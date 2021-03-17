Önemli: İnternet sansürünün yüksek seviyede olduğu bir ülkede yaşıyor veya ExpressVPN’i manuel yapılandırma ile kullanıyorsanız .

Bu rehber, ExpressVPN’e bağlıyken bazı uygulamalara, web sitelerine veya çevrimiçi hizmetlere erişmenizi önleyen sorunları nasıl gidereceğinizi gösterir. İçeriğe çeşitli sebeplerle erişemiyor olabilirsiniz:

Bazı uygulamalar, web siteleri, çevrimiçi hizmetler veya internet servis sağlayıcıları VPN sunucularından gelen bağlantıları engeller.

Erişmeye çalıştığınız uygulama, web sitesi veya çevrimiçi hizmet ile VPN sunucusu arasındaki bağlantı sorunları.

Uygulama, web sitesi veya çevrimiçi hizmetin cihazınızın konum hizmetleri, GPS, Wi-Fi konumu veya LTE çipi aracılığıyla fiziksel konumunuza erişimi var.

Bölgeye göre kısıtlanmamış uygulamalar, web siteleri veya çevrimiçi hizmetler

Coğrafi konuma göre kısıtlanmamış bir uygulamaya, web sitesine veya çevrimiçi hizmete (örneğin banka web sitesi) VPN’e bağlıyken erişemiyorsanız farklı bir konuma bağlanın veya ayrık tünelleme özelleğini kullanın.

Aşağıdaki ExpressVPN uygulamalarından farklı bir sunucu konumuna bağlanın:

Sorun devam ederse .

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Bölgeye göre kısıtlanmış uygulamalar, web siteleri veya çevrimiçi hizmetler

Sorunu çözmek için aşağıdaki sorun giderme adımlarını izleyin. Her adımdan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Sorun çözülürse diğer adımları atlayabilirsiniz.

1. Mobil cihazınızın konum ayarlarını veya hizmetlerini kapatın

ExpressVPN’e mobil bir cihaz kullanarak bağlıysanız konum ayarlarını kapatın ve sonra VPN’e tekrar bağlanın. Bu işlem, mobil cihazlarda fiziksel konumunuzun algılanmasını önleyebilir.

Android

Ayarlar‘ı açın. Konum‘a dokunun. En üstteki Konumu Kullan‘ı kapatın. Yardıma mı ihtiyacınız var? . En başa dön

iOS

Ayarlar‘ı açın. Gizlilik > Konum Servisleri‘ne dokunun. Konum Servisleri ayarını kapatın. Kapat‘a dokunun. Yardıma mı ihtiyacınız var? . En başa dön

2. Bilgisayarınızda ExpressVPN tarayıcı uzantısını kullanın

ExpressVPN’e bilgisayarınızdan bağlanıyorsanız ExpressVPN tarayıcı uzantısını yükleyin ve sonra VPN’e tekrar bağlanın. Bu işlem, bilgisayarınızda gerçek konumunuzun algılanmasını önleyebilir.

Yardıma mı ihtiyacınız var? .

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3. Eşleşen bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

ExpressVPN uygulamasında, erişmeye çalıştığınız uygulamanın, web sitesinin veya çevrimiçi hizmetin kullanılabildiği bir bölge veya ülkeyle eşleşen bir VPN sunucusu konumuna bağlanın.

Uygulamalar, web siteleri veya çevrimiçi hizmetler için uygun VPN sunucusu konumu önerileri için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

Aşağıdaki ExpressVPN uygulamalarından farklı bir sunucu konumuna bağlanın:

Yardıma mı ihtiyacınız var? .

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4. Uygulama, web sitesi veya çevrimiçi hizmete tekrar erişin

Uygulamaya, web sitesine veya çevrimiçi hizmete tekrar erişmeyi deneyin. Hâlâ sorun yaşıyorsanız .

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