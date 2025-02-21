Это руководство для пользователей, испытывающих проблемы с потоковым вещанием Netflix при подключении к VPN.

После каждого шага проверьте, устранена ли проблема, прежде чем переходить к следующему разделу.

Чтобы соответствовать Условиям использования Netflix и Условиям предоставления услуг ExpressVPN, следует подключиться к серверной локации, которая соответствует стране, в которой вы находитесь.

1. Измените локацию VPN-серверов

Если вы находитесь в США и у вас возникли проблемы с потоковым вещанием Netflix, попробуйте изменить локации VPN-серверов в следующем порядке:

США — Вашингтон, округ Колумбия США — Сан-Франциско США — Нью-Йорк США — Нью-Джерси — 3 США — Лос-Анджелес — 3 США — Денвер

Ниже приведены инструкции для изменения локации VPN-сервера на:

Если вы используете приложение Netflix, форсируйте его закрытие и откройте заново при каждом изменении локации. Ниже приведены инструкции по принудительному закрытию приложения на: iOS: Проведите вверх от нижней части главного экрана, удерживая палец до появления предварительных просмотров приложений слева. Проведите, чтобы найти предварительный просмотр приложения Netflix, затем проведите вверх, чтобы закрыть приложение. Android: Откройте интерфейс многозадачности на вашем Android-устройстве. Способ выполнения этого действия зависит от вашего устройства: Если на вашем устройстве три значка внизу экрана, нажмите на значок из трех вертикальных линий или на квадратный значок.

Если на вашем устройстве одна горизонтальная линия внизу экрана, проведите вверх от нижней части до середины экрана, задержитесь на секунду, затем отпустите. Затем проведите, чтобы найти предварительный просмотр приложения Netflix, затем проведите, чтобы принудительно закрыть приложение. Направление, в котором нужно провести, будет различаться в зависимости от вашего устройства. Android TV: Зайдите в Настройки, выберите Приложения и найдите приложение Netflix. Выберите приложение, затем выберите Принудительная остановка. Fire TV/Fire Stick: Перейдите в Настройки, выберите Приложения, выберите Управление установленными приложениями. Прокрутите, чтобы найти приложение Netflix. Выберите приложение, затем выберите Принудительная остановка. Apple TV: Дважды нажмите значок ТВ на пульте, чтобы увидеть текущие запущенные приложения. Проведите, чтобы найти предварительный просмотр приложения Netflix, затем проведите вверх, чтобы закрыть приложение.

Если вы находитесь за пределами США и испытываете проблемы с потоковым вещанием Netflix, перейдите к следующему шагу.

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2. Выйдите из приложения Netflix, затем войдите снова

Если вы используете приложение Netflix, выйдите из него, перезагрузите устройство, затем войдите снова.

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3. Смотрите Netflix из вашего браузера

Попробуйте смотреть Netflix через ваш браузер, зайдя на https://www.netflix.com/ и войдя с данными вашей учетной записи Netflix.

Если у вас возникают проблемы с потоковым вещанием Netflix из вашего браузера при подключении к VPN:

Установите расширение браузера ExpressVPN (доступно для Windows, Mac и Linux). Чтобы использовать расширение браузера, у вас также должно быть установлено приложение ExpressVPN на вашем компьютере. Пользователи из США могут попробовать подключиться к следующим локациям серверов в следующем порядке: США — Вашингтон, округ Колумбия США — Сан-Франциско США — Нью-Йорк США — Нью-Джерси — 3 США — Лос-Анджелес — 3 США — Денвер Пользователи за пределами США могут перейти к следующему шагу. Попробуйте использовать другой браузер. Расширение браузера ExpressVPN доступно на платформах Windows, Mac и Linux, и работает с браузерами Chrome, Firefox, Vivaldi, Chromium, Brave и Microsoft Edge. Также необходимо установить приложение ExpressVPN.

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4. Свяжитесь с техподдержкой

Если вам все еще не удается смотреть Netflix при подключении к VPN, в любое время, нажав на чат в правом нижнем углу экрана.

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ExpressVPN оптимизирован для работы с Netflix, чтобы вы могли наслаждаться онлайн-конфиденциальностью и безопасностью всегда, без вмешательства VPN. Его нельзя использовать в качестве средства обхода авторских прав, что строго запрещено нашими Условиями предоставления услуг. Поскольку мы не можем видеть или контролировать, что вы делаете, подключаясь к нашему VPN, вы несете ответственность за соблюдение наших условий, Условий использования Netflix и любых применимых законов. Соблюдение требований требует вашего нахождения в США при потоковом вещании Netflix через ExpressVPN.