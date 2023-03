Vigtigt: Hvis du befinder dig i et land med meget internetcensur eller bruger ExpressVPN manuelle konfigurationer, kan du .

Denne vejledning viser dig, hvordan du løser problemer, der forhindrer dig i at tilgå bestemte apps, hjemmesider eller onlinetjenester, når du er tilsluttet ExpressVPN. Der kan være flere mulige årsager til at du ikke kan få adgang til indhold:

Nogle apps, hjemmesider, onlinetjenester eller internetudbydere blokerer forbindelser fra VPN-servere.

Forbindelsesproblemer mellem VPN-serveren og den app, hjemmeside eller onlinetjeneste, du forsøger at tilgå.

Appen, webstedet eller onlinetjenesten har adgang til din fysiske placering via din enheds placeringstjenester, GPS, Wi-Fi-placering eller LTE-chip.

Apps, hjemmesider eller onlinetjenester, der ikke er begrænset efter region

Hvis du ikke kan tilgå en bestemt app, hjemmeside eller onlinetjeneste, der ikke er begrænset geoplaceringsmæssigt (f.eks. banksider), når du er forbundet til VPN, skal du oprette forbindelse til en anden VPN-placering eller bruge split tunneling-funktionen.

Hvis problemet fortsætter, kan du kontakte ExpressVPN's supportteam for at få hjælp.

Apps, hjemmesider eller onlinetjenester, der er begrænset efter region

Følg fejlfindingstrinene nedenfor for at løse dit problem. Efter hvert trin skal du tjekke, om problemet er løst. Hvis problemet er løst, kan du springe resten af trinene over.

1. Sluk for din mobils placeringsindstillinger eller -tjenester

Hvis du er forbundet til ExpressVPN ved hjælp af en mobilenhed, skal du deaktivere dine placeringsindstillinger og derefter oprette forbindelse til VPN igen. Dette kan forhindre din fysiske placering i at blive opdaget på mobilen.

Android

Åbn Indstillinger. Tryk på Placering. Øverst skal du deaktivere Brug placering.

iOS

Åbn Indstillinger. Tryk på Privatliv > Placeringstjenester. Slå Placeringstjenester fra. Tryk på Slå fra.

2. Brug ExpressVPN-browserudvidelsen på din computer

Hvis du er forbundet til ExpressVPN på din computer, skal du installere ExpressVPN-browserudvidelsen og derefter oprette forbindelse til VPN’en igen. Dette kan forhindre din rigtige placering i at blive opdaget på din computer.

Har du brug for hjælp? Kontakt ExpressVPN's supportteam for at få hjælp.

3. Opret forbindelse til en matchende VPN-serverplacering

I ExpressVPN-appen skal du oprette forbindelse til den VPN-serverplacering, der matcher den region eller det land, hvor appen, hjemmesiden eller onlinetjenesten er tilgængelig.

Kontakt ExpressVPN’s supportteam for forslag til en passende VPN-serverplacering til apps, hjemmesider eller onlinetjenester.

Har du brug for hjælp? Kontakt ExpressVPN's supportteam for at få hjælp.

4. Tilgå appen, hjemmesiden eller onlinetjenesten igen

Prøv at tilgå appen, hjemmesiden eller onlinetjenesten igen. Hvis du stadig har adgangsproblemer, skal du kontakte ExpressVPN's supportteam for at få hjælp.

