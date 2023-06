Viime kaudella viimein 11 vuoden jälkeen ensimmäisen Scudetton voittanut AC Milan pyrkii tänäkin vuonna yhtä hyvään suoritukseen, kun Zlatan Ibrahimovic on jälleen mukana joukkueessa, ja yksi Euroopan lupaavimmista jalkapallotähdistä, Charles De Ketelaere, on joukkueen uusi tulokas. Samasta kaupungista tulevat ikuiset viholliset Inter Milan ja Juventus ovat myös mukana kärkikahinoissa, ja tutut joukkueet Napoli, Roma ja Lazio myös tekevät kaikkensa päästäkseen eurooppalaisiin kisoihin. Lue lisää siitä, miten voit turvallisesti suoratoistaa Serie A -otteluita VPN:n kanssa ja katsoa koko kauden 2022–23.

Näin suoratoistat Serie A:n pelejä VPN:n kanssa

Voit turvallisesti suoratoistaa otteluita näillä helpoilla vaiheilla:

Hanki ExpressVPN. Yhdistä palvelinsijaintiin, joka vastaa valitsemasi otteluiden lähettäjän sijaintia. Voit esimerkiksi yhdistää kanadalaiseen palvelimeen katsoaksesi Fuboa tai yhdysvaltalaiseen palvelimeen katsoaksesi CBS:ää tai Paramount Plussaa. Siirry valitsemasi lähettäjän sivustolle ja rekisteröidy. Nauti peleistä!

Suoratoista Serie A -pelejä Kanadassa

Fubo

Hinta: 25 CAD/kk tai 200 CAD/vuosi

Fubolla on yksinoikeus näyttää Coppa Italian ja Serie A:n otteluita Kanadassa, ja niitä voi suoratoistaa mukavasti kotoa käsin. Voit myös hyödyntää Fubon seitsemän päivän ilmaisen kokeilun katsoaksesi Serie A -pelejä sekä Englannin Valioliigan ja muiden liigojen otteluita.,

Suoratoista Fubossa

Suoratoista Serie A -pelejä Yhdysvalloissa

CBS on Italian Serie A:n virallinen lähettäjä Yhdysvalloissa. Kanavaa voi katsoa lukuisten suoratoistopalveluiden kautta, joista osaan on saatavilla ilmainen kokeilu.

Paramount Plus

Hinta: alkaen 6 USD/kk

CBS:llä näytettyjen otteluiden lisäksi Paramount Plussalla on oikeudet näyttää kaikki Serie A:n 380 ottelua kaudelta 2022–23 sekä ainakin 25 Italian cupin (Coppa Italia) ottelua (mukaan lukien kaikki pelit neljännestä pudotuspelikierroksesta eteenpäin). Paramount Plussaan on saatavilla seitsemän päivän ilmainen kokeilu.

Huomaa: Saatat joutua antamaan voimassa olevan yhdysvaltalaisen postinumeron (esimerkiksi 27405 tai 11572) tilataksesi palvelun.

Siirry YouTube TV:hen* (alkaen 73 USD/kk), Fuboon (alkaen 75 USD/kk), Huluun (65 USD/kk) tai Paramount Plussaan (alkaen 6 USD/kk) ja rekisteröidy.

Näin suoratoistat televisiossa

YouTube TV

Hinta: alkaen 73 USD/kk

Kanava: CBS

YouTube TV:stä löytyy yli 85 suosittua tv-kanavaa, mukaan lukien CBS, jolta voit suoratoistaa Serie A:n kauden 2022–23 otteluita.

Katso YouTubea ExpressVPN:n kanssa

Hulu + Live TV

Hinta: 70 USD/kk

Kanava: CBS

Hulu + Live TV:ssä voit katsoa yli 75 kanavaa, mukaan lukien CBS, jolla näytetään Serie A:n kauden 2022–23 pelejä.

Katso Hulua VPN:n kanssa

* Vaikka saatat tarvita yhdysvaltalaisen postinumeron tilataksesi YouTube TV:n, Fubon, Hulun tai Paramount Plussan, voit silti tilata YouTube TV:n Google Playn kautta, vaikka sinulla ei olisi yhdysvaltalaista luotto- tai pankkikorttia.

Suoratoista Serie A -pelejä Isossa-Britanniassa

BT Sport

Hinta: alkaen 25 GBP

Jos asut Isossa-Britanniassa, BT Sport on paras vaihtoehto otteluiden suoratoistamiseen. Jos haluat tilata BT Sportin, tarvitset BT ID:n katsoaksesi livelähetyksiä verkossa. Saadaksesi BT ID:n tarvitset televisioluvan, jonkka hankkimiseen vaaditaan voimassa oleva laskutusosoite ja paikallinen pankkikortti. Mutta jos haluat vain suoratoistaa pelejä verkossa, kannattaa tilata Monthly Pass.

Huomaa: Tarvitset isobritannialaisen tai irlantilaisen luotto- tai pankkikortin ostaaksesi Monthly Passin.

Katso Serie A:n maaleja ja huippuhetkiä YouTubessa

Pysy ajan tasalla ja katso jokaisen pelin parhaat maalit Serie A:n virallisella YouTube-kanavalla:

Haluatko katsoa isolta ruudulta? Tutustu tähän kätevään oppaaseen.

Katso Serie A:n maaleja ja huippuhetkiä RaiPlayssä

Haluatko katsoa calcion kohokohtia italiaksi? Voit katsoa videoita huippuhetkistä RAI:n kautta, joka on Italian kansallinen mediaverkko. Yhtiön suoratoistoalusta RaiPlay on täysin ilmainen! Näin katsot Serie A:n huippuhetkiä RaiPlayssä:

Hanki ExpressVPN. Yhdistä turvalliseen italialaiseen palvelinsijaintiin. Siirry sivulle www.raiplay.it/programmi/seriea. Nauti calciosta!

Haluatko katsoa isolta ruudulta? Tutustu tähän kätevään oppaaseen.

Italian jalkapallon kauden 2022–23 aikataulu

Ajankohta Tapahtuma 13. elokuuta 2022 – 4. kesäkuuta 2023 Serie A:n kausi 2022–23 5. elokuuta 2022 – 24. toukokuuta 2023 Coppa Italian kausi 2022–23

Serie A:n otteluita näytetään seuraavina aikoina:

keskiviikkoisin klo 15 ET

sunnuntaisin klo 9 ET.

Tärkeät Serie A:n ottelut 2022–23

Mitä näistä Serie A:n otteluista odotat eniten? Kerro alla kommenteissa!

Ajankohta (EST) Ottelu 6. toukokuuta 2023 Roma vs. Inter 21. toukokuuta 2023 Napoli vs. Inter 28. toukokuuta 2023 Juventus vs. Milan