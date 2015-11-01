Чтобы использовать наши приложения и настройки, создайте учетную запись ExpressVPN.

Из этого руководства вы узнаете, как настроить VPN-приложение для Android.

Приложение ExpressVPN для Android прекрасно работает на устройствах с ОС Android 12, 11, 10, Pie (9), Oreo (8.x), Nougat (7.x), Marshmallow (6.x) и Lollipop (5.x).

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Вход в учетную запись

На своем устройстве Android откройте страницу установки ExpressVPN. Если потребуется, введите ваши логин и пароль от учетной записи Express, после чего нажмите Войти.

Введите код подтверждения, который получите по электронной почте.

Далее вы перейдете на страницу загрузки файла.

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Загрузка VPN-приложения

Существует два способа загрузки приложения: для тех, у кого есть доступ к Google Play Store, и для тех, у кого доступа нет.

Если у вас есть доступ к Google Play Store, намжмите на кнопку Get it on Google Play.

В Google Play Store нажмите Установить, далее Открыть.

Если у вас нет доступа к Google Play, нажмите на кнопку Загрузить APK-файл, чтобы загрузить APK-файл непосредственно на ваше устройство Android.

Примечание: ExpressVPN не рекомендует загружать наш файл APK с посторонних сайтов. Узнайте больше про загрузку файлов APK.

Ваше устройство по умолчанию запрещает установку приложений из сторонних источников. Поэтому откройте настройки, далее включите опцию Разрешить установку приложений из этого источника.

Загрузив файл APK на свое устройство, нажмите ОТКРЫТЬ, далее нажмите Установить.

Нажмите ОТКРЫТЬ, чтобы запустить приложение.

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Установка VPN-приложения

Открыв приложение ExpressVPN для Android, нажмите Войти.

Введите ваши имя пользователя и пароль ExpressVPN, далее нажмите Войти.

Чтобы помочь улучшить качество услуг ExpressVPN, вы можете делиться данными о нарушениях работы приложения и другими анонимными аналитическими данными. Нажмите OK, если вы согласны делиться такой информацией.

Вы получите два запроса: настроить VPN и разрешить запросы на подключение со стороны ExpressVPN. Нажмите OK и OK для продолжения.

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Подключение к локации VPN-серверов

Чтобы подключиться к локации VPN-серверов, нажмите кнопку со значком ВКЛ. В режиме работы по умолчанию ExpressVPN автоматически подключит вас к наиболее оптимальной локации — так работает функция Smart Location.

Когда на экране приложения появится надпись Соединение установлено, вы сможете начать работу в Интернете безопасно и без ограничений!

Примечание: в рамках одной подписки на ExpressVPN вы сможете одновременно подключать к нашим VPN-серверам до пяти устройств. Если вы попытаетесь одновременно подключить свыше пяти устройств в рамках одной подписки, то увидите следующее сообщение:

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Отключение от локации VPN-серверов

Чтобы отключиться от VPN-сервера, нажмите на кнопку со значком ВКЛ, пока VPN-соединение активно.

Вы поймете, что успешно отключились, увидев сообщение «Соединение не установлено».

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Выбор другой локации VPN-серверов

Чтобы подключиться к другой локации VPN-серверов, нажмите на значок в виде многоточия (…) — так вы откроете экран выбора локаций.

Примечание: Вы можете менять локации VPN-серверов и при активном VPN-соединении, при этом вы увидите сообщение о том, что во время переподключения ваш интернет-трафик будет без защиты. Это сообщение будет отображаться всякий раз, пока вы не поставите галочку в поле «Больше не показывать».

Список локаций VPN-серверов изначально включает в себя две вкладки: РЕКОМЕНДУЕМЫЕ и ВСЕ ЛОКАЦИИ.

Вкладка РЕКОМЕНДУЕМЫЕ покажет вам локации, подключение к которым рекомендуется ExpressVPN.

На вкладке ВСЕ ЛОКАЦИИ перечислены локации VPN-серверов по регионам. Увеличивать и уменьшать списки можно, нажимая на соответствующие кнопки со значками в виде треугольников.

Чтобы добавить локацию в список избранных, свайпните ее вправо.

Получить доступ к добавленным в избранное локациям можно, открыв вкладку ИЗБРАННЫЕ.

Чтобы удалить локацию из списка избранных, свайпните ее вправо.

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Добавление ярлыков в приложение ExpressVPN

После подключения к VPN-серверу вы можете добавить ярлыки на главном экране ExpressVPN. Точнее, эта функция будет доступна после второго подключения и после.

Ярлыки — это удобный и быстрый способ запуска приложений и сайтов прямо через приложение ExpressVPN и при установленном VPN-соединении. Если вы регулярно посещаете какие-то сайты или запускаете какие-то приложения после подключения к VPN (например, сервис потоковых трансляций или социальную сеть), то вы можете добавить их себе в качестве ярлыков и сэкономить тем самым время, необходимое на запуск браузера и переключение между окнами.

Чтобы запустить приложение или открыть, нажмите на соответствующий ярлык после подключения к VPN.

Если вы выбрали менее пяти ярлыков, то можете добавить дополнительные, нажав на значок .

Добавлять и удалять ярлыки также можно через Настройки.

Нажмите Настройки > Ярлыки приложений и сайтов.

В разделе Добавленные вы можете выбрать до пяти сайтов и приложений.

Чтобы добавить ярлык в список, нажмите . Чтобы удалить ярлык — . Чтобы изменить порядок ярлыков, зажмите и перетащите их на нужные места.

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Изменение VPN-протоколов

Важно! Чтобы изменить VPN-протокол, отключитесь от VPN-сервера.

VPN-протоколы — это методы, с помощью которых ваше устройство подключается к VPN-серверу. ExpressVPN рекомендует использовать автоматический выбор протоколов для наиболее комфортной работы. Эта опция активна по умолчанию. С ее помощью приложение подберет протокол, который лучше всего подходит для вашей сети.

В ряде случаев вы можете добиться повышения скорости подключения, сменив протокол.

Чтобы выбрать другой VPN-протокол:

Откройте Настройки.

Далее Настройки > Протокол VPN

Выберите подходящий протокол.

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Использование функции раздельного туннелирования

Вы можете воспользоваться опцией раздельного туннелирования и выбрать приложения, трафик которых будет или не будет перенаправлен через VPN.

Чтобы получить доступ к настройкам раздельного туннелирования, откройте Настройки.

Далее Настройки > Раздельное туннелирование.

Выберите опцию Только выбранные приложения используют VPN, чтобы создать список приложений, которые будут использовать VPN. В разделе ДОБАВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ вы сможете выбрать приложения, которым необходима VPN-защита.

Примечание. Если вы заблокировали весь трафик, кроме трафика VPN-серверов, через системные настройки вашего устройства Android, то лишь выбранные в этом меню приложения смогут использовать Интернет. Все прочие приложения будут полностью заблокированы, пока вы не добавите их в данный список.

Если вы активируете опцию Выбранные приложения не используют VPN, то приложения, выбранные в разделе ДОБАВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ, не получат VPN-защиту.

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Доступ к информационным материалам через приложение

Вы можете получить доступ к справочным материлам ExpressVPN через приложение.

Нажмите Справка и поддержка.

Далее выберите интересующую вас категорию.

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Добавление виджета приложения ExpressVPN

Чтобы добавить виджет ExpressVPN на главный экран вашего устройства, нажмите и удерживайте пустую часть главного экрана, затем выберите Виджеты.

Нажмите и удерживайте виджет ExpressVPN.

Перетащите виджет в нужную часть экрана.

Теперь на главном экране вашего устройства есть виджет ExpressVPN. Вы можете использовать его для подключения и отключения от VPN-сервера, не открывая приложение ExpressVPN.

Чтобы подключиться или отключиться от VPN, нажмите на кнопку со значком ВКЛ в правой части виджета.

Чтобы изменить локацию, нажмите на флаг локации в левой части виджета.

Чтобы открыть приложение ExpressVPN, нажмите в средней части виджета.

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Установка приложения ExpressVPN на других устройствах

В рамках единственной подписки на ExpressVPN вы можете подключить и защитить сразу пять устройств одновременно.

Чтобы установить приложения ExpressVPN на другие ваши устройства, откройте Настройки > Защитить все свои устройства.

Нажмите Отправить ссылку для установки.

Вы получите ссылку для установки на электронный адрес, который использовали для регистрации на сайте ExpressVPN.

Затем откройте это письмо на устройствах, на которых вы хотите установить приложение ExpressVPN. Выберите Установить сейчас и воспользуйтесь приведенными инструкциями, чтобы загрузить и установить ExpressVPN.

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Просмотр статистики защиты

Статистика защиты показывает еженедельный отчет о том, как долго вы были подключены к VPN. Статистические данные представлены в прцоентах и часах. Также вы сможете увидеть свой новый IP-адрес, полученный после подключения к VPN.

Внимание: данные о вашем подключении, приведенные в этом разделе, полностью анонимны. Они хранятся только на вашем устройстве и не предоставляются ExpressVPN.

Статистика защиты приведена в нижней части главного экрана. Чтобы просмотреть полную статистику защиты, нажмите на ее блок.

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Удаление VPN-приложения с пользовательского устройства

Чтобы удалить приложение ExpressVPN с вашего устройства Android, нажмите и удерживайте значок ExpressVPN на главном экране, а потом перетащите его на значок УДАЛИТЬ.

Нажмите Удалить, далее OK.

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