашем устройстве: GPS, Wi-Fi или чип LTE.

Приложения, сайты или онлайн-сервисы без региональных ограничений

Если при подключении к VPN вы не можете получить доступ к определенному приложению, сайту или онлайн-сервису, на которых не применяются ограничения по географическому признаку (например, к веб-сайтам банков), выберите другую серверную локацию или используйте функцию раздельного туннелирования.

Как подключиться к другой локации VPN-серверов в…

Если проблема не решилась, .

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Приложения, сайты или онлайн-сервисы с региональными ограничениями

Чтобы решить проблему, выполните указанные ниже действия и после каждого из них проверяйте, устранена ли проблема. Если она решена, вы можете пропустить оставшиеся пункты.

1. Отключите настройки или службы определения местоположения на вашем телефоне

Если вы подключены к ExpressVPN с помощью мобильного устройства, отключите функцию определения местоположения, а затем снова подключитесь к VPN. Это может помочь скрыть ваше физическое местоположение.

Android

Откройте Конфиденциальность. Нажмите Местоположение. В верхней части экрана отключите опцию Использовать местоположение. Нужна помощь? . Наверх

iOS

Откройте Настройки. Нажмите Конфиденциальность > Службы геолокации. Отключите Службы геолокации. Нажмите Выключить. Нужна помощь? . Наверх

2. Используйте браузерное расширение ExpressVPN на своем компьютере

Если вы подключаетесь к ExpressVPN на компьютере, установите браузерное расширение ExpressVPN, затем снова подключитесь к VPN. Это может предотвратить обнаружение вашего реального местоположения.

Нужна помощь? .

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3. Подключитесь к подходящей серверной локации

В приложении ExpressVPN подключитесь к локации VPN-серверов в том регионе или стране, в которых доступно нужное приложение, сайт или онлайн-сервис.

Если вам нужны рекомендации по выбору подходящей серверной локации для приложений, сайтов или онлайн-сервисов, обращайтесь в службу поддержки ExpressVPN.

Как подключиться к другой локации VPN-серверов в…

Нужна помощь? .

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4. Снова откройте приложение, сайт или онлайн-сервис

Попробуйте снова открыть приложение, сайт или онлайн-сервис. Если проблема с доступом осталась, .

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