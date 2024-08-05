Это руководство для пользователей, которые испытывают проблемы с воспроизведением потоковых трансляций на Max (ранее HBO Max) при подключении к VPN.

Условия использования Max и Условия предоставления услуг ExpressVPN требуют, чтобы вы подключились к серверу в той стране, где вы находитесь в данный момент.

1. Смена локации VPN-серверов

Если вы находитесь в США и испытываете проблемы с просмотром передач на Max, попробуйте изменить локацию VPN-серверов в следующем порядке:

США — Сан-Франциско США — Вашингтон США — Нью-Йорк США — Лос-Анджелес — 1

Ниже приведены инструкции по смене локаций VPN-серверов для различных устройств и платформ:

iOS: проведите вверх от нижней части экрана и удерживайте палец, пока не появятся превью приложений. Найдите превью приложения Max и проведите вверх, чтобы закрыть его. Если вы используете приложение Max, вам следует принудительно закрыть его и снова открыть каждый раз при смене локации. Ниже приведены инструкции по принудительному закрытию приложения на:: проведите вверх от нижней части экрана и удерживайте палец, пока не появятся превью приложений. Найдите превью приложения Max и проведите вверх, чтобы закрыть его. Android: откройте интерфейс многозадачности на вашем устройстве Android. Способ доступа зависит от вашего устройства: Если на вашем устройстве есть три значка внизу экрана, нажмите на значок с тремя вертикальными линиями или квадрат.

Если на вашем устройстве одна горизонтальная линия внизу экрана, проведите вверх от нижней части экрана до середины, удерживайте секунду, затем отпустите. Затем найдите превью приложения Max и проведите пальцем, чтобы принудительно закрыть его. Направление, в котором следует вести палец, зависит от вашего устройства. Android TV: откройте настройки устройства, выберите Приложения и найдите приложение Max. Выберите это приложение, затем выберите Принудительная остановка. Fire TV/Fire Stick: перейдите в настройки устройства, выберите Приложения, затем Управление установленными приложениями. Найдите приложение Max. Выберите приложение, затем Принудительная остановка. Apple TV: дважды нажмите значок TV на вашем пульте, чтобы увидеть запущенные приложения. Найдите превью приложения Max и проведите вверх, чтобы закрыть его.

Если вы находитесь за пределами США и испытываете проблемы с потоковой передачей Max, перейдите к следующему шагу.

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2. Выход из приложения Max и повторный вход

Если вы используете приложение Max, выйдите из него, перезапустите ваше устройство, а затем войдите снова.

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3. Просмотр Max через браузер

Попробуйте смотреть Max через браузер, перейдя по ссылке https://www.max.com/login и войдя в систему, используя данные вашей учетной записи Max.

Если у вас возникают проблемы с просмотром Max через браузер при подключении к VPN:

Установите браузерное расширение ExpressVPN (доступно для Windows, Mac и Linux). Для использования браузерного расширения на вашем компьютере также должно быть установлено приложение ExpressVPN. Пользователям из США следует попробовать подключиться к нижеуказанным серверным локациям в следующем порядке: США — Сан-Франциско США — Вашингтон США — Нью-Йорк США — Лос-Анджелес — 1 Если вы находитесь за пределами США, переходите к следующему шагу. Попробуйте использовать другой браузер. Браузерное расширение ExpressVPN доступно для Windows, Mac и Linux и работает с Chrome, Firefox, Vivaldi, Chromium, Brave и Microsoft Edge. Также на устройстве должно быть установлено приложение ExpressVPN.

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4. Обращение в службу поддержки ExpressVPN

Если вы все еще не можете смотреть Max при подключении к VPN,

Вы также можете отправить письмо напрямую по адресу: support@expressvpn.zendesk.com

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ExpressVPN оптимизирован для работы с Max, чтобы вы всегда могли наслаждаться конфиденциальным и защищенным доступом в Интернет, даже не замечания при этом VPN-подключение. Наш сервис никогда не должен использоваться для обхода авторских прав, это строго запрещено нашими Условиями предоставления услуг. Мы не можем узнать или контролировать ваши действия при подключении к нашему VPN-сервису, поэтому вы несете полную ответственность за соблюдение наших Условий предоставления услуг, Условий использования Max и любых применимых законов. В частности, для просмотра Max онлайн через подключение к ExpressVPN вы должны находиться на территории США.