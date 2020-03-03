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Из этого руководства вы узнаете, как установить и настроить приложение ExpressVPN для Mac.

Для этого приложения требуется ОС 10.13 (High Sierra), 10.14 (Mojave)10.15 (Catalina), 11 (Big Sur), 12 (Monterey) или 13 (Ventura). Чтобы узнать, какую версию операционной системы macOS вы используете, обратитесь к этому руководству.

Важно! Поддержка версий приложения для ОС Mac OS x 10.11 и macOS x 10.12 ограничена; чтобы пользоваться полнофункциональной версией приложения ExpressVPN для Mac, обновите ОС устройства до версии macOS 10.13 или более новой. Если у вас установлена ОС Mac OS x 10.10 или более ранняя версия, используйте ручную настройку с помощью протокола OpenVPN.

Оглавление

Загрузка приложения
Получение кода активации
Установка приложения
Настройка приложения ExpressVPN
Подключение к VPN-серверу
Отключение от VPN-сервера
Выбор другой локации VPN-серверов
Изменение VPN-протокола
Блокировка трекеров и вредоносных сайтов
Добавление ярлыков в приложение ExpressVPN
Подключение к ExpressVPN при запуске
Использование теста скорости VPN
Использование функции раздельного туннелирования
Дополнительно: использование строки меню
Использование браузерного расширения ExpressVPN
Доступ к принтеру и общим папкам в местной сети
Изменение языка интерфейса приложения ExpressVPN для Mac
Удаление приложения

Загрузка приложения

Войдите в  учетную запись ExpressVPN и откройте раздел «Общая информация». Если понадобится, введите свои учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.

Введите свои учетные данные ExpressVPN и нажмите "Войти".

Введите защитный код, который был отправлен вам на имейл.

Нажмите кнопку Загрузка для Mac.

В разделе "Общая информация" нажмите кнопку "Загрузка для Mac".

Не закрывайте окно! Вам еще понадобится код активации для настройки.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Получение кода активации

Чтобы использовать приложение ExpressVPN на компьютере Mac, вам нужен код активации.

Чтобы скопировать код активации, щелкните "Copy" icon. . Вас попросят вставить его позже.

Чтобы скопировать код активации, просто щелкните по нему мышью.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Установка приложения

Найдите загруженный файл на своем компьютере и откройте его. Появится окно с надписью: «Этот пакет запустит программу, чтобы определить, можно ли установить ПО». Нажмите кнопку Продолжить и сделайте это несколько раз, пока не появится окно «Тип установки».

В начальном окне нажмите "Продолжить".

 

Выбрав нужную папку для установки, нажмите Установить.

 

В окне "Тип установки", нажмите "Установить".

 

Вы увидите следующее окно, ТОЛЬКО если вы уже ранее устанавливали приложение ExpressVPN на вашем Mac. Если вы не видите этого окна, пропустите эту информацию.

  • Выберите Сохранить существующую учетную запись, если, переустанавливая ExpressVPN, вы используете тот же самый код активации, что и раньше.
  • Выберите Удалить существующую учетную запись и переключиться на другую, если вы используете новый код активации.

Выберите одну из опций и нажмите кнопку Продолжить.

В окне "Существующая учетная запись", выберите подходящий вариант и нажмите "Продолжить".

 

Дождитесь окончания установки и нажмите кнопку Закрыть.

После завершения установки нажмите "Закрыть".

 

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Настройка приложения ExpressVPN

Когда установка завершится, приложение ExpressVPN откроется автоматически. Нажмите Войти.

Нажмите "Войти".

Введите свой код активации. Это код, который вы уже скопировали ранее. Его можно вставить, нажав клавиши Command + V или щелкнув правой кнопкой мыши на прямоугольном поле и выбрав Вставить. Далее нажмите Войти.

Введите код активации, затем нажмите "Войти".

При появлении запроса о добавлении IKEv2 ExpressVPN в наши VPN-настройки нажмите Разрешить.

При появлении запроса о добавлении VPN-конфигураций, нажмите "Разрешить".

Вас спросят, хотите ли вы, чтобы приложение ExpressVPN запускалось при включении компьютера. Чтобы продолжить, выберите вариант ответа.

Выберите предпочтительный вариант для запуска ExpressVPN при включении компьютера.

Затем вас спросят, хотите ли вы поделиться анонимной диагностической информацией с ExpressVPN. Это помогает ExpressVPN постоянно совершенствовать качество своих продуктов и услуг. Чтобы продолжить, выберите предпочтительный вариант ответа.

