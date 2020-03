Vilkårlig passordgenerator

Hvor sikkert er passordet mitt?

Til tross alt snakket om massive databrudd som dominerer overskriftene, er reglene for å generere et sikkert passord faktisk ikke så komplisert: gjør det langt, gjør det vilkårlig og gjør det unikt. Et passord bestående av ikke noe annet enn femti ettall ville ikke være tilfeldig eller unikt, og det vill heller ikke teksten til “Hotel California”, bursdagen til barnet ditt eller det samme passordet som du har brukt igjen og igjen med små justeringer i et tiår. Sannsynligvis vil ikke noe du kan finne på selv være virkelig vilkårlig, menneskets hjerne fungerer bare ikke på den måten.

Det er der passordgeneratoren vår kommer inn. Bruk den for å lage et sikkert passord for hvert nettsted og tjeneste du bruker. Standardinnstillingene skal generere et passord som er sterkt nok for de fleste formål (selv om å legge til tegn aldri skader). Bruk en passordmanager for å holde styr på alle. Og for de sjeldne situasjonene hvor du må stole på hukommelsen din, som passordet for å få tilgang til selve passordmanageren, anbefaler vi en rekke ord tatt ett etter ett fra en ordbok. Å forbli sikker i denne digitale tidsalderen krever digitale løsninger—men litt analogt kan hjelpe i en klemme.