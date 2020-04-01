Нужна VPN для Windows? Купить ExpressVPN сейчас

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Из этого руководства вы узнаете, как установить приложение ExpressVPN на устройства с Windows 7, Windows 8, Windows 10 и Windows 11.

Приложение ExpressVPN для Windows не совместимо с:

ОС Windows Vista и XP: вы можете вручную установить соединение с помощью протокола OpenVPN.

Устройствами Windows, которые используют процессоры ARM, Microsoft SQ1, Microsoft SQ2 или SnapDragon: эти процессоры не совместимы адаптером TAP, который необходим для работы VPN. Если вы находитесь в стране с высоким уровнем интернет-цензуры, используйте приложение ExpressVPN для роутеров. Вы также можете воспользоваться другими версиями Windows.

Загрузка приложения

Войдите в учетную запись ExpressVPN . Если понадобится, введите свои учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.

Введите защитный код, который был отправлен вам на имейл.

Нажмите кнопку Загрузка для Windows.

Не закрывайте окно! Вам еще понадобится код активации для настройки.

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Получение кода активации

Чтобы работать с приложением ExpressVPN на компьютере под управлением ОС Windows, вам потребуется ввести код активации.

Просто скопируйте его в буфер обмена.

Нажмите на поле с кодом активации, чтобы скопировать его в буфер обмена. Вставить его нужно будет позднее.

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Установка приложения

Найдите на компьютере загруженный файл и запустите его двойным кликом.

Если появится окно с просьбой разрешить установку приложения, нажмите Установить.

Дождитесь окончания установки приложения на ваш ПК.

Далее нажмите на кнопку Войти и вставьте ваш код активации, который вы скопировали ранее. Сделать это можно, нажав комбинацию CTRL + V или кликнув правой кнопкой мыши по прямоугольному полю и выбрав Вставить. Далее нажмите Продолжить.

Если вы предпочитаете не использовать код активации, вы можете авторизоваться, используя адрес электронной почты:

Нажмите Войти по ссылке в письме. Введите адрес электронной почты, привязанный к учетной записи ExpressVPN. Нажмите Войти по ссылке в письме. Откройте письмо на любом устройстве и нажмите Вход в ExpressVPN. Приложение будет автоматически активировано.

Вы можете выбрать автоматический запуск ExpressVPN при включении компьютера или отказаться от такой возможности. Чтобы продолжить, выберите предпочитаемый вариант.

Также вы можете разрешить нам собирать анонимные аналитические данные о статусе ваших VPN-подключений, что поможет нам повысить качество услуг ExpressVPN. Чтобы продолжить, выберите предпочитаемый вариант.

ExpressVPN не собирает ваши личные данные и анонимизирует все собранные данные еще до того, как они достигнут наших серверов.

Поздравляем! Теперь вы готовы приступить к работе с ExpressVPN и подключиться к любому из VPN-серверов, входящих в нашу обширную сеть.

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Подключение к локации VPN-серверов

Чтобы подключиться к серверной локации, нажмите на кнопку ВКЛ. По умолчанию ExpressVPN подберет для вас локацию, способную обеспечить вам максимально комфортное подключение. Эта функция называется Автовыбор.

Когда в окне приложения появится сообщение Соединение установлено, вы сможете начать работать в Интернете свободно и безопасно!

Примечание. В рамках одной подписки вы сможете одновременно подключить к VPN до пяти различных устройств, независимо от платформы. Если вы попытаетесь подключить более пяти устройств одновременно, вы увидите следующее сообщение:

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Отключение от локации VPN-серверов

Чтобы отключиться от локации VPN-серверов, нажмите на кнопку ВКЛ при установленном VPN-подключении.

Сообщение «Соединение не установлено» будет значить, что вы успешно отключились от VPN-сервера.

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Выбор другой локации VPN-серверов

Чтобы подключиться к другой локации VPN-серверов, нажмите на панель выбора локации, расположенную под кнопкой ВКЛ.

Примечание. Когда вы в первый раз попытаетесь сменить локацию при подключении к VPN-серверу, вы получите предупреждение о том, что во время переподключения к другой локации ваш интернет-трафик может быть без защиты. Не волнуйтесь и продолжайте.

Чтобы подключиться к локации VPN-серверов, нажмите на нее, затем нажмите на кнопку ВКЛ. Кроме того, вы можете подключиться, дважды кликнув по локации.

По умолчанию в списке локаций VPN-серверов есть две вкладки: Рекомендуемые и Все локации.

Вкладка Рекомендуемые включает в себя список наиболее оптимальных для вас локаций серверной сети ExpressVPN.

Вкладка Все локации содержит список локаций VPN-серверов, упорядоченный по регионам. Вы можете раскрыть и свернуть этот список, нажав на значок «>» справа.

Вкладка Избранные появится, когда вы добавите какую-нибудь локацию в список избранных локаций. Это можно сделать, нажав на значок в виде звездочки справа.

Вы также можно найти нужную локацию VPN-серверов, воспользовавшись формой поиска.

В форме поиска введите название нужной локации и затем дважды кликните по ней в результатах поиска, чтобы установить подключение.

Отключившись от VPN-сервера, вы можете снова воспользоваться функцией «Автовыбор» и автоматически подключиться к наиболее оптимальной для вас локации, кликнув по локации с пометкой Автовыбор.

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Изменение VPN-протокола

Важно! Чтобы сменить протокол, отключитесь от VPN.

VPN-протоколы — это методы подключения вашего устройства к VPN-серверу. Для наилучших результатов ExpressVPN рекомендует использовать опцию Автовыбора протокола. Эта опция активирована по умолчанию и позволяет автоматически выбрать наиболее подходящий для вашей сети протокол.

В некоторых случаях выбор другого протокола может даже увеличить скорость вашего соединения.

Чтобы изменить VPN-протокол:

Нажмите , затем нажмите Настройки…

Во вкладке Протоколы вы сможете выбрать нужный протокол и подтвердить выбор, нажав кнопку OK.

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Добавление ярлыков в приложение ExpressVPN

Возможность добавить ярлыки появится на главном экране приложения ExpressVPN, когда вы подключитесь к VPN-серверу. При первом подключении, впрочем, ваши ярлыки не появятся — это случится во время второго и всех последующих подключений.

Ярлыки позволяют вам легко и быстро запускать приложения и открывать сайты прямо через приложение ExpressVPN. Вы можете сделать это в любое время, пока подключены к VPN-серверу. Если вы часто посещаете какие-нибудь определенные сайты, подключившись к VPN-серверу, будь то какой-нибудь сервис потоковых трансляций или социальная сеть, то вы можете добавить их в качестве ярлыков. Это позволит вам не дожидаться загрузки браузера, а открывать их прямо через приложение.

Чтобы запустить приложение или открыть сайт, просто кликните по соответствующему ярлыку при установленном VPN-подключении.

Если вы добавили менее пяти ярлыков, то можете добавить новые, нажав на значок .

Также вы можете добавлять и удалять ярлыки, нажав > Настройки > Ярлыки.

Чтобы добавить ярлык, нажмите на .

Затем выберите Добавить ярлык приложения или Добавить ссылку на сайт.

Чтобы удалить ярлык, выделите его и нажмите на .

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Запуск и подключение к серверам ExpressVPN при запуске ПК

Вы можете настроить приложение ExpressVPN таким образом, чтобы оно автоматически устанавливало подключение к VPN после включения вашего ПК.

Чтобы активировать эту опцию, нажмите , далее Настройки.

Во вкладке Общие поставьте (или уберите) галочку напротив пункта Запускать ExpressVPN при включении компьютера.

Также вы можете настроить приложение ExpressVPN таким образом, чтобы при запуске оно подключалось к последней использованной локации.

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Тест скорости VPN-подключения

Чтобы провести тест скорости VPN-подключения, вам необходимо отключиться от VPN-сервера.

Нажмите , далее Тест скорости.

В появившемся окне нажмите Запустить тест и дождитесь его завершения.

Получив результаты, выберите локацию на основании следующих критериев:

Индекс скорости: определяется на основе скорости загрузки файлов с сервера и задержки при передаче трафика. Чем выше индекс скорости у локации, тем более комфортным будет подключение

определяется на основе скорости загрузки файлов с сервера и задержки при передаче трафика. Чем выше индекс скорости у локации, тем более комфортным будет подключение Задержка: при передаче трафика тем лучше, чем она ниже

при передаче трафика тем лучше, чем она ниже Скорость загрузки файлов с сервера: наоборот, чем выше, тем лучше

Внимание! Тест скорости недоступен в приложении ExpressVPN для Windows 12 (версия, находящаяся в настоящий момент в раннем доступе).

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Раздельное туннелирование

Эта функция позволит вам выбрать приложения, трафик которых будет перенаправляться через VPN-сервер при подключении к ExpressVPN.

Внимание! Для изменения настроек раздельного туннелирования необходимо отключиться от VPN.

Чтобы изменить настройки раздельного туннелирования, нажмите > Настройки.

Во вкладке Общие поставьте галочку в поле Настроить VPN-соединение для каждого приложения и нажмите Настройки.

Здесь вы можете выбрать различные варианты раздельного туннелирования. Разверните список ниже, чтобы узнать больше о каждом варианте:

Все приложения используют VPN