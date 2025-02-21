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Это руководство для пользователей в США, которые не могут смотреть YouTube TV при подключении к VPN.

После каждого шага проверьте, устранена ли проблема, прежде чем переходить к следующему разделу.

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1. Войдите в YouTube TV через ваш браузер
2. Используйте расширение браузера ExpressVPN
3. Измените локацию VPN-серверов
4. Свяжитесь с техподдержкой

1. Войдите в YouTube TV через ваш браузер

Если у вас возникают проблемы с потоковым вещанием YouTube TV при подключении к VPN, убедитесь, что вы используете браузерную версию YouTube TV, а не версию приложения.

Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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2. Используйте расширение браузера ExpressVPN

Убедитесь, что вы используете расширение браузера ExpressVPN (доступно для Windows, Mac и Linux). Чтобы использовать расширение браузера, у вас также должно быть установлено приложение ExpressVPN на вашем компьютере.

Если проблема сохраняется, попробуйте использовать другой браузер. Расширение браузера ExpressVPN работает с браузерами Chrome, Firefox, Vivaldi, Chromium, Brave и Microsoft Edge.

Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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3. Измените локацию VPN-серверов

Попробуйте изменить локации VPN-серверов в следующем порядке:

  1. США — Сан-Франциско
  2. США — Вашингтон, округ Колумбия
  3. США — Нью-Йорк

Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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4. Свяжитесь с техподдержкой

Если вам все еще не удается смотреть YouTube TV при подключении к VPN, свяжитесь с командой службы поддержки ExpressVPN в любое время, нажав на чат в правом нижнем углу экрана.

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Сеть ExpressVPN оптимизирована для работы с YouTube TV, чтобы вы могли наслаждаться защитой конфиденциальности и данными в любой ситуации, без помех со стороны VPN. Его нельзя использовать в качестве средства обхода авторских прав, что строго запрещено нашими Условиями предоставления услуг. Поскольку мы не можем видеть или контролировать, что вы делаете, подключаясь к нашему VPN, вы несете ответственность за соблюдение наших условий, Условий использования YouTube TV и любых применимых законов. Соблюдение требований требует вашего нахождения в США при потоковом вещании YouTube TV через ExpressVPN.
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