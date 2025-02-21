Это руководство для пользователей из Великобритании, которые не могут смотреть BBC iPlayer при подключении к VPN.
После каждого шага проверьте, устранена ли проблема, прежде чем переходить к следующему разделу.
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1. Измените локацию сервера
2. Смотрите BBC iPlayer в браузере
3. Свяжитесь с техподдержкой
1. Измените локацию сервера
Если вы находитесь в Великобритании и у вас возникли проблемы с потоковым вещанием BBC iPlayer, попробуйте изменить локации VPN-серверов в следующем порядке:
- Великобритания — Восточный Лондон
- Великобритания — Докленд
- Великобритания — Лондон
- Великобритания — Уэмбли
- Великобритания — Мидлендс
Ниже приведены инструкции по изменению локации VPN-серверов на:
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
2. Смотрите BBC iPlayer в браузере
Попробуйте смотреть BBC iPlayer через ваш браузер, перейдя по ссылке https://www.bbc.co.uk/iplayer.
Если у вас возникают проблемы с потоковым вещанием BBC iPlayer через ваш браузер при подключении к VPN:
- Попробуйте изменить локации VPN-серверов в следующем порядке:
- Великобритания — Восточный Лондон
- Великобритания — Докленд
- Великобритания — Лондон
- Великобритания — Уэмбли
- Великобритания — Мидлендс
- Если проблемы продолжаются, попробуйте выйти из своей учетной записи BBC iPlayer и очистить кэш и куки. Как очистить кэш и куки в Chrome:
- Выйдите из своей учетной записи BBC iPlayer.
- Нажмите на в правой верхней части окна вашего браузера Chrome > Удалить данные просмотра…
- В разделе Диапазон времени, выберите За все время.
- Установите флажки для Куки и другие данные сайтов и Кэшированные изображения и файлы.
- Нажмите Удалить данные.
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
3. Свяжитесь с техподдержкой
Если вам все еще не удается смотреть BBC iPlayer при подключении к VPN, свяжитесь с командой службы поддержки ExpressVPN в любое время, нажав на чат в правом нижнем углу экрана.