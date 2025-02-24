Это руководство для пользователей, которые испытывают проблемы с потоковым вещанием Hulu при подключении к VPN.

После каждого шага проверьте, устранена ли проблема, прежде чем переходить к следующему разделу.

Чтобы соответствовать Соглашению о подписке Hulu и Условиям предоставления услуг ExpressVPN, подключитесь к локации сервера, которая совпадает со страной вашего пребывания.

1. Измените локацию VPN-серверов

Если вы являетесь пользователем из США и у вас возникают проблемы с потоковым вещанием Hulu, попробуйте изменить локации VPN-серверов в следующем порядке:

США — Сан-Франциско США — Вашингтон, округ Колумбия США — Нью-Йорк США — Лос-Анджелес — 1

Если вы не знаете, как изменить локацию VPN-серверов, ниже вы найдете инструкции для:

iOS: Проведите вверх от нижней части главного экрана, удерживая палец до появления предварительных просмотров приложений слева. Проведите, чтобы найти предварительный просмотр приложения Hulu, затем проведите вверх, чтобы закрыть приложение. Если вы используете приложение Hulu, форсируйте его закрытие и откройте заново при каждом изменении локации. Ниже приведены инструкции по принудительному закрытию приложения на:: Проведите вверх от нижней части главного экрана, удерживая палец до появления предварительных просмотров приложений слева. Проведите, чтобы найти предварительный просмотр приложения Hulu, затем проведите вверх, чтобы закрыть приложение. Android: Откройте интерфейс многозадачности на вашем Android-устройстве. Способ выполнения этого действия зависит от вашего устройства: Если на вашем устройстве три значка внизу экрана, нажмите на значок из трех вертикальных линий или на квадратный значок.

Если на вашем устройстве одна горизонтальная линия внизу экрана, проведите вверх от нижней части до середины экрана, задержитесь на секунду, затем отпустите. Затем проведите, чтобы найти предварительный просмотр приложения Hulu, затем проведите, чтобы принудительно закрыть приложение. Направление, в котором нужно провести, будет различаться в зависимости от вашего устройства. Android TV: Зайдите в Настройки, выберите Приложения и найдите приложение Hulu. Выберите приложение, затем выберите Принудительная остановка. Fire TV/Fire Stick: Перейдите в Настройки, выберите Приложения, выберите Управление установленными приложениями. Найдите приложение Hulu. Выберите приложение, затем выберите Принудительная остановка. Apple TV: Дважды нажмите значок ТВ на пульте, чтобы увидеть текущие запущенные приложения. Проведите, чтобы найти предварительный просмотр приложения Hulu, затем проведите вверх, чтобы закрыть приложение.

Нужна помощь?

Вернуться наверх

2. Выйдите из приложения Hulu, затем войдите снова

Если вы используете приложение Hulu:

Выйдите из приложения Hulu. Перезагрузите ваше устройство. После перезагрузки устройства войдите снова в приложение Hulu.

Теперь вы должны иметь возможность смотреть Hulu при подключении к VPN.

Как выйти из приложения Hulu

Устройства на Android и iOS

Откройте приложение Hulu. Нажмите на значок Профиль в верхнем правом углу. Нажмите Выйти из Hulu внизу экрана.

Android TV, Apple TV и Fire TV

Из панели навигации выберите Настройки. Вы можете открыть панель навигации, прокрутив влево или выбрав назад на вашем пульте. Выберите Выход из системы. Приложение спросит, уверены ли вы, что хотите выйти. Выберите Выйти из Hulu.

Нужна помощь?

Вернуться наверх

3. Смотрите Hulu в вашем браузере

Вы можете смотреть Hulu в вашем браузере, перейдя на Hulu.com и войдя в систему, используя данные своей учетной записи Hulu.

Hulu совместим с последними версиями следующих браузеров:

Chrome

Firefox

Safari

Edge

Если у вас возникают проблемы с потоковым вещанием Hulu из вашего браузера при подключении к VPN:

Установите расширение браузера ExpressVPN (доступно для Windows, Mac и Linux). Чтобы использовать расширение браузера, у вас тоже должно быть установлено приложение ExpressVPN на вашем устройстве. Пользователи из США могут попробовать подключиться к следующим локациям серверов в следующем порядке: США — Сан-Франциско США — Вашингтон, округ Колумбия США — Нью-Йорк США — Лос-Анджелес — 1 Если проблемы все еще сохраняются, попробуйте использовать другой браузер. Расширение браузера ExpressVPN доступно для Windows, Mac и Linux и совместимо с тремя из четырех браузеров, поддерживаемых Hulu: Chrome, Firefox и Edge.

Нужна помощь?

Вернуться наверх

4. Свяжитесь с техподдержкой

Если вам все еще не удается смотреть Hulu при подключении к VPN, в любое время, нажав на чат в правом нижнем углу экрана.

Вернуться наверх

ExpressVPN оптимизирован для работы с Hulu, чтобы вы могли наслаждаться онлайн-конфиденциальностью и безопасностью всегда, без вмешательства VPN. Его нельзя использовать в качестве средства обхода авторских прав, что строго запрещено нашими Условиями предоставления услуг. Поскольку мы не можем видеть или контролировать, что вы делаете, подключаясь к нашему VPN, вы несете ответственность за соблюдение наших условий, Соглашения о подписке Hulu и любых применимых законов. Соблюдение требований требует вашего нахождения в США при потоковом вещании Hulu через ExpressVPN.