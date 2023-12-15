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ExpressVPN предлагает продвинутую защиту в виде дополнительных функций защиты данных и приватности для вас и вашей семьи. Когда эти функции активированы, они блокируют навязчивую рекламу, программы-трекеры, вредоносные сайты и контент для взрослых.
Мы предлагаем блокировщик трафика на базе DNS, который запускается на устройстве пользователя и не дает приложениям или веб-браузеру взаимодействовать с сайтами и службами, внесенными в наши черные списки. Такой подход проще и безопаснее, чем запускать блокировщик трафика на стороне сервера.
Полный набор продвинутых функций защиты включает: Threat Manager, блокировщик рекламы и функции родительского контроля. Все эти функции есть в приложениях ExpressVPN для Android, iOS, Mac, Windows и Linux, а также на роутере ExpressVPN Aircove.
Содержание
Что входит в продвинутые функции защиты?
Как активировать и деактивировать продвинутую защиту?
Что входит в продвинутые функции защиты?
Продвинутая защита — это ряд настроек для защиты данных и приватности, среди которых настройки группы Threat Manager, настройки для блокировки рекламы и настройки для осуществления родительского контроля.
Threat Manager
Множество приложений и сайтов, которые вы посещаете, записывают и передают сторонним компаниям данные о ваших действиях (как и отслеживающие, шпионские программы и вредоносные сайты).
С Threat Manager вам будет проще контролировать, какую информацию о вас и ваших действиях, совершенных в Сети, могут получать компании. Приложения и сайты, которые вы посещаете, не смогут отслеживать ваши действия в Сети, также эти настройки помогут блокировать вредоносные сайты, снижая риск взаимодействия с отслеживающими программами и фишинговыми доменами.
Набор настроек Threat Manager доступен в приложениях ExpressVPN для Android, iOS, Windows, Mac и Linux, а также на роутере Aircove.
Блокировщик рекламы
Блокировщик рекламы убирает с веб-страниц большую часть рекламных баннеров и окон.
В настоящее время блокировщик рекламы доступен в приложениях ExpressVPN для Android, iOS, Mac, Windows и Linux, а также на роутере Aircove.
Функции родительского контроля
С настройками родительского контроля от ExpressVPN вы сможете блокировать доступ к большинству сайтов с контентом для взрослых любому пользователю своей сети, в том числе своим детям.
Наш черный список сайтов для взрослых составлен на основе открытых и публично доступных списков подобных известных сайтов. Мы регулярно проверяем и обновляем свой черный список, чтобы вы оставались защищены даже от новейших угроз.
Дополнительно в настройках родительского контроля для роутера Aircove есть возможность блокировать доступ к Интернету в определенное время. Эта полезная функция помогает ограничить время, которое ребенок проводит в Сети.
Функции родительского контроля доступны в приложениях ExpressVPN для Android, iOS, Mac, Windows и Linux, а также на роутере Aircove.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Как активировать и деактивировать продвинутую защиту?
По умолчанию продвинутые функции защиты не активированы. Чтобы активировать их, следуйте инструкции для своего устройства:
- Подключитесь к VPN, выберите протокол по умолчанию или Lightway.
- Нажмите на значок меню > Настройки > Продвинутая защита.
- Поставьте галочки во всех полях.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
- Подключитесь к VPN, выберите протокол по умолчанию или Lightway.
- Нажмите Настройки > Настройки > Продвинутая защита.
- Переместите ползунки в активное положение.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
- Отключитесь от VPN.
- Нажмите > Настройки… > Продвинутая защита.
- Поставьте или уберите галочки в нужных полях по своему усмотрению.
- Снова подключитесь к VPN, чтобы изменения вступили в силу.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
- Подключитесь к VPN, выберите протокол по умолчанию или Lightway.
- Нажмите Параметры > Настройки > Продвинутая защита.
- Переместите ползунки в активное положение.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
- В меню группы устройств выберите .
- Выберите Продвинутая защита.
- Переместите ползунки по своему усмотрению.
- Выберите Сохранить.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Для активации всех продвинутых функций защиты одновременно:
- Откройте окно Терминала.
- Убедитесь, что вы подключены к VPN и используете протокол по умолчанию или Lightway.
- Для активации всех продвинутых функций защиты введите команду:
expressvpn preferences set block_all trueДля деактивации этих функций введите команду:
expressvpn preferences set block_all off
- Нажмите клавишу ВВОД для подтверждения.
Вы также можете активировать/деактивировать каждую продвинутую функцию защиты отдельно:
Блокировщик отслеживающих программ
- Откройте окно Терминала.
- Убедитесь, что вы подключены к VPN и используете протокол по умолчанию или Lightway.
- Для активации блокировщика отслеживающих программ введите команду:
expressvpn preferences set block_trackers true
Для деактивации этой функции введите команду:
expressvpn preferences set block_trackers off
- Нажмите клавишу ВВОД для подтверждения.
Блокировщик вредоносных сайтов
- Откройте окно Терминала.
- Убедитесь, что вы подключены к VPN и используете протокол по умолчанию или Lightway.
- Для активации блокировщика вредоносных сайтов введите команду:
expressvpn preferences set block_malicious trueДля деактивации этой функции введите команду:
expressvpn preferences set block_malicious off
- Нажмите клавишу ВВОД для подтверждения.
Блокировщик рекламы
- Откройте окно Терминала.
- Убедитесь, что вы подключены к VPN и используете протокол по умолчанию или Lightway.
- Для активации блокировщика рекламы введите команду:
expressvpn preferences set block_ads trueДля деактивации этой функции введите команду:
expressvpn preferences set block_ads off
- Нажмите клавишу ВВОД для подтверждения.
Блокировщик сайтов для взрослых
- Откройте окно Терминала.
- Убедитесь, что вы подключены к VPN и используете протокол по умолчанию или Lightway.
- Для активации блокировщика сайтов для взрослых введите команду:
expressvpn preferences set block_adult trueДля деактивации этой функции введите команду:
expressvpn preferences set block_adult off
- Нажмите клавишу ВВОД для подтверждения.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
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