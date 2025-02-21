Это руководство для пользователей в США, которые не могут смотреть YouTube TV при подключении к VPN.
После каждого шага проверьте, устранена ли проблема, прежде чем переходить к следующему разделу.
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1. Войдите в YouTube TV через ваш браузер
2. Используйте расширение браузера ExpressVPN
3. Измените локацию VPN-серверов
4. Свяжитесь с техподдержкой
1. Войдите в YouTube TV через ваш браузер
Если у вас возникают проблемы с потоковым вещанием YouTube TV при подключении к VPN, убедитесь, что вы используете браузерную версию YouTube TV, а не версию приложения.
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
2. Используйте расширение браузера ExpressVPN
Убедитесь, что вы используете расширение браузера ExpressVPN (доступно для Windows, Mac и Linux). Чтобы использовать расширение браузера, у вас также должно быть установлено приложение ExpressVPN на вашем компьютере.
Если проблема сохраняется, попробуйте использовать другой браузер. Расширение браузера ExpressVPN работает с браузерами Chrome, Firefox, Vivaldi, Chromium, Brave и Microsoft Edge.
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
3. Измените локацию VPN-серверов
Попробуйте изменить локации VPN-серверов в следующем порядке:
- США — Сан-Франциско
- США — Вашингтон, округ Колумбия
- США — Нью-Йорк
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
4. Свяжитесь с техподдержкой
Если вам все еще не удается смотреть YouTube TV при подключении к VPN, свяжитесь с командой службы поддержки ExpressVPN в любое время, нажав на чат в правом нижнем углу экрана.