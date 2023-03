Belangrijk: Als u zich bevindt in een land met een hoge mate aan censuur of als u de handmatige instellingen van ExpressVPN gebruikt, .

In deze handleiding leest u hoe u problemen oplost die uw toegang voorkomen tot bepaalde apps, websites of online diensten wanneer u verbonden bent met ExpressVPN. Als u geen toegang tot bepaalde content hebt, kan de reden hiervoor als volgt zijn:

Sommige apps, websites, online diensten of internet providers blokkeren verbindingen van VPN servers.

Verbindingsfouten tussen de VPN server en de app, website of online dienst die u probeert te bezoeken.

De app, website of online dienst heeft toegang tot uw fysieke locaties via de diensten, GPS, wifi-locatie of LTE chip van uw apparaat.

Apps, websites of online diensten niet beperkt door regio’s

Als u geen toegang hebt tot een bepaalde app, website of online dienst die niet beperkt wordt door geolocatie (bijv. websites van banken) wanneer u verbonden bent met de VPN, verbind dan met een andere VPN locatie of gebruik dan de split-tunneling functie.

Verbinden met een andere serverlocatie voor de…

Als het probleem zich blijft voordoen, .

Terug naar boven

Apps, websites of online diensten beperkt in bepaalde regio’s

Volg onderstaande stappen voor probleemoplossen om uw probleem te verhelpen. Ga na elke stap na of het probleem is opgelost. Als het probleem opgelost is, kunt u de volgende stappen overslaan.

1. Schakel de instellingen of diensten van uw mobiele apparaat uit

Als u op een mobiel apparaat met ExpressVPN verbonden bent, schakel uw locatie-instellingen uit en verbind vervolgens weer met de VPN. Dit kan voorkomen dat uw fysieke locatie op een mobiel apparaat gedetecteerd wordt.

Android

Open Instellingen. Tik op Locatie. Schakel bovenin Locatie gebruiken uit. Hulp nodig? . Terug naar boven

iOS

Open Instellingen. Tik op Privacy > Locatiediensten. Schakel Locatiediensten uit. Tik op Uitschakelen. Hulp nodig? . Terug naar boven

2. Gebruik de ExpressVPN browserextensie op uw computer

Als u op uw computer verbonden bent met ExpressVPN, installeer dan de ExpressVPN browserextensie en verbind vervolgens weer met de VPN. Dit kan voorkomen dat uw fysieke locatie op uw computer gedetecteerd wordt.

Hulp nodig? .

Terug naar boven

3. Verbind met een overeenkomende VPN-serverlocatie

In de ExpressVPN app, verbindt u met de VPN-serverlocatie die past bij de regio of het land waar de app, website of online dienst beschikbaar is.

Voor advies over de meest geschikte VPN serverlocatie voor apps, websites of online diensten, neemt u contact op met de helpdesk van ExpressVPN.

Verbind met een andere serverlocatie voor de…

Hulp nodig? .

Terug naar boven

4. Probeer toegang te krijgen tot de app, website of online dienst

Probeer opnieuw toegang te krijgen tot de app, website of online dienst. Als u nog steeds geen toegang hebt, .

Terug naar boven