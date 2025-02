Waar kun je live de Oscars 2025 kijken in Nederland?

Meer lezen: Waar je alle in 2025 Oscar-genomineerde films kunt kijken

Waar kun je live de Oscars gratis kijken in 2025?

Je hebt geluk! Er zijn verschillende opties om de Oscars 2025 gratis live te kijken. Dit zijn de winnaars:

ITVX : Wie in het Verenigd Koninkrijk live naar de Oscars 2025 wilt kijken, kan het gratis streamen op ITVX. Maak gewoon een gratis ITVX-account aan, verbind met een Britse serverlocatie en begin met streamen!

CTV : Ook in Canada kunnen filmfans gratis live naar de Oscars 2025 kijken. Verbind eenvoudig met een Canadese serverlocatie voor de beste kijkervaring!

GoPlay : In België worden de Oscars 2025 gratis live uitgezonden op GoPlay. Je moet een gratis account aanmaken. Fans die in België kijken, kunnen een veilige Belgische serverlocatie selecteren.

7plus : In Australië? Kijk de Oscars gratis op 7Plus door te verbinden met een Australische serverlocatie.

RTÉ Player : In Ierland worden de Oscars 2025 live uitgezonden op RTÉ Player, en je hebt geen account nodig om toegang te krijgen tot de gratis livestream. Verbind gewoon met een Ierse serverlocatie voor de beste ervaring!

ProSieben: Duitsers kunnen de Oscars 2025 online op ProSieben gratis kijken. Verbind gewoon met een Duitse serverlocatie om te beginnen met streamen.

Ben je op reis en maak je je zorgen dat je deze diensten thuis niet kunt bereiken? Geen zorgen! Verbind gewoon met een serverlocatie uit je thuisland om toegang te krijgen tot je favoriete streamingsdienst. Britten die bijvoorbeeld reizen, kunnen de Oscars 2025 gratis op ITVX kijken door te verbinden met een Britse serverlocatie.

Kijk de Oscars 2025 live in 3 eenvoudige stappen

Meld je aan bij ExpressVPN en profiteer van de razendsnelle dienst; Verbind met een VPN-serverlocatie in 105 landen. Bijvoorbeeld, als je een Amerikaanse fan bent en de show wilt streamen, verbind dan met een veilige Amerikaanse serverlocatie; Veel kijkplezier!

Waarom je ExpressVPN nodig hebt voor streaming

Een premium VPN zoals ExpressVPN is de perfecte manier om je favoriete films, series en shows veilig te streamen. ExpressVPN biedt niet alleen servers met hoge snelheid in 105 landen over de hele wereld, geoptimaliseerd voor streaming en veiligheid, maar met een VPN kun je ook streamen op al je apparaten – zelfs op je smart-tv’s en spelcomputers.

Stream de Oscars 2025 veilig met een VPN op tot acht gelijktijdige verbindingