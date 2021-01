Hvordan forhindrer ExpressVPN DNS-lekkasjer?

Uten et VPN bruker enheten din typisk en DNS-tjeneste levert av internettleverandøren din. Men når du kobler til ExpressVPN, vil enheten din bare bruke DNS-servere som driftes utelukkende av ExpressVPN. Dette gir deg fordeler fordi:

ExpressVPNs DNS-servere er raske

ExpressVPN lagrer ikke aktivitet- og tilkoblingslogger

All trafikk mellom enheten din og DNS-serverene er kryptert fra ende-til-ende

Her er hvordan det virker. For å besøke et nettsted skriver du inn en URL eller klikker på en lenke i nettleseren din. Den URL-en blir sendt via ExpressVPNs krypterte tunnel til en DNS-server som driftes av ExpressVPN. DNS-serveren sjekker IP-adressen og sender den til ExpressVPN, som får adgang til siden. På et øyeblikk returnerer ExpressVPN det nettstedet til deg. Ingen trafikk slipper ut av tunnelens sikkerhet.