Это руководство предназначено для пользователей, у которых возникают проблемы с потоковым воспроизведением Disney+ при подключении к VPN.
После каждого шага проверьте, устранена ли проблема, прежде чем переходить к следующему разделу.
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1. Измените локацию VPN-серверов
2. Выйдите из приложения Disney+, затем войдите снова
3. Смотрите Disney+ в вашем браузере
4. Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN
1. Измените локацию VPN-серверов
Если вы находитесь в США и у вас возникли проблемы с потоковым вещанием Disney+, попробуйте изменить локации VPN-серверов в следующем порядке:
- США — Сан-Франциско
- США — Вашингтон, округ Колумбия
- США — Нью-Йорк
- США — Лос-Анджелес — 1
Если вы не знаете, как изменить локацию VPN-серверов, ниже вы найдете инструкции для:
Android: Откройте интерфейс многозадачности на вашем Android-устройстве. Способ выполнения этого действия зависит от вашего устройства:
- Если на вашем устройстве три значка внизу экрана, нажмите на значок из трех вертикальных линий или на квадратный значок.
- Если на вашем устройстве одна горизонтальная линия внизу экрана, проведите вверх от нижней части до середины экрана, задержитесь на секунду, затем отпустите.
Затем проведите, чтобы найти окно предварительного просмотра приложения Disney+, и проведите, чтобы принудительно закрыть приложение. Направление, в котором нужно провести, будет различаться в зависимости от вашего устройства.
Android TV: Перейдите в Настройки, выберите Приложения и прокрутите, чтобы найти приложение Disney+. Выберите приложение, затем выберите Принудительная остановка.
Fire TV/Fire Stick: Перейдите в Настройки, выберите Приложения, выберите Управление установленными приложениями. Прокрутите, чтобы найти приложение Disney+. Выберите приложение, затем выберите Принудительная остановка.
Apple TV: Дважды нажмите значок ТВ на пульте, чтобы увидеть текущие запущенные приложения. Проведите, чтобы найти окно предварительного просмотра приложения Disney+, затем проведите вверх, чтобы закрыть его.
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
2. Выйдите из приложения Disney+, затем войдите снова
Если вы используете приложение Disney+:
- Выйдите из приложения Disney+.
- Перезагрузите ваше устройство.
- После перезагрузки войдите снова в приложение Disney+.
Теперь вы должны быть в состоянии смотреть Disney+ при подключении к VPN.
Как выйти из приложения Disney+
Устройства на Android и iOS
- Откройте приложение Disney+.
- Нажмите на значок Профиль в верхнем правом углу.
- Нажмите Выйти внизу экрана.
Android TV, Apple TV и Fire TV
- Из панели навигации выберите Настройки. Вы можете открыть панель навигации, прокрутив влево или выбрав назад на вашем пульте.
- Выберите Выйти из системы.
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
3. Смотрите Disney+ в вашем браузере
Попробуйте смотреть Disney+ через ваш браузер, зайдя на www.disneyplus.com/ и войдя с данными вашей учетной записи Disney+.
Если у вас возникают проблемы с потоковым вещанием Disney+ через ваш браузер при подключении к VPN:
- Установите расширение браузера ExpressVPN (доступно для Windows, Mac и Linux). Чтобы использовать расширение браузера, у вас также должно быть установлено приложение ExpressVPN на вашем компьютере.
- Пользователи из США могут попробовать подключиться к следующим локациям серверов в следующем порядке:
- США — Сан-Франциско
- США — Вашингтон, округ Колумбия
- США — Нью-Йорк
- США — Лос-Анджелес — 1
Пользователи за пределами США могут перейти к следующему шагу.
- Попробуйте использовать другой браузер. Расширение браузера ExpressVPN доступно на платформах Windows, Mac и Linux, и работает с браузерами Chrome, Firefox, Vivaldi, Chromium, Brave и Microsoft Edge. Также необходимо установить приложение ExpressVPN.
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
4. Свяжитесь с техподдержкой
Если вам все еще не удается смотреть Disney+ при подключении к VPN, свяжитесь с командой службы поддержки ExpressVPN в любое время, нажав на чат в правом нижнем углу экрана.