Нужна VPN для Linux? Купить ExpressVPN сейчас

Нравится ExpressVPN? Хотите месяц бесплатно? Пригласите друга прямо сейчас

Из этого руководства вы узнаете, как настроить приложение ExpressVPN для Linux.

Приложение ExpressVPN совместимо со следующими версиями дистрибутивов Linux:

Ubuntu: 20.04 и выше,

Debian: 10 и выше,

Fedora: 37 и выше,

Arch: последний плавающий релиз,

Raspberry Pi (armhf): Pi OS 10 и выше,

Mint: Linux Mint 20 и выше.

Важно! ExpressVPN не поддерживает официально дистрибутивы, которых нет в списке выше. Если ваш дистрибутив разработан на базе одной из вышеперечисленных систем, вы можете настроить и пользоваться ExpressVPN на нем, следуя инструкциям из этого руководства. При этом компания ExpressVPN не сможет предоставить решения проблем, возникших при работе с этими дистрибутивами.

Если вы предпочитаете управлять приложением ExpressVPN для Linux через графический пользовательский интерфейс (ГПИ), это можно сделать при помощи браузерного расширения ExpressVPN для Chrome и Firefox. Установите расширение для браузера после установки и настройки приложения.

Предпочитаете ручную настройку? Вот инструкции по ручной настройке для OpenVPN (через терминал) и OpenVPN (через Network Manager в Ubuntu).

Предпочитаете посмотреть видео? Можете воспроизвести встроенный клип или посмотреть видео на YouTube по этой ссылке.

Загрузка установщика

Перейдите на страницу установки ExpressVPN. Если потребуется, введите свои учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.

Введите код подтверждения, который будет отправлен на ваш адрес электронной почты.

Справа выберите свою версию ОС Linux.

Примечание. Пользователям Debian и Mint следует выбирать Ubuntu. Вы можете узнать, какую версию ОС Ubuntu или Fedora используете. Для этого откройте Терминал, затем введите:

uname -m

или

arch

Если вы видите цифру «64» (например, «x86_64»), то вы пользуетесь 64-битным дистрибутивом Linux. В этом случае вам нужно загрузить 64-битный установщик.

Нажмите Загрузить.

Выберите Сохранить файл. Нажмите OK.

Оставьте это браузерное окно открытым. В дальнейшем вам понадобится код активации.

Альтернативный вариант: узнайте о том, как загрузить PGP-ключ и подтвердить подпись.

Нужна помощь? .

Наверх

Установка и активация приложения

Установите приложение

Примечание. Если вы не можете установить приложение напрямую через ГПИ, можно установить его при помощи командной строки.

Откройте папку Загрузки. Найдите файл-установщик, который вы загрузили ранее, и щелкните по нему правой кнопкой мыши. Выберите Открыть в другом приложении > Установленные приложения > Выбрать.

Нажмите Установить.

Введите свой пароль, затем нажмите Аутентифицировать.

Процесс установки начнется сразу же.

После того, как установка будет завершена, откройте Терминал.

В окне Терминала введите следующую команду:

expressvpn

Командная строка установки для приложения

В окне Терминала введите следующую команду:

cd ~/Downloads/

Введите одну из следующих команд (в зависимости от вашего дистрибутива):

Ubuntu / Debian / Mint:

sudo dpkg -i [installer filename]

Fedora:

sudo dnf install [installer filename]

Arch:

sudo pacman -U [installer filename]

Введите свой пароль пользователя, чтобы установить приложение.

Если у вас дистрибутив Arch, то введите y для запуска установки.

Активируйте приложение

Откройте новое окно Терминала. Введите следующую команду:

expressvpn activate

Вставьте код активации, который вы получили ранее. Обратите внимание, что код не появится на экране. Нажмите ВВОД.

Вы можете помочь ExpressVPN улучшить свои услуги, согласившись передавать анонимизированные диагностические отчеты. Введите Y, чтобы согласиться, и n, чтобы отказаться.

Если вы хотите отказаться от отправки диагностических данных ExpressVPN в будущем, введите следующую команду:

expressvpn preferences set send_diagnostics false

Нужна помощь? .

Наверх

Подключение к локации VPN-серверов

В окне Терминала введите следующую команду:

expressvpn connect

Если вы подключаетесь в первый раз, то ExpressVPN запустит функцию Автовыбор для подключения к подходящей локации (выбирается на основе таких факторов, как скорость и удаленность сервера).

Если вы подключаетесь не в первый раз, ExpressVPN подключится к той локации, к которой вы подключались чаще всего.

После успешного подключения вы увидите сообщение Connected to… (Подключено к…), выделенное зеленым цветом.

По умолчанию вы увидите уведомление, которое означает, что устройство подключено к сети ExpressVPN.

Примечание. К одной учетной записи ExpressVPN можно подключить одновременно пять устройств, причем независимо от платформы. Если вы попытаетесь подключить более пяти устройств одновременно к одной учетной записи, вы увидите следующее сообщение:

Нужна помощь? .

Наверх

Отключение от локации VPN-серверов

Чтобы отключиться от серверной локации, введите следующую команду:

expressvpn disconnect

Приложение ExpressVPN отключится от сервера, к которому было подключено.

По умолчанию вы увидите сообщение, которое означает, что устройство отключено от сети ExpressVPN.

Нужна помощь? .

Наверх

Выбор другой локации VPN-серверов

Чтобы найти список рекомендуемых локаций для подключения, введите следующую команду в терминал:

expressvpn list

По умолчанию приложение ExpressVPN предлагает наиболее оптимальную локацию, которая находится вверху списка (Автовыбор).

Чтобы посмотреть список всех доступных локаций, введите:

expressvpn list all

Подключитесь к определенной локации VPN-серверов

Чтобы подключиться к определеной локации VPN-серверов, введите:

expressvpn connect [LOCATION]

или

expressvpn connect [ALIAS]

Например, чтобы подключиться к серверу в Нью-Йорке, США, введите:

expressvpn connect "USA - New York"

или

expressvpn connect usny

Подключитесь к локации при помощи функции «Автовыбор»

Чтобы подключиться при помощи функции «Автовыбор», введите:

expressvpn connect smart

Нужна помощь? .

Наверх

Подключение по другому VPN-протоколу

Важно! Отключитесь от VPN-сети, прежде чем подключаться по другому протоколу.

VPN-протоколы — это правила, по которым ваше устройство подключается к VPN-серверу. Для оптимальной производительности ExpressVPN рекомендует использовать автоматический выбор протокола. Эта функция включена по умолчанию и позволяет автоматически выбрать наиболее подходящий для условий вашей сети протокол.

В некоторых случаях скорость подключения может стать выше, если выбрать другой протокол.

Для переключения на протокол Lightway — TCP введите следующую команду:

expressvpn protocol lightway_tcp

Для переключения на протокол Lightway — UDP введите следующую команду:

expressvpn protocol lightway_udp

Для переключения на протокол OpenVPN — TCP введите следующую команду:

expressvpn protocol tcp

Для переключения на протокол OpenVPN — UDP введите следующую команду:

expressvpn protocol udp

Чтобы воспользоваться функцией Автовыбор, введите следующую команду:

expressvpn protocol auto

Нужна помощь? .

Наверх

Блокировка отслеживающих программ и вредоносных сайтов

Функция Threat Manager от ExpressVPN помогает еще лучше контролировать, какую информацию о вас и ваших действиях, совершенных в Сети, могут получать компании.

Множество приложений и сайтов, которые вы посещаете, записывают и передают сторонним компаниям данные о ваших действиях (как и отслеживающие, шпионские программы и вредоносные сайты). Эта информация используется для того, чтобы показывать вам еще больше таргетированной рекламы; обычно это делается без вашего ведома и согласия.

Функция Threat Manager не даст никаким приложениям и сайтам, которые вы посещаете со своего устройства, обмениваться данными со сторонними компаниями из нашего черного списка.

Для активации/деактивации функции Threat Manager:

Откройте окно Терминала. Убедитесь, что вы подключены к VPN и используете протокол по умолчанию или Lightway. Для активации функции Threat Manager введите команду:

expressvpn preferences set block_trackers true

Для деактивации этой функции введите команду:

expressvpn preferences set block_trackers off Нажмите клавишу ВВОД для подтверждения.

Узнайте больше о функции Threat Manager от ExpressVPN.

Нужна помощь? .

Наверх

Руководство по приложению

Чтобы посмотреть полный список функций приложения, введите следующую команду:

man expressvpn

Здесь появится список разных команд.

Нужна помощь? .

Наверх

Функция автозаполнения

Введя команду, нажмите дважды клавишу TAB, чтобы увидеть список всех доступных вариантов.

Например, если ввести

expressvpn protocol

и дважды нажать клавишу TAB, то вы увидите список всех доступных протоколов.

Нужна помощь? .

Наверх

Функция автоподключения

Вы можете настроить приложение ExpressVPN таким образом, чтобы оно автоматически подключалось к последней выбранной локации при запуске устройства. Для этого введите:

expressvpn autoconnect true

Вы увидите сообщение Auto-connect is enabled (Функция автоподключения активирована).

Если вы подключаетесь впервые, то приложение ExpressVPN использует функцию Автовыбор.

Для отключения этой функции введите следующую команду:

expressvpn autoconnect false

Нужна помощь? .

Наверх

Расширение ExpressVPN для браузера

Важно! Если вы установили свой браузер из Центра приложений Ubuntu, то следуйте Если вы установили свой браузер из Центра приложений Ubuntu, то следуйте этой инструкции, чтобы установить расширение для браузера.

Если вы предпочитаете управлять приложением ExpressVPN для Linux через графический пользовательский интерфейс (ГПИ), то можете сделать это при помощи расширения ExpressVPN для браузера (Chrome и Firefox).

Примечание. Чтобы пользоваться расширением для браузера, загрузите и активируйте приложение ExpressVPN для Linux (версия 2.0 и новее).

Чтобы получить расширение ExpressVPN для браузера, введите одну из следующих команд:

expressvpn install-firefox-extension

expressvpn install-chrome-extension

Так вы откроете страницу загрузки расширения ExpressVPN для браузера. Нажмите Скачать расширение.

Здесь вы узнаете больше о расширении ExpressVPN для браузера.

Инструкция для пользователей, которые загрузили свой браузер из Центра приложений Ubuntu

Если вы установили свой веб-браузер при помощи Центра приложений Ubuntu, возможно, вы увидите, что расширение ExpressVPN для браузера не может взаимодействовать с приложением ExpressVPN для Linux. Для решения этой проблемы:

Сохраните отдельно настройки и закладки своего браузера. Перейдите в Центр приложений Ubuntu и удалите свой браузер. Откройте Терминал. Введите $ sudo apt update В зависимости от выбранного браузера, введите $ sudo apt install chromium-browser или $ sudo apt install firefox Откройте браузер, введя команду $ chromium-browser или $ firefox Установите расширение ExpressVPN для браузера, введя команду expressvpn install-firefox-extension или expressvpn install-chrome-extension

Нужна помощь? .

Наверх

Удаление приложения

Чтобы удалить приложение ExpressVPN, введите следующую команду:

Ubuntu / Debian / Mint:

sudo dpkg -r expressvpn

Fedora:

sudo dnf remove expressvpn

Arch:

pacman -R expressvpn

Нужна помощь? .

Наверх

Устранение неполадок подключения

Если у вас возникли неполадки в приложении, следуйте этой инструкции по их устранению:

Нужна помощь? .

Наверх