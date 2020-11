Neem een VPN met zijn eigen anonieme, versleutelde DNS

Domeinnaam systeem

Elke website op het internet wordt gekenmerkt door een reeks getallen (het IP adres) en het IP adres van iedere website heeft een bijbehorende URL die voor mensen makkelijker te onthouden is. De DNS (Domein Naam Systeem) is de manier waarop uw apparaat de URL die door een mens wordt ingetikt of aangeklikt, vertaalt in die getallenreeks. Dan hoeft u dat niet zelf te doen!