Это руководство предназначено для пользователей, у которых возникают проблемы с потоковым воспроизведением Disney+ при подключении к VPN.

После каждого шага проверьте, устранена ли проблема, прежде чем переходить к следующему разделу.

Для соблюдения Соглашения с подписчиком Disney+ и Условий предоставления услуг ExpressVPN вам следует подключиться к локации сервера, которая соответствует стране вашего местоположения.

1. Измените локацию VPN-серверов

Если вы находитесь в США и у вас возникли проблемы с потоковым вещанием Disney+, попробуйте изменить локации VPN-серверов в следующем порядке:

США — Сан-Франциско США — Вашингтон, округ Колумбия США — Нью-Йорк США — Лос-Анджелес — 1

Если вы не знаете, как изменить локацию VPN-серверов, ниже вы найдете инструкции для:

iOS: Проведите вверх от нижней части главного экрана, удерживая палец до появления предварительных просмотров приложений слева. Проведите, чтобы найти окно предварительного просмотра приложения Disney+, затем проведите вверх, чтобы закрыть его. Если вы выполняете потоковое вещание через приложение Disney+, вам следует принудительно закрыть его и открыть снова при каждом изменении локации. Ниже приведены инструкции по принудительному закрытию приложения на:: Проведите вверх от нижней части главного экрана, удерживая палец до появления предварительных просмотров приложений слева. Проведите, чтобы найти окно предварительного просмотра приложения Disney+, затем проведите вверх, чтобы закрыть его. Android: Откройте интерфейс многозадачности на вашем Android-устройстве. Способ выполнения этого действия зависит от вашего устройства: Если на вашем устройстве три значка внизу экрана, нажмите на значок из трех вертикальных линий или на квадратный значок.

Если на вашем устройстве одна горизонтальная линия внизу экрана, проведите вверх от нижней части до середины экрана, задержитесь на секунду, затем отпустите. Затем проведите, чтобы найти окно предварительного просмотра приложения Disney+, и проведите, чтобы принудительно закрыть приложение. Направление, в котором нужно провести, будет различаться в зависимости от вашего устройства. Android TV: Перейдите в Настройки, выберите Приложения и прокрутите, чтобы найти приложение Disney+. Выберите приложение, затем выберите Принудительная остановка. Fire TV/Fire Stick: Перейдите в Настройки, выберите Приложения, выберите Управление установленными приложениями. Прокрутите, чтобы найти приложение Disney+. Выберите приложение, затем выберите Принудительная остановка. Apple TV: Дважды нажмите значок ТВ на пульте, чтобы увидеть текущие запущенные приложения. Проведите, чтобы найти окно предварительного просмотра приложения Disney+, затем проведите вверх, чтобы закрыть его.

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2. Выйдите из приложения Disney+, затем войдите снова

Если вы используете приложение Disney+:

Выйдите из приложения Disney+. Перезагрузите ваше устройство. После перезагрузки войдите снова в приложение Disney+.

Теперь вы должны быть в состоянии смотреть Disney+ при подключении к VPN.

Как выйти из приложения Disney+

Устройства на Android и iOS

Откройте приложение Disney+. Нажмите на значок Профиль в верхнем правом углу. Нажмите Выйти внизу экрана.

Android TV, Apple TV и Fire TV

Из панели навигации выберите Настройки. Вы можете открыть панель навигации, прокрутив влево или выбрав назад на вашем пульте. Выберите Выйти из системы.

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3. Смотрите Disney+ в вашем браузере

Попробуйте смотреть Disney+ через ваш браузер, зайдя на www.disneyplus.com/ и войдя с данными вашей учетной записи Disney+.

Если у вас возникают проблемы с потоковым вещанием Disney+ через ваш браузер при подключении к VPN:

Установите расширение браузера ExpressVPN (доступно для Windows, Mac и Linux). Чтобы использовать расширение браузера, у вас также должно быть установлено приложение ExpressVPN на вашем компьютере. Пользователи из США могут попробовать подключиться к следующим локациям серверов в следующем порядке: США — Сан-Франциско США — Вашингтон, округ Колумбия США — Нью-Йорк США — Лос-Анджелес — 1 Пользователи за пределами США могут перейти к следующему шагу. Попробуйте использовать другой браузер. Расширение браузера ExpressVPN доступно на платформах Windows, Mac и Linux, и работает с браузерами Chrome, Firefox, Vivaldi, Chromium, Brave и Microsoft Edge. Также необходимо установить приложение ExpressVPN.

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4. Свяжитесь с техподдержкой

Если вам все еще не удается смотреть Disney+ при подключении к VPN, в любое время, нажав на чат в правом нижнем углу экрана.

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ExpressVPN оптимизирован для работы с Disney+, чтобы вы могли наслаждаться онлайн-конфиденциальностью и безопасностью всегда, без вмешательства VPN. Его нельзя использовать в качестве средства обхода авторских прав, что строго запрещено нашими Условиями предоставления услуг. Поскольку мы не можем видеть или контролировать, что вы делаете, подключаясь к нашему VPN, вы несете ответственность за соблюдение наших условий, Соглашения с подписчиком Disney+ и любых применимых законов. Соблюдение требований требует вашего нахождения в странах, где доступен Disney+, при потоковом вещании Disney+ через ExpressVPN.