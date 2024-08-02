Это руководство предназначено для пользователей, которые сталкиваются с проблемами при воспроизведении потоковых трансляций на Amazon Prime Video при подключении к VPN.

Условия использования Amazon Prime Video и Условия предоставления услуг ExpressVPN требуют, чтобы вы подключились к серверу в той стране, где вы находитесь в данный момент.

Содержание

1. Смена VPN-сервера

Если вы находитесь в США и испытываете проблемы с просмотром передач на Prime Video, попробуйте сменить VPN-сервер на один из следующих в указанном порядке:

США — Сан-Франциско США — Вашингтон США — Нью-Йорк США — Лос-Анджелес — 1

Ниже приведены инструкции по смене местоположения VPN-сервера для различных устройств и платформ:



iOS: проведите вверх от нижней части экрана и удерживайте палец, пока не появятся превью приложений. Найдите превью приложения Prime Video и проведите вверх, чтобы закрыть его.

Android: откройте интерфейс многозадачности на вашем устройстве Android. Способ доступа зависит от вашего устройства: Если на вашем устройстве есть три значка внизу экрана, нажмите на значок с тремя вертикальными линиями или квадрат.

Если на вашем устройстве одна горизонтальная линия внизу экрана, проведите вверх от нижней части экрана до середины, удерживайте секунду, затем отпустите. Если вы используете приложение Prime Video, вам следует принудительно закрыть его и снова открыть каждый раз при смене местоположения. Ниже приведены инструкции по принудительному закрытию приложения на:: проведите вверх от нижней части экрана и удерживайте палец, пока не появятся превью приложений. Найдите превью приложения Prime Video и проведите вверх, чтобы закрыть его.: откройте интерфейс многозадачности на вашем устройстве Android. Способ доступа зависит от вашего устройства: Затем найдите превью приложения Prime Video и проведите пальцем, чтобы принудительно закрыть его. Направление, в котором следует вести палец, зависит от вашего устройства. Android TV: откройте настройки устройства, выберите Приложения и найдите приложение Prime Video. Выберите это приложение, затем выберите Принудительная остановка. Fire TV/Fire Stick: перейдите в настройки устройства, выберите Приложения, затем Управление установленными приложениями. Найдите приложение Prime Video. Выберите приложение, затем Принудительная остановка. Apple TV: дважды нажмите на значок TV на вашем пульте, чтобы увидеть запущенные приложения. Найдите превью приложения Prime Video и проведите вверх, чтобы закрыть его.

Если вы находитесь за пределами США и испытываете проблемы с потоковой передачей Prime Video, перейдите к следующему шагу.

Нужна помощь?

Наверх

2. Выход из приложения Prime Video и повторный вход

Если вы используете приложение Prime Video, выйдите из него, перезапустите устройство, а затем войдите снова.

Нужна помощь?

Наверх

3. Просмотр Prime Video через браузер

Попробуйте смотреть Prime Video через браузер, перейдя по ссылке https://www.primevideo.com/ и войдя в систему, используя данные вашей учетной записи Amazon Prime.

Если у вас возникают проблемы с просмотром Prime Video через браузер при подключении к VPN:

Установите браузерное расширение ExpressVPN (доступно для Windows, Mac и Linux). Для использования браузерного расширения на вашем компьютере также должно быть установлено приложение ExpressVPN. Пользователи из США должны попробовать подключиться к следующим местоположениям серверов в следующем порядке: США — Сан-Франциско США — Вашингтон США — Нью-Йорк США — Лос-Анджелес — 1 Пользователи, находящиеся за пределами США, должны перейти к следующему шагу. Попробуйте использовать другой браузер. Браузерное расширение ExpressVPN доступно для Windows, Mac и Linux и работает с Chrome, Firefox, Vivaldi, Chromium, Brave и Microsoft Edge. Также на устройстве должно быть установлено приложение ExpressVPN.

Нужна помощь?

Наверх

4. Обращение в службу поддержки ExpressVPN

Если вам по-прежнему не удается смотреть Prime Video при подключении к VPN,

Вы также можете отправить письмо напрямую на: support@expressvpn.zendesk.com

Наверх

ExpressVPN оптимизирован для работы с Prime Video, чтобы вы всегда могли наслаждаться конфиденциальным и защищенным доступом в Интернет, даже не замечания при этом VPN-подключение. Наш сервис никогда не должен использоваться для обхода авторских прав, это строго запрещено нашими Условиями предоставления услуг. Мы не можем узнать или контролировать ваши действия при подключении к нашему VPN-сервису, поэтому вы несете полную ответственность за соблюдение наших Условий предоставления услуг, Условий использования Prime Video и любых применимых законов. В частности, для просмотра Prime Video онлайн через подключение к ExpressVPN вы должны находиться на территории США.