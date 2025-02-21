Это руководство для пользователей из Великобритании, которые не могут смотреть BBC iPlayer при подключении к VPN.

После каждого шага проверьте, устранена ли проблема, прежде чем переходить к следующему разделу.

1. Измените локацию сервера

Если вы находитесь в Великобритании и у вас возникли проблемы с потоковым вещанием BBC iPlayer, попробуйте изменить локации VPN-серверов в следующем порядке:

Великобритания — Восточный Лондон Великобритания — Докленд Великобритания — Лондон Великобритания — Уэмбли Великобритания — Мидлендс

Ниже приведены инструкции по изменению локации VPN-серверов на:

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2. Смотрите BBC iPlayer в браузере

Попробуйте смотреть BBC iPlayer через ваш браузер, перейдя по ссылке https://www.bbc.co.uk/iplayer.

Если у вас возникают проблемы с потоковым вещанием BBC iPlayer через ваш браузер при подключении к VPN:

Попробуйте изменить локации VPN-серверов в следующем порядке: Великобритания — Восточный Лондон

Великобритания — Докленд

Великобритания — Лондон

Великобритания — Уэмбли

Великобритания — Мидлендс Если проблемы продолжаются, попробуйте выйти из своей учетной записи BBC iPlayer и очистить кэш и куки. Как очистить кэш и куки в Chrome: Выйдите из своей учетной записи BBC iPlayer. Нажмите на в правой верхней части окна вашего браузера Chrome > Удалить данные просмотра… В разделе Диапазон времени, выберите За все время. Установите флажки для Куки и другие данные сайтов и Кэшированные изображения и файлы. Нажмите Удалить данные.

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Если вам все еще не удается смотреть BBC iPlayer при подключении к VPN, в любое время, нажав на чат в правом нижнем углу экрана.

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ExpressVPN оптимизирован для работы с BBC iPlayer, чтобы вы могли наслаждаться онлайн-конфиденциальностью и безопасностью всегда, без вмешательства VPN. Его нельзя использовать в качестве средства обхода авторских прав, что строго запрещено нашими Условиями предоставления услуг. Поскольку мы не можем видеть или контролировать, что вы делаете, подключаясь к нашему VPN, вы несете ответственность за соблюдение наших условий, Условий использования BBC и любых применимых законов. Соблюдение требований требует вашего нахождения в Великобритании при потоковом вещании BBC iPlayer через ExpressVPN.