Чтобы использовать наши приложения и настройки, создайте учетную запись ExpressVPN.

Важно! У ExpressVPN нет специального браузерного расширения для Microsoft Edge. Не загружайте никакие расширения из магазина Microsoft Edge, в описании которых сказано, что они от ExpressVPN. Пользователям следует посетить магазин У ExpressVPN нет специального браузерного расширения для Microsoft Edge. Не загружайте никакие расширения из магазина Microsoft Edge, в описании которых сказано, что они от ExpressVPN. Пользователям следует посетить магазин Chrome Web Store в Microsoft Edge и установить расширение ExpressVPN для браузера Chrome.

Браузерное приложение ExpressVPN помогает подменить геоданные HTML5 и гарантирует, что вы используете зашифрованный протокол HTTPS при подключении к веб-сайтам, когда есть такая возможность. Оно также позволит вам удаленно управлять приложением ExpressVPN из браузеров Chrome, Firefox, Edge, Brave и Vivaldi.

Чтобы воспользоваться браузерным расширением ExpressVPN, вам необходимо загрузить и активировать одно из приложений ExpressVPN ниже:

Приложение ExpressVPN для Mac (версия 7.1 или более новая)

Приложение ExpressVPN для Windows (версия 6.9 или более новая)

Приложение ExpressVPN для Linux (версия 2.0 или более новая)

Установка браузерного расширения ExpressVPN

Windows и Mac

Зайдите на страницу установки приложений ExpressVPN. Если понадобится, введите свои учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти. Введите защитный код, который был отправлен вам на имейл. Слева выберите Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Если вы используете Brave или Vivaldi, выберите Google Chrome. Нажмите Установить расширение.

Linux

Чтобы загрузить расширение, воспользуйтесь одной из следующих команд: expressvpn install-firefox-extension expressvpn install-chrome-extensionw Браузеры, установленные через Центр приложений Ubuntu Если вы установили браузер через Центр приложений Ubuntu, то, возможно, вы столкнетесь с тем, что браузерное расширение ExpressVPN не может установить контакт с приложением ExpressVPN для Linux. Эту проблему можно устранить следующим образом: Сохраните настройки и закладки вашего браузера Откройте Центр приложений Ubuntu и удалите ваш браузер Откройте Терминал Введите команду $ sudo apt update В зависимости от того, какой у вас браузер, введите $ sudo apt install chromium-browser или $ sudo apt install firefox Откройте браузер командой $ chromium-browser или $ firefox Установите браузерное расширение ExpressVPN с помощью команды expressvpn install-firefox-extension или expressvpn install-chrome-extension

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Возможности браузерного расширения ExpressVPN

Подключение и отключение от VPN-сервера

Таким образом вы сможете защитить интернет-трафик всех ваших приложений, а не только лишь браузера.

Смена локации VPN-сервера

Чтобы выбрать другую серверную локацию, нажмите .

Чтобы подключиться к наиболее оптимальной для вас локации, воспользуйтесь функцией Автовыбор.





Во вкладке Рекомендуемые вы можете выбрать локацию через расширение.



Нажмите Все локации, чтобы увидеть полный список доступных локаций VPN-серверов. Вы сможете найти какую-то конкретную локацию, ознакомиться со списком ваших недавних локаций, а также открыть список избранных локаций, добавленных в приложении ExpressVPN.

Статус подключения к VPN

Также вы сможете оценить статус VPN-подключения через специальную панель в браузере: оранжевый индикатор означает установку подключения, зеленый — установленное подключение, а малиновый указывает на различные ошибки.

Подключение при запуске браузера

Вы сможете автоматически подключиться к последнему использованному VPN-серверу при запуске браузера. Чтобы активировать эту функцию, нажмите на панели инструментов, затем , далее Настройки. Затем вам нужно будет перевести ползунок Подключаться при запуске браузера в активное положение.

Маскировка местоположения (опционально)

Это позволит вам защититься от утечки гео-данных через HTML5 при подключении к ExpressVPN.

Блокировка WebRTC (опционально)

Это поможет вам защитить свой IP-адрес от утечек через WebRTC и гарантировать, что браузер будет использовать один и тот же путь сетевого трафика как для медиа-контента, так и для обычного сетевого трафика.

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Поведение браузерного расширения ExpressVPN

Это обзор поведения браузерного расширения ExpressVPN в различных состояниях:

Отключение от приложения ExpressVPN или браузера

Если приложение ExpressVPN и браузер с установленным браузерным расширением ExpressVPN запущены, и вы видите, что подключены к VPN-сети, то отключение от VPN через приложение ExpressVPN или браузер приведет к полному отключению от VPN.

Закрытие приложения ExpressVPN

Если приложение ExpressVPN и браузер с установленным браузерным расширением ExpressVPN запущены, и вы видите, что подключены к VPN-сети, то закрытие приложения ExpressVPN приведет к отключению от VPN.

Если запущено только приложение ExpressVPN, то закрытие приложения ExpressVPN приведет к отключению от VPN.

Закрытие браузера

Если приложение ExpressVPN и браузер с установленным браузерным расширением ExpressVPN запущены, и вы видите, что подключены к VPN-сети, то закрытие браузера НЕ приведет к отключению от VPN.

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Смена языка интерфейса браузерного расширения ExpressVPN

Нажмите на в панели инструментов. Нажмите на Выберите Настройки. В меню Настройки отображения > Язык выберите нужный язык.



выберите нужный язык.

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Темная тема (ночной режим) браузерного расширения ExpressVPN

У браузерного расширения ExpressVPN для Chrome, Firefox и Edge теперь доступна темная тема оформления (ночной режим).

Чтобы использовать браузерное расширение ExpressVPN в темном режиме, включите эту настройку на своем устройстве. Темный режим в браузерном расширении включится автоматически.

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Ошибки браузерного расширения ExpressVPN

В ходе работы браузерного расширения ExpressVPN вы можете столкнуться с рядом распространенных ошибок. Способы их решения описаны ниже:

Обрыв подключения

Решение: убедитесь, что ваш компьютер подключен к Интернету. Проверить это можно, отключившись от сети ExpressVPN и попытавшись открыть какой-нибудь веб-сайт.

Для работы браузерного расширения требуется приложения для Mac/Windows/Linux

Решение: загрузите и установите последнюю версию приложения для Mac, Windows или Linux. Если приложение уже установлено, но вы все равно столкнулись с этой ошибкой, пожалуйста, обратитесь к специалистам центра поддержки.

Необходимо открыть приложение ExpressVPN

Решение: откройте приложение ExpressVPN на вашем компьютере. Открыв приложение, вы сможете управлять им через браузерное расширение.

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Удаление браузерного расширения ExpressVPN

Чтобы удалить браузерное расширение ExpressVPN, воспользуйтесь приведенными ниже инструкциями:

Chrome

Нажмите на > Дополнительные инструменты > Расширения. Найдите браузерное расширение ExpressVPN и нажмите Удалить > Удалить.

Firefox

Нажмите на Дополнения. На левой боковой панели выберите Расширения. Найдите браузерное расширение ExpressVPN и нажмите > Удалить > Удалить.

Edge

Нажмите на > Расширения. Найдите браузерное расширение ExpressVPN и нажмите Удалить > Удалить.

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