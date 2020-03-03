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Из этого руководства вы узнаете, как установить приложение ExpressVPN на iOS 16, 15, 14, 13 и 12.

Еще нет подписки? Узнайте больше о VPN для iOS.

Оглавление

Загрузка VPN-приложения
Настройка VPN-приложения
Подключение к VPN-серверу
Отключение от VPN-сервера
Выбор другой локации VPN-серверов
Блокировка трекеров и вредоносных сайтов
Изменение VPN-протокола
Как снова подключиться к серверу после разрыва соединения
Переустановка конфигурации VPN
Изменение языка интерфейса в приложении ExpressVPN для iOS
Доступ к справочным статьям в приложении
Удаление приложения

Загрузка VPN-приложения

Откройте App Store и введите в поиск ExpressVPN.

Search for ExpressVPN in the app store. Коснитесь кнопки ЗАГРУЗИТЬ.

Tap "GET."

 

Приложение ExpressVPN загрузится на ваш телефон.

Если вам не удалось найти приложение ExpressVPN в вашем App Store, попробуйте изменить страну App Store.

После завершения загрузки нажмите ОТКРЫТЬ, чтобы запустить приложение ExpressVPN.

Нужна помощь? Обратитесь напрямую в службу поддержки ExpressVPN.

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Настройка VPN-приложения

На приветственном экране приложения нажмите Войти.

Tap "Sign In."

 

  • Если вы НЕ приобретали подписку на ExpressVPN в App Store, введите адрес электронной почты и пароль, связанные с вашей учетной записью ExpressVPN. Нажмите Войти.
  • Если вы купили подписку на ExpressVPN в App Store, нажмите восстановить подписку App Store. Вы можете получить запрос от iOS на ввод своего пароля Apple ID.

Choose your signin method to proceed.

Вы увидите подробный список данных, которые собирает приложение ExpressVPN. Чтобы продолжить, нажмите Принимаю.

Tap "Agree and Continue."

Вам будет предложено установить конфигурацию VPN. Нажмите Продолжить, чтобы завершить установку.

To set up your VPN, tap "Continue."

На экране приложения появится сообщение: «ExpressVPN хочет добавить конфигурации VPN». Нажмите Разрешить.

When prompted to add VPN configurations, tap "Allow."

Используйте Touch ID или введите пароль, чтобы добавить конфигурации VPN.

Use your Touch ID or enter your passcode on your phone.

ExpressVPN спросит, хотите ли вы получать уведомления о важных предупреждениях. Выберите подходящий вариант ответа, чтобы продолжить.

Select your preference for giving permission to receive notifications.

Если вы выбрали OK, нажмите Разрешить, чтобы подтвердить, что вы хотите получать уведомления от приложения ExpressVPN.

If you agreed to receive notifications, select "Allow" to receive notifications.

 

Далее приложение спросит, хотите ли вы делиться анонимными аналитическими данными, чтобы помочь улучшить скорость и надежность ExpressVPN. Выберите подходящий вариант ответа, чтобы продолжить.

Select your preference for helping improve ExpressVPN.

Нужна помощь? Обратитесь напрямую в службу поддежки ExpressVPN.

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Подключение к VPN-серверу

Чтобы подключиться к VPN-серверу, коснитесь кнопки ВКЛ. В режиме работы по умолчанию ExpressVPN автоматически подключит вас к наиболее оптимальной локации — так работает функция Автовыбор.

To connect, tap the On Button.

 

Как только на экране появится надпись Соединение установлено, вы сможете пользоваться Интернетом безопасно и без ограничений!

You are connected to ExpressVPN.

Примечание. Используя одну подписку на ExpressVPN можно подключиться к VPN одновременно на пяти устройствах, независимо от платформы. Если вы попытаетесь одновременно подключить свыше пяти устройств, то увидите такое сообщение:

If you try to connect more than five devices simultaneously, you will see a screen that says, "Connection limit reached."

Нужна помощь? Обратитесь напрямую в службу поддержки ExpressVPN.

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Отключение от VPN-сервера

Чтобы отключиться от VPN-сервера, коснитесь кнопки ВКЛ, пока VPN-соединение активно.

Tap the On Button to disconnect.

 

Вы узнаете, что соединение отключено, когда появится надпись Соединение отключено.

Нужна помощь? Обратитесь напрямую в службу поддержки ExpressVPN.

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Выбор другой локации VPN-серверов

Чтобы подключиться к серверу в другой локации, коснитесь панели выбора локаций (под кнопкой «ВКЛ»).

Примечание. В первый раз, когда вы попытаетесь выбрать другую локацию при активном VPN-соединении, вы увидите сообщение о том, что во время переподключения ваш интернет-трафик будет без защиты. Нажмите Продолжить.

Tap the Location Picker.

Коснитесь названия локации, к которой хотите подключиться.

The "Recommended" tab shows you ExpressVPN’s top picks for you.

ExpressVPN автоматически подключит ваше устройство к серверу в выбранной локации.

Чтобы добавить локацию в список избранных, проведите по ней пальцем вправо. Получить доступ к добавленным в избранное локациям можно, открыв вкладку Избранные.

To add a location to your favorites, swipe right on it.

Чтобы удалить локацию из списка избранных, проведите по ней пальцем вправо.

To remove a location from your favorites, swipe right on it again.

 

Нужна помощь? Обратитесь напрямую в службу поддержки ExpressVPN.

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Блокировка трекеров и вредоносных сайтов

Функция Threat Manager от ExpressVPN дает вам больше контроля над тем, что компании знают о вас, и о том, что вы делаете в Интернете.

Многие приложения, а также веб-сайты, которые вы посещаете, регистрируют и передают информацию о вашей деятельности сторонним компаниям, в том числе трекерам, мошенникам и вредоносным сайтам. Эта информация используется для предоставления вам более целенаправленной рекламы и контента, обычно без вашего ведома или разрешения.

Threat Manager не позволяет приложениям и веб-сайтам, которые вы открываете на своем устройстве, передавать информацию сторонним компаниям, входящим в наш черный список.

По умолчанию функция Threat Manager отключена. Чтобы включить функцию:

  1. Подключитесь к VPN и используйте Автовыбор протокола или протокол Lightway.
  2. Нажмите Опции > Настройки > Threat Manager.
  3. Включите Блокировать трекеры и вредоносные сайты.

Экран приложения с опцией "Блокировать трекеры и вредоносные сайты".

Узнайте подробнее о функции Threat Manager от ExpressVPN.

Нужна помощь? Обратитесь напрямую в службу поддержки ExpressVPN.

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Изменение VPN-протокола

Важно! Отключитесь от VPN, прежде чем сменить протокол.

VPN-протоколы — это методы подключения к VPN-серверу. ExpressVPN рекомендует использовать автовыбор протокола — эта опция не только активна по умолчанию, но и автоматически выбирает наиболее подходящий к условиям вашей сети протокол.

В ряде случаев возможна ситуация, когда смена протокола увеличит скорость подключения.

Чтобы сменить протокол:

Нажмите Настройки.

Нажмите Настройки

Нажмите Настройки > VPN-протокол.

Нажмите VPN-протокол

Напротив вашего текущего протокола вы увидите галочку. Чтобы сменить протокол, нажмите на нужный вариант.

Нажмите на нужный протокол.

Важно! Чтобы воспользоваться протоколом Lightway, ваше приложение ExpressVPN для iOS должно быть обновлено до 11-й (или более новой) версии. В свою очередь, для этого вам потребуется iOS 12 или более новая версия ОС.

Нужна помощь? Обратитесь напрямую в службу поддержки ExpressVPN.

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Как снова подключиться к серверу после разрыва соединения

Если экран устройства был отключен некоторое время, соединение с сетью ExpressVPN может прерваться.

Чтобы подключиться опять, откройте приложение и выберите нужную VPN-локацию.

Нужна помощь? Обратитесь напрямую в службу поддержки ExpressVPN.

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Переустановка конфигурации VPN

Если приложение выдает непредвиденную ошибку, возможно, требуется переустановить конфигурацию VPN.

Чтобы переустановить конфигурацию, нажмите значок меню (≡) в приложении ExpressVPN.

Tap the Options menu.

Открыв меню, нажмите Настройки > Изменение конфигурации.

Tap "Reinstall VPN Configuration."

Появится сообщение. Нажмите Разрешить.

To reinstall VPN configuration, tap "Allow."

Приложение уведомит вас, что ExpressVPN хочет добавить конфигурации VPN. Нажмите Разрешить, чтобы продолжить.

When prompted to add VPN configurations, tap "Allow."

Чтобы добавить конфигурации VPN, используйте Touch ID или введите пароль.

Use your Touch ID or enter your passcode on your phone.

Ваша конфигурация VPN будет переустановлена.

Нужна помощь? Обратитесь напрямую в службу поддержки ExpressVPN.

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Изменение языка интерфейса в приложении ExpressVPN для iOS

Откройте меню приложения (≡) и выберите пункт Настройки.

Нажмите Язык.

Tap "Language."

Выберите нужный язык.

Нужна помощь? Обратитесь напрямую в службу поддержки ExpressVPN.

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Доступ к справочным статьям в приложении

Теперь вы можете получить доступ к справочным статьям прямо в приложении ExpressVPN.

Нажмите значок меню (≡) и выберите Справка и поддержка.

Tap "Help & Support."

Нажмите категорию, чтобы выбрать справочную статью в приложении.

Tap a category to select an in-app support article.

 

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Удаление приложения

Чтобы удалить приложение ExpressVPN с ваших iPhone, iPad или iPod, нажмите и удерживайте значок ExpressVPN на главном экране, пока все значки не задрожат. Нажмите Удалить приложение.

Tap "Delete App."

Чтобы удалить приложение, нажмите Удалить.

Tap "Delete" to remove the app.

Приложение будет удалено с вашего устройства.

Нужна помощь? Обратитесь напрямую в службу поддержки ExpressVPN.

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Ручная настройка VPN-соединения без приложения

Если вы хотите подключить свое устройство к ExpressVPN без использования приложения, пожалуйста, следуйте инструкциям по ручной настройке.

Нужна помощь? Обратитесь напрямую в службу поддержки ExpressVPN.

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