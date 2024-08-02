Это руководство предназначено для пользователей, которые сталкиваются с проблемами при воспроизведении потоковых трансляций на Amazon Prime Video при подключении к VPN.
Условия использования Amazon Prime Video и Условия предоставления услуг ExpressVPN требуют, чтобы вы подключились к серверу в той стране, где вы находитесь в данный момент.
Содержание
2. Выход из приложения Prime Video и повторный вход
3. Просмотр Prime Video через браузер
4. Обращение в службу поддержки ExpressVPN
1. Смена VPN-сервера
Если вы находитесь в США и испытываете проблемы с просмотром передач на Prime Video, попробуйте сменить VPN-сервер на один из следующих в указанном порядке:
- США — Сан-Франциско
- США — Вашингтон
- США — Нью-Йорк
- США — Лос-Анджелес — 1
Ниже приведены инструкции по смене местоположения VPN-сервера для различных устройств и платформ:
iOS: проведите вверх от нижней части экрана и удерживайте палец, пока не появятся превью приложений. Найдите превью приложения Prime Video и проведите вверх, чтобы закрыть его.
Android: откройте интерфейс многозадачности на вашем устройстве Android. Способ доступа зависит от вашего устройства:
- Если на вашем устройстве есть три значка внизу экрана, нажмите на значок с тремя вертикальными линиями или квадрат.
- Если на вашем устройстве одна горизонтальная линия внизу экрана, проведите вверх от нижней части экрана до середины, удерживайте секунду, затем отпустите.
Затем найдите превью приложения Prime Video и проведите пальцем, чтобы принудительно закрыть его. Направление, в котором следует вести палец, зависит от вашего устройства.
Android TV: откройте настройки устройства, выберите Приложения и найдите приложение Prime Video. Выберите это приложение, затем выберите Принудительная остановка.
Fire TV/Fire Stick: перейдите в настройки устройства, выберите Приложения, затем Управление установленными приложениями. Найдите приложение Prime Video. Выберите приложение, затем Принудительная остановка.
Apple TV: дважды нажмите на значок TV на вашем пульте, чтобы увидеть запущенные приложения. Найдите превью приложения Prime Video и проведите вверх, чтобы закрыть его.
Если вы находитесь за пределами США и испытываете проблемы с потоковой передачей Prime Video, перейдите к следующему шагу.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
2. Выход из приложения Prime Video и повторный вход
Если вы используете приложение Prime Video, выйдите из него, перезапустите устройство, а затем войдите снова.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
3. Просмотр Prime Video через браузер
Попробуйте смотреть Prime Video через браузер, перейдя по ссылке https://www.primevideo.com/ и войдя в систему, используя данные вашей учетной записи Amazon Prime.
Если у вас возникают проблемы с просмотром Prime Video через браузер при подключении к VPN:
- Установите браузерное расширение ExpressVPN (доступно для Windows, Mac и Linux). Для использования браузерного расширения на вашем компьютере также должно быть установлено приложение ExpressVPN.
- Пользователи из США должны попробовать подключиться к следующим местоположениям серверов в следующем порядке:
- США — Сан-Франциско
- США — Вашингтон
- США — Нью-Йорк
- США — Лос-Анджелес — 1
Пользователи, находящиеся за пределами США, должны перейти к следующему шагу.
- Попробуйте использовать другой браузер. Браузерное расширение ExpressVPN доступно для Windows, Mac и Linux и работает с Chrome, Firefox, Vivaldi, Chromium, Brave и Microsoft Edge. Также на устройстве должно быть установлено приложение ExpressVPN.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
4. Обращение в службу поддержки ExpressVPN
Если вам по-прежнему не удается смотреть Prime Video при подключении к VPN, свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.
Вы также можете отправить письмо напрямую на: support@expressvpn.zendesk.com