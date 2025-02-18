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Это руководство для пользователей, которые не могут смотреть ITVX при подключении к VPN.

После каждого шага проверьте, устранена ли проблема, прежде чем переходить к следующему разделу.

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1. Измените локацию VPN-серверов
2. Смотрите ITVX в вашем браузере
3. Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN

1. Измените локацию VPN-серверов

Если вы находитесь в Великобритании и у вас возникли проблемы с потоковым вещанием ITVX, попробуйте изменить локации VPN-серверов в следующем порядке:

  1. Великобритания — Восточный Лондон
  2. Великобритания — Доклендс
  3. Великобритания — Лондон

Если вы не знаете, как изменить локацию VPN-серверов, ниже вы найдете инструкции для всех наших приложений:

Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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2. Смотрите ITVX в вашем браузере

Вы можете смотреть ITVX в вашем браузере, перейдя на https://www.itv.com/ и войдя в систему, используя данные своей учетной записи ITVX.

Если у вас возникают проблемы с потоковым вещанием ITVX из вашего браузера при подключении к VPN, попробуйте следующее:

  1. Установите расширение браузера ExpressVPN (доступно для Windows, Mac и Linux). Чтобы использовать расширение браузера, у вас тоже должно быть установлено приложение ExpressVPN на вашем устройстве.
  2. Пользователи из Великобритании могут попробовать подключиться к следующим локациям серверов в следующем порядке:
    1. Великобритания — Восточный Лондон
    2. Великобритания — Доклендс
    3. Великобритания — Лондон
  3. Если проблемы продолжаются, попробуйте выйти из своей учетной записи ITVX и очистить кэш и куки. Как очистить кэш и куки в Chrome:
    1. Выйдите из своей учетной записи ITVX.
    2. Нажмите на Вертикальное многоточие. в правой верхней части окна вашего браузера Chrome > Удалить данные просмотра…
    3. В разделе Диапазон времени, выберите За все время.
    4. Установите флажки для Куки и другие данные сайтов и Кэшированные изображения и файлы.
    5. Нажмите Удалить данные.

Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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3. Свяжитесь с техподдержкой

Если вам все еще не удается смотреть ITVX при подключении к VPN, свяжитесь с командой службы поддержки ExpressVPN в любое время, нажав на чат в правом нижнем углу экрана.

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ExpressVPN оптимизирован для работы с ITVX, чтобы вы могли наслаждаться онлайн-конфиденциальностью и безопасностью всегда, без вмешательства VPN. Его нельзя использовать в качестве средства обхода авторских прав, что строго запрещено нашими Условиями предоставления услуг. Поскольку мы не можем видеть или контролировать, что вы делаете, подключаясь к нашему VPN, вы несете ответственность за соблюдение наших условий, Условий использования ITVX и любых применимых законов. Соблюдение требований требует вашего нахождения в Великобритании при потоковом вещании ITVX через ExpressVPN.
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