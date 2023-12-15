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ExpressVPN предлагает продвинутую защиту в виде дополнительных функций защиты данных и приватности для вас и вашей семьи. Когда эти функции активированы, они блокируют навязчивую рекламу, программы-трекеры, вредоносные сайты и контент для взрослых.

Мы предлагаем блокировщик трафика на базе DNS, который запускается на устройстве пользователя и не дает приложениям или веб-браузеру взаимодействовать с сайтами и службами, внесенными в наши черные списки. Такой подход проще и безопаснее, чем запускать блокировщик трафика на стороне сервера.

Полный набор продвинутых функций защиты включает: Threat Manager, блокировщик рекламы и функции родительского контроля. Все эти функции есть в приложениях ExpressVPN для Android, iOS, Mac, Windows и Linux, а также на роутере ExpressVPN Aircove.

Важно! Эти продвинутые функции защиты работают только с включенной VPN, когда используется протокол подключения Lightway. Если вы хотите воспользоваться этими функциями, не включая VPN, то можете сделать это при помощи роутера Aircove.

Что входит в продвинутые функции защиты?

Продвинутая защита — это ряд настроек для защиты данных и приватности, среди которых настройки группы Threat Manager, настройки для блокировки рекламы и настройки для осуществления родительского контроля.

Threat Manager

Множество приложений и сайтов, которые вы посещаете, записывают и передают сторонним компаниям данные о ваших действиях (как и отслеживающие, шпионские программы и вредоносные сайты).

С Threat Manager вам будет проще контролировать, какую информацию о вас и ваших действиях, совершенных в Сети, могут получать компании. Приложения и сайты, которые вы посещаете, не смогут отслеживать ваши действия в Сети, также эти настройки помогут блокировать вредоносные сайты, снижая риск взаимодействия с отслеживающими программами и фишинговыми доменами.

Набор настроек Threat Manager доступен в приложениях ExpressVPN для Android, iOS, Windows, Mac и Linux, а также на роутере Aircove.

Блокировщик рекламы

Блокировщик рекламы убирает с веб-страниц большую часть рекламных баннеров и окон.

В настоящее время блокировщик рекламы доступен в приложениях ExpressVPN для Android, iOS, Mac, Windows и Linux, а также на роутере Aircove.

Функции родительского контроля

С настройками родительского контроля от ExpressVPN вы сможете блокировать доступ к большинству сайтов с контентом для взрослых любому пользователю своей сети, в том числе своим детям.

Наш черный список сайтов для взрослых составлен на основе открытых и публично доступных списков подобных известных сайтов. Мы регулярно проверяем и обновляем свой черный список, чтобы вы оставались защищены даже от новейших угроз.

Дополнительно в настройках родительского контроля для роутера Aircove есть возможность блокировать доступ к Интернету в определенное время. Эта полезная функция помогает ограничить время, которое ребенок проводит в Сети.

Функции родительского контроля доступны в приложениях ExpressVPN для Android, iOS, Mac, Windows и Linux, а также на роутере Aircove.

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Как активировать и деактивировать продвинутую защиту?

По умолчанию продвинутые функции защиты не активированы. Чтобы активировать их, следуйте инструкции для своего устройства:

Windows

Подключитесь к VPN, выберите протокол по умолчанию или Lightway. Нажмите на значок меню > Настройки > Продвинутая защита. Поставьте галочки во всех полях. Нужна помощь? . Наверх

Android

Подключитесь к VPN, выберите протокол по умолчанию или Lightway. Нажмите Настройки > Настройки > Продвинутая защита. Переместите ползунки в активное положение. Нужна помощь? . Наверх

Mac

Отключитесь от VPN. Нажмите > Настройки… > Продвинутая защита. Поставьте или уберите галочки в нужных полях по своему усмотрению. Снова подключитесь к VPN, чтобы изменения вступили в силу. Нужна помощь? . Наверх

iOS

Подключитесь к VPN, выберите протокол по умолчанию или Lightway. Нажмите Параметры > Настройки > Продвинутая защита. Переместите ползунки в активное положение. Нужна помощь? . Наверх

Aircove

В меню группы устройств выберите . Выберите Продвинутая защита. Переместите ползунки по своему усмотрению. Выберите Сохранить. Нужна помощь? . Наверх

Linux

Для активации всех продвинутых функций защиты одновременно: Откройте окно Терминала. Убедитесь, что вы подключены к VPN и используете протокол по умолчанию или Lightway. Для активации всех продвинутых функций защиты введите команду:

expressvpn preferences set block_all true

Для деактивации этих функций введите команду:

expressvpn preferences set block_all off Нажмите клавишу ВВОД для подтверждения. Вы также можете активировать/деактивировать каждую продвинутую функцию защиты отдельно: Блокировщик отслеживающих программ Откройте окно Терминала. Убедитесь, что вы подключены к VPN и используете протокол по умолчанию или Lightway. Для активации блокировщика отслеживающих программ введите команду:

expressvpn preferences set block_trackers true

Для деактивации этой функции введите команду:

expressvpn preferences set block_trackers off Нажмите клавишу ВВОД для подтверждения. Блокировщик вредоносных сайтов Откройте окно Терминала. Убедитесь, что вы подключены к VPN и используете протокол по умолчанию или Lightway. Для активации блокировщика вредоносных сайтов введите команду:

expressvpn preferences set block_malicious true

Для деактивации этой функции введите команду:

expressvpn preferences set block_malicious off Нажмите клавишу ВВОД для подтверждения. Блокировщик рекламы Откройте окно Терминала. Убедитесь, что вы подключены к VPN и используете протокол по умолчанию или Lightway. Для активации блокировщика рекламы введите команду:

expressvpn preferences set block_ads true

Для деактивации этой функции введите команду:

expressvpn preferences set block_ads off Нажмите клавишу ВВОД для подтверждения. Блокировщик сайтов для взрослых Откройте окно Терминала. Убедитесь, что вы подключены к VPN и используете протокол по умолчанию или Lightway. Для активации блокировщика сайтов для взрослых введите команду:

expressvpn preferences set block_adult true

Для деактивации этой функции введите команду:

expressvpn preferences set block_adult off Нажмите клавишу ВВОД для подтверждения. Нужна помощь? .

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