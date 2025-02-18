Это руководство для пользователей, которые не могут смотреть ITVX при подключении к VPN.
После каждого шага проверьте, устранена ли проблема, прежде чем переходить к следующему разделу.
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1. Измените локацию VPN-серверов
2. Смотрите ITVX в вашем браузере
3. Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN
1. Измените локацию VPN-серверов
Если вы находитесь в Великобритании и у вас возникли проблемы с потоковым вещанием ITVX, попробуйте изменить локации VPN-серверов в следующем порядке:
- Великобритания — Восточный Лондон
- Великобритания — Доклендс
- Великобритания — Лондон
Если вы не знаете, как изменить локацию VPN-серверов, ниже вы найдете инструкции для всех наших приложений:
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
2. Смотрите ITVX в вашем браузере
Вы можете смотреть ITVX в вашем браузере, перейдя на https://www.itv.com/ и войдя в систему, используя данные своей учетной записи ITVX.
Если у вас возникают проблемы с потоковым вещанием ITVX из вашего браузера при подключении к VPN, попробуйте следующее:
- Установите расширение браузера ExpressVPN (доступно для Windows, Mac и Linux). Чтобы использовать расширение браузера, у вас тоже должно быть установлено приложение ExpressVPN на вашем устройстве.
- Пользователи из Великобритании могут попробовать подключиться к следующим локациям серверов в следующем порядке:
- Великобритания — Восточный Лондон
- Великобритания — Доклендс
- Великобритания — Лондон
- Если проблемы продолжаются, попробуйте выйти из своей учетной записи ITVX и очистить кэш и куки. Как очистить кэш и куки в Chrome:
- Выйдите из своей учетной записи ITVX.
- Нажмите на в правой верхней части окна вашего браузера Chrome > Удалить данные просмотра…
- В разделе Диапазон времени, выберите За все время.
- Установите флажки для Куки и другие данные сайтов и Кэшированные изображения и файлы.
- Нажмите Удалить данные.
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
3. Свяжитесь с техподдержкой
Если вам все еще не удается смотреть ITVX при подключении к VPN, свяжитесь с командой службы поддержки ExpressVPN в любое время, нажав на чат в правом нижнем углу экрана.