Выберите предпочтительный вариант на запрос о помощи ExpressVPN.

Поздравляем! Теперь вы можете подключаться к нашим VPN-серверам в многочисленных локациях.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Подключение к VPN-серверу

Чтобы подключиться к VPN-серверу, нажмите кнопку On button.. В режиме работы по умолчанию ExpressVPN автоматически подключит вас к наиболее оптимальной локации — так работает функция Автовыбор (Smart Location).

Чтобы подключиться, нажмите кнопку "Вкл".

Как только на экране появится надпись «Соединение установлено», вы сможете пользоваться Интернетом безопасно и без ограничений!

Под названием вашей текущей локации вы увидите ярлыки приложений. Ярлыки позволяют быстро запускать приложения и сайты (например, сайты для стриминга) непосредственно из приложения ExpressVPN сразу после подключения.

Вы можете узнать подробнее об ярлыках здесь.

Соединение с ExpressVPN установлено.

Примечание. Одну подписку ExpressVPN можно использовать одновременно на пяти устройствах, независимо от платформы. Если вы попытаетесь одновременно подключить свыше пяти устройств, то увидите такое сообщение:

Если вы попытаетесь одновременно подключить свыше пяти устройств, то увидите сообщение "Достигнуть лимит подключений".

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Отключение от VPN-сервера

Чтобы отключиться от VPN-сервера, нажмите кнопку On button..

Click the On Button to disconnect.

Вы узнаете, что приложение отключено, когда появится надпись «Соединение отключено».

Вы не подключены к ExpressVPN.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Выбор другой локации VPN-серверов

Если вы хотите выбрать другую локацию VPN-серверов, нажмите More icon., чтобы открыть весь список.

Нажмите на панель локаций.

Чтобы подключиться к любой из локаций, дважды щелкните по названию.

Список VPN-локаций разделен на три группы: Рекомендуемые, Все и Предыдущие.

Во вкладке Рекомендуемые отображаются локации, подобранные ExpressVPN специально для вас.

Вкладка "Рекомендуемые" в приложении ExpressVPN.

 

Во вкладке Все локации сгруппированы по регионам. Развернуть и свернуть списки можно, нажимая на"Right" icon. и "Down" icon..

Вкладка "Все" в приложении ExpressVPN.

 

Во вкладке Предыдущие имеется два раздела.  В разделе Предыдущие подключения отображаются три последние локации, к которым вы подключались. В разделе Избранные показаны локации, которые вы добавили в список избранных, нажав "Star" icon. напротив названия локации.

Вкладка "Предыдущие" в приложении ExpressVPN.

 

Нужную локацию можно также найти, используя строку поиска. Введите в строке поиска название страны или города, а затем дважды щелкните по названию серверной локации в результатах поиска, чтобы подключиться к ней.

Поиск локаций.

 

После отключения от выбранного вами сервера вы можете снова подключиться к автоматически выбираемой для вас локации (локации, рекомендованной для оптимальной работы), нажав на кнопку Автовыбор.

Нажмите "Автовыбор".

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Изменение VPN-протокола

Важно! Чтобы сменить протокол, отключитесь от сети VPN.

VPN-протоколы — это методы подключения вашего устройства к VPN-серверу. Для наилучших результатов ExpressVPN рекомендует использовать опцию Автовыбора протокола. Эта опция активирована по умолчанию и позволяет автоматически выбрать наиболее подходящий для вашей сети протокол.

В некоторых случаях выбор другого протокола может даже увеличить скорость вашего соединения.

Чтобы изменить VPN-протокол:

Нажмите Menu icon., затем нажмите Настройки… 

Нажмите "Настройки".

Во вкладке Протокол выберите протокол, который вы хотите использовать.

Выберите нужный вам протокол.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Блокировка трекеров и вредоносных сайтов

Threat Manager от ExpressVPN позволит вам самим решать, какие компании получат доступ к вашей информации и истории ваших действий в Сети.

Множество приложений и сайтов, с которыми вы работаете, отслеживают и передают ваши действия сторонним сервисам, некоторые из которых являются вредоносными. Эти данные используются для показа вам таргетированной рекламы и контента, причем, как правило, без вашего на то разрешения.

Threat Manager запретит всем приложениям и сайтам, открытым на вашем устройстве, передавать данные компаниям, внесенным в наш черный список.

Чтобы включить или отключить Threat Manager:

  1. Убедитесь, что вы подключены к VPN и используется автоматический выбор протокола или протокол Lightway.
  2. Нажмите Menu icon. > Настройки… > Threat Manager.
  3. Поставьте или уберите галочку в поле Блокировать трекеры и вредоносные сайты.
    окно с полем активации и выключения функции блокировки трекеров и вредоносных сайтов
  4. Нажмите Переподключиться, чтобы изменения вступили в силу.

Узнайте больше про Threat Manager от ExpressVPN.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Добавление ярлыков в приложение ExpressVPN

После подключения к VPN-серверу вы можете добавить ярлыки на главном экране ExpressVPN. Точнее, эта функция будет доступна после второго подключения и после.

Ярлыки — это удобный и быстрый способ запуска приложений и сайтов прямо через приложение ExpressVPN при установленном VPN-соединении. Если вы регулярно посещаете какие-то сайты или запускаете какие-то приложения после подключения к VPN (например, сервис потоковых трансляций или социальную сеть), то вы можете добавить их себе в качестве ярлыков и сэкономить тем самым время, необходимое на запуск браузера и переключение между окнами.

Вы подключены к ExpressVPN.

Чтобы запустить приложение или открыть веб-сайт, нажмите на соответствующий ярлык после подключения к VPN.

Если вы выбрали менее пяти ярлыков, то можете добавить дополнительные, нажав на Add icon. на главном экране. Добавлять и удалять ярлыки также можно, нажав на Menu icon. и выбрав НастройкиЯрлыки.

Чтобы добавить ярлык, нажмите на "Add" icon.

Чтобы добавить ярлык, нажмите на значок "плюс".

Затем нажмите Добавить ярлык приложения или Добавить ссылку на сайт.

Чтобы удалить ярлык, выделите его и нажмите на "Remove" icon..

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Подключение к ExpressVPN при запуске

Для запуска приложения и подключения к сети ExpressVPN при включении Mac:

  1. В приложении ExpressVPN нажмите Menu icon. и выберите Настройки… > Общие.
  2. В разделе Запуск, установите флажок в поле «Запускать ExpressVPN при запуске» и в поле «При запуске подключаться к серверу в последней выбранной локации».

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Использование теста скорости VPN

Чтобы использовать тест скорости VPN, вы должны быть отключены от VPN.

Нажмите на Menu icon. и выберите пункт Тест скорости.

Запустите "Тест скорости".

На экране «Тест скорости» нажмите Запустить тест. Проверка скорости может занять несколько минут.

После завершения теста выберите локации с ВЫСОКИМ рейтингом, НИЗКОЙ задержкой и ВЫСОКОЙ скоростью загрузки.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Использование функции раздельного туннелирования

Важно! Функция раздельного туннелирования недоступна для macOS 11 и более поздних версий.

Функция раздельного туннелирования позволяет вам выбирать, какие приложения будут использовать VPN при подключении к ExpressVPN.

Важно! Чтобы изменить настройки функции раздельного туннелирования, вы должны быть отключены от сети VPN.

Чтобы изменить настройки этой функции, нажмите Menu icon. и выберите пункт Настройки….

Установите флажок в разделе Раздельное туннелирование и нажмите кнопку Настройки.

Нажмите на кнопку "Настройки" в разделе "Раздельное туннелирование".

Теперь вы можете выбрать различные опции раздельного туннелирования. Разверните список, чтобы узнать подробнее о каждой опции:

Все приложения используют VPN

При выборе этой опции все ваши приложения будут использовать VPN, когда вы подключены к ExpressVPN.

На экране с настройками Раздельного туннелирования выберите Все приложения используют VPN, затем нажмите OK.

Выберите "Все приложения используют VPN", затем нажмите "OK."

(Выбор этой опции аналогичен снятию флажка в разделе Раздельное туннелирование в предыдущем шаге.)

Выбранные приложения не используют VPN

Эта опция позволяет выбрать приложения, которые не будут использовать VPN при подключении к ExpressVPN. Чтобы выбрать, какие приложения не будут использовать VPN, поставьте флажок напротив опции Выбранные приложения не используют VPN, затем нажмите на "Add" icon..

Выберите пункт "Выбранные приложения не используют VPN", затем нажмите на значок "плюс".

Поставьте флажок рядом с каждым приложением, которое не будет использовать VPN-соединение, затем нажмите кнопку Выбрать приложение.

Нажмите "Выбрать приложение".

Нажмите OK.

Нажмите "OK".

Когда вы подключены к ExpressVPN, весь интернет-трафик, кроме выбранного приложения (приложений), будет использовать VPN.

Только выбранные приложения используют VPN

Эта опция позволяет вам выбрать приложения, которые будут использовать VPN.

Чтобы выбрать, какие приложения будут использовать VPN, выберите опцию Только выбранные приложения используют VPN, затем нажмите на "Add" icon..

Выберите опцию "Только выбранные приложения используют VPN", затем нажмите на значок "плюс".

Поставьте флажок напротив всех приложений, которые вы хотите защитить с помощью VPN, затем нажмите Выбрать приложение.

Нажмите "Выбрать приложение".

Нажмите OK.

Включение функции раздельного туннелирования на Mac

Важно! Приведенные ниже инструкции предназначены только для пользователей macOS Catalina (10.15.12).

Выполните действия, описанные выше в этом разделе, но при появлении запроса нажмите Открыть системные настройки.

Нажмите "Открыть системные настройки".

Вы увидите уведомление, что «Расширение системы заблокировано». Нажмите ОК.

Нажмите "OK", чтобы включить системные расширения.

В системных настройках нажмите Разрешить напротив надписи Загрузка системного ПО от разработчика ExprsVPN LLC была заблокирована. Чтобы внести изменения, возможно, нужно будет нажать на "Lock" icon. и ввести пароль.

Нажмите "Разрешить" в системных настройках.

Теперь можно вернуться в приложение и изменить настройки функции раздельного туннелирования.

ПОДРОБНЕЕ: узнайте больше о функции раздельного туннелирования

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Управлять приложением ExpressVPN можно не только через его главное окно, но и через строку меню. Статусное меню ExpressVPN находится в строке меню Mac в верхней части экрана и предоставляет доступ почти ко всем функциям, имеющимся в главном окне приложения.

Чтобы управлять приложением только из строки меню: нажмите на ExpressVPN logo., затем выберите Настройки

Нажмите на значок меню ExpressVPN и выберите "Настройки".

Во вкладке Прочее выберите показывать в Строке меню и Dock.

Выберите показывать в "Строке меню и Dock" во вкладке "Прочее".

Вы можете выбрать способ управления приложением ExpressVPN: из строки меню и панели Dock, только из строки меню или только из панели Dock.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Использование браузерного расширения ExpressVPN

В приложении нажмите Menu icon., выберите "Settings" icon.Настройки…, затем откройте вкладку Браузеры. Нажмите Установить и следуйте инструкциям на открывшейся странице.

Нажмите "Установить расширение браузера".

Важно! Браузерное расширение ExpressVPN нельзя использовать без приложения ExpressVPN.

Подробнее о браузерном расширении ExpressVPN можно узнать здесь.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Доступ к принтеру и общим папкам в локальной сети

У некоторых пользователей при подключении к VPN могут возникнуть проблемы с доступом к общим папкам и принтерам через локальную сеть.

Как устранить проблемы, связанные с доступом к интрасети, принтеру или общим папкам в локальной сети.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Изменение языка интерфейса приложения ExpressVPN для Mac

Если вы используете macOS 10.15 или более новую версию, то вы можете изменить язык интерфейса в приложении ExpressVPN.

Примечание. В более старых версиях macOS не поддерживается данная функция. Если вы хотите использовать приложение ExpressVPN на других языках, вы можете воспользоваться браузерными расширениями ExpessVPN для Chrome, Firefox и Edge.

На компьютере Mac откройте Системные настройки > Язык и регион.

Нажмите Приложения. Далее нажмите на "Add" icon..

В поле Приложение выберите ExpressVPN. Далее выберите нужный язык и нажмите Добавить.

Выберите нужный язык и нажмите "Добавить".

 

Вам нужно будет перезапустить приложение ExpressVPN, для этого нажмите на Перезапустить сейчас.

Нажмите "Перезапустить сейчас".

Теперь вы можете работать с приложением ExpressVPN на нужном вам языке.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Удаление приложения

Чтобы удалить приложение с компьютера Mac, следует сначала его закрыть.

Откройте программу Терминал, нажав на Приложения > Утилиты > Терминал

Выполните команду:  /Applications/ExpressVPN.app/Contents/Resources/uninstall.tool

Введите yes, когда вас спросят, а затем введите пароль, чтобы подтвердить, что вы хотите удалить приложение с вашего компьютера.

Закройте программу «Терминал». Приложение ExpressVPN удалено с вашего компьютера.

Чтобы удалить приложение ExpressVPN, введите имя пользователя и пароль.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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