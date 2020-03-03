Чтобы использовать наши приложения и настройки, создайте учетную запись ExpressVPN.

Из этого руководства вы узнаете, как установить приложение ExpressVPN на iOS 16, 15, 14, 13 и 12.

Еще нет подписки? Узнайте больше о VPN для iOS.

Загрузка VPN-приложения

Откройте App Store и введите в поиск ExpressVPN.

Коснитесь кнопки ЗАГРУЗИТЬ.

Приложение ExpressVPN загрузится на ваш телефон.

Если вам не удалось найти приложение ExpressVPN в вашем App Store, попробуйте изменить страну App Store.

После завершения загрузки нажмите ОТКРЫТЬ, чтобы запустить приложение ExpressVPN.

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Настройка VPN-приложения

На приветственном экране приложения нажмите Войти.

Если вы НЕ приобретали подписку на ExpressVPN в App Store, введите адрес электронной почты и пароль , связанные с вашей учетной записью ExpressVPN. Нажмите Войти .

приобретали подписку на ExpressVPN в App Store, введите и , связанные с вашей учетной записью ExpressVPN. Нажмите . Если вы купили подписку на ExpressVPN в App Store, нажмите восстановить подписку App Store. Вы можете получить запрос от iOS на ввод своего пароля Apple ID.

Вы увидите подробный список данных, которые собирает приложение ExpressVPN. Чтобы продолжить, нажмите Принимаю.

Вам будет предложено установить конфигурацию VPN. Нажмите Продолжить, чтобы завершить установку.

На экране приложения появится сообщение: «ExpressVPN хочет добавить конфигурации VPN». Нажмите Разрешить.

Используйте Touch ID или введите пароль, чтобы добавить конфигурации VPN.

ExpressVPN спросит, хотите ли вы получать уведомления о важных предупреждениях. Выберите подходящий вариант ответа, чтобы продолжить.

Если вы выбрали OK, нажмите Разрешить, чтобы подтвердить, что вы хотите получать уведомления от приложения ExpressVPN.

Далее приложение спросит, хотите ли вы делиться анонимными аналитическими данными, чтобы помочь улучшить скорость и надежность ExpressVPN. Выберите подходящий вариант ответа, чтобы продолжить.

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Подключение к VPN-серверу

Чтобы подключиться к VPN-серверу, коснитесь кнопки ВКЛ. В режиме работы по умолчанию ExpressVPN автоматически подключит вас к наиболее оптимальной локации — так работает функция Автовыбор.

Как только на экране появится надпись Соединение установлено, вы сможете пользоваться Интернетом безопасно и без ограничений!

Примечание. Используя одну подписку на ExpressVPN можно подключиться к VPN одновременно на пяти устройствах, независимо от платформы. Если вы попытаетесь одновременно подключить свыше пяти устройств, то увидите такое сообщение:

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Отключение от VPN-сервера

Чтобы отключиться от VPN-сервера, коснитесь кнопки ВКЛ, пока VPN-соединение активно.

Вы узнаете, что соединение отключено, когда появится надпись Соединение отключено.

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Выбор другой локации VPN-серверов

Чтобы подключиться к серверу в другой локации, коснитесь панели выбора локаций (под кнопкой «ВКЛ»).

Примечание. В первый раз, когда вы попытаетесь выбрать другую локацию при активном VPN-соединении, вы увидите сообщение о том, что во время переподключения ваш интернет-трафик будет без защиты. Нажмите Продолжить.

Коснитесь названия локации, к которой хотите подключиться.

ExpressVPN автоматически подключит ваше устройство к серверу в выбранной локации.

Чтобы добавить локацию в список избранных, проведите по ней пальцем вправо. Получить доступ к добавленным в избранное локациям можно, открыв вкладку Избранные.

Чтобы удалить локацию из списка избранных, проведите по ней пальцем вправо.

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Блокировка трекеров и вредоносных сайтов

Функция Threat Manager от ExpressVPN дает вам больше контроля над тем, что компании знают о вас, и о том, что вы делаете в Интернете.

Многие приложения, а также веб-сайты, которые вы посещаете, регистрируют и передают информацию о вашей деятельности сторонним компаниям, в том числе трекерам, мошенникам и вредоносным сайтам. Эта информация используется для предоставления вам более целенаправленной рекламы и контента, обычно без вашего ведома или разрешения.

Threat Manager не позволяет приложениям и веб-сайтам, которые вы открываете на своем устройстве, передавать информацию сторонним компаниям, входящим в наш черный список.

По умолчанию функция Threat Manager отключена. Чтобы включить функцию:

Подключитесь к VPN и используйте Автовыбор протокола или протокол Lightway. Нажмите Опции > Настройки > Threat Manager. Включите Блокировать трекеры и вредоносные сайты.

Узнайте подробнее о функции Threat Manager от ExpressVPN.

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Изменение VPN-протокола

Важно! Отключитесь от VPN, прежде чем сменить протокол.

VPN-протоколы — это методы подключения к VPN-серверу. ExpressVPN рекомендует использовать автовыбор протокола — эта опция не только активна по умолчанию, но и автоматически выбирает наиболее подходящий к условиям вашей сети протокол.

В ряде случаев возможна ситуация, когда смена протокола увеличит скорость подключения.

Чтобы сменить протокол:

Нажмите Настройки.

Нажмите Настройки > VPN-протокол.

Напротив вашего текущего протокола вы увидите галочку. Чтобы сменить протокол, нажмите на нужный вариант.

Важно! Чтобы воспользоваться протоколом Lightway, ваше приложение ExpressVPN для iOS должно быть обновлено до 11-й (или более новой) версии. В свою очередь, для этого вам потребуется iOS 12 или более новая версия ОС.

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Как снова подключиться к серверу после разрыва соединения

Если экран устройства был отключен некоторое время, соединение с сетью ExpressVPN может прерваться.

Чтобы подключиться опять, откройте приложение и выберите нужную VPN-локацию.

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Переустановка конфигурации VPN

Если приложение выдает непредвиденную ошибку, возможно, требуется переустановить конфигурацию VPN.

Чтобы переустановить конфигурацию, нажмите значок меню (≡) в приложении ExpressVPN.

Открыв меню, нажмите Настройки > Изменение конфигурации.

Появится сообщение. Нажмите Разрешить.

Приложение уведомит вас, что ExpressVPN хочет добавить конфигурации VPN. Нажмите Разрешить, чтобы продолжить.

Чтобы добавить конфигурации VPN, используйте Touch ID или введите пароль.

Ваша конфигурация VPN будет переустановлена.

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Изменение языка интерфейса в приложении ExpressVPN для iOS

Откройте меню приложения (≡) и выберите пункт Настройки.

Нажмите Язык.

Выберите нужный язык.

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Доступ к справочным статьям в приложении

Теперь вы можете получить доступ к справочным статьям прямо в приложении ExpressVPN.

Нажмите значок меню (≡) и выберите Справка и поддержка.

Нажмите категорию, чтобы выбрать справочную статью в приложении.

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Удаление приложения

Чтобы удалить приложение ExpressVPN с ваших iPhone, iPad или iPod, нажмите и удерживайте значок ExpressVPN на главном экране, пока все значки не задрожат. Нажмите Удалить приложение.

Чтобы удалить приложение, нажмите Удалить.

Приложение будет удалено с вашего устройства.

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Ручная настройка VPN-соединения без приложения

Если вы хотите подключить свое устройство к ExpressVPN без использования приложения, пожалуйста, следуйте инструкциям по ручной настройке.

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