Hvordan finne portnummeret ditt

Hvorfor trenger du å vite portnummeret ditt?

Fordi visse programmer kan bruke forskjellige typer porter, kan det hjelpe deg å skanne portnumre når du setter opp brannmurer og gir apper visse tillatelser.

Det er også mulig å se flere porter når som helst for samme program. VPN, for eksempel, er kjent for å bruke flere porter samtidig.

Vanlige portnumre

Trenger du mer informasjon om typer porter? Her er en liste over noen vanlige portnumre for Windows. Hvis du er Mac-bruker, kan du også sjekke Apples liste over vanlige porter.