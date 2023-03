Este guia mostrará como escolher a localização correta do servidor VPN de acordo com as suas necessidades. A ExpressVPN tem milhares de servidores em vários locais ao redor do mundo. Veja uma lista completa de localizações de servidor VPN.

Acessar conteúdo, como programas de TV e filmes, de um determinado país

Importante: Para obter recomendações de servidor VPN para um serviço de streaming específico,

Para assistir a conteúdo que está disponível apenas em um determinado país, conecte-se a um servidor VPN local nesse país. Se houver mais de uma localização de servidor VPN disponível para o mesmo país, escolha aquela que está mais próxima do seu local físico.

Para se conectar a uma localização de servidor VPN:

Evitar a censura em sua localização atual

Se você estiver em um país com práticas de censura, use o recurso Localização Inteligente no aplicativo. A Localização Inteligente recomenda automaticamente o local ideal para você com base em métricas anônimas, como velocidade de download, latência e distância.

Saiba como se conectar com a Localização Inteligente.

Obter uma conexão privada e segura

Para uma conexão segura e privada, use o recurso Localização Inteligente no aplicativo. A Localização Inteligente recomenda o local ideal para você com base em métricas anônimas, como velocidade de download, latência e distância.

Saiba como se conectar com a Localização Inteligente.

Obter velocidades de download rápidas

Existem vários fatores que determinam as velocidades de download. Para encontrar a localização de servidor VPN que lhe dará velocidades de download ideais, você pode:

Selecionar uma localização de servidor VPN que seja a mais próxima do seu local físico na lista de localizações de servidor Recomendadas .

. Usar o recurso Locatização Inteligente , que recomenda a localização ideal para você.

, que recomenda a localização ideal para você. Executar o Teste de Velocidade no aplicativo ExpressVPN para Mac ou Windows. Conecte-se à localização do servidor no topo da lista de resultados.

Importante: Se a localização do servidor VPN ao qual você está conectado for mais lenta do que o esperado, consulte este guia de resolução de problemas

Resolver problemas com minha localização atual de servidor VPN

Se a localização de servidor VPN ao qual você está conectado for mais lenta do que o esperado, consulte este guia de resolução de problemas.

Para outros problemas, siga as etapas de solução de problemas relevante para seu caso de uso:

