En lokal IP-adresse blir tilordnet av ruteren din for hver enhet som er tilkoblet den, inkludert den selv. Denne lokale IP-adressen er ikke avslørt for det bredere internett, og fungerer bare i ditt lokale nettverk. De fleste rutere tildeler IP-adresser som starter med 192.168.XXX.XXX. Stegene ovenfor viser deg hvordan du kan finne din ruters lokale IP-adresse.

En IP-adresse identifiserer hver datamaskin eller enhet som er koblet til et nettverk. Nettverket kan være internett eller et mindre lokalt nettverk.

Vanlige standard IP-er for rutere

Ser du etter IP-en for å logge inn på en Netgear-ruter? Vil du finne IP-adressen til ASUS-ruteren din? Her er en liste over ruternes standard IP-adresser for noen av de mest populære rutermerkene.

Apple ruter IP-er 10.0.1.1 Asus ruter IP-er 192.168.1.1 192.168.2.1 Belkin ruter IP-er 192.168.1.1 192.168.2.1 10.0.0.2 10.1.1.1 Dell ruter IP-er 192.168.1.1 Cisco ruter IP-er 192.168.1.1 192.168.0.30 192.168.0.50 10.0.0.1 10.0.0.2 D-Link ruter IP-er 192.168.1.1 192.168.0.1 192.168.0.10 192.168.0.101 192.168.0.30 192.168.0.50 192.168.1.254 192.168.15.1 192.168.254.254 10.0.0.1 10.0.0.2 10.1.1.1 10.90.90.90 Huawei ruter IP-er 192.168.1.1 192.168.0.1 192.168.3.1 192.168.8.1 192.168.100.1 10.0.0.138 Linksys ruter IP-er 192.168.1.1 192.168.0.1 192.168.1.10 192.168.1.210 192.168.1.254 192.168.1.99 192.168.15.1 192.168.16.1 192.168.2.1 Microsoft ruter IP-er 192.168.2.1 Netgear ruter IP-er 192.168.0.1 192.168.0.227 TP-Link ruter IP-er 192.168.1.1 192.168.0.1 192.168.0.254

Slik får du en sikker ruter-IP

