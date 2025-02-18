Это руководство для пользователей, которые не могут смотреть ITVX при подключении к VPN.

После каждого шага проверьте, устранена ли проблема, прежде чем переходить к следующему разделу.

1. Измените локацию VPN-серверов

Если вы находитесь в Великобритании и у вас возникли проблемы с потоковым вещанием ITVX, попробуйте изменить локации VPN-серверов в следующем порядке:

Великобритания — Восточный Лондон Великобритания — Доклендс Великобритания — Лондон

Если вы не знаете, как изменить локацию VPN-серверов, ниже вы найдете инструкции для всех наших приложений:

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2. Смотрите ITVX в вашем браузере

Вы можете смотреть ITVX в вашем браузере, перейдя на https://www.itv.com/ и войдя в систему, используя данные своей учетной записи ITVX.

Если у вас возникают проблемы с потоковым вещанием ITVX из вашего браузера при подключении к VPN, попробуйте следующее:

Установите расширение браузера ExpressVPN (доступно для Windows, Mac и Linux). Чтобы использовать расширение браузера, у вас тоже должно быть установлено приложение ExpressVPN на вашем устройстве. Пользователи из Великобритании могут попробовать подключиться к следующим локациям серверов в следующем порядке: Великобритания — Восточный Лондон Великобритания — Доклендс Великобритания — Лондон Если проблемы продолжаются, попробуйте выйти из своей учетной записи ITVX и очистить кэш и куки. Как очистить кэш и куки в Chrome: Выйдите из своей учетной записи ITVX. Нажмите на в правой верхней части окна вашего браузера Chrome > Удалить данные просмотра… В разделе Диапазон времени, выберите За все время. Установите флажки для Куки и другие данные сайтов и Кэшированные изображения и файлы. Нажмите Удалить данные.

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3. Свяжитесь с техподдержкой

Если вам все еще не удается смотреть ITVX при подключении к VPN, в любое время, нажав на чат в правом нижнем углу экрана.

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ExpressVPN оптимизирован для работы с ITVX, чтобы вы могли наслаждаться онлайн-конфиденциальностью и безопасностью всегда, без вмешательства VPN. Его нельзя использовать в качестве средства обхода авторских прав, что строго запрещено нашими Условиями предоставления услуг. Поскольку мы не можем видеть или контролировать, что вы делаете, подключаясь к нашему VPN, вы несете ответственность за соблюдение наших условий, Условий использования ITVX и любых применимых законов. Соблюдение требований требует вашего нахождения в Великобритании при потоковом вещании ITVX через ExpressVPN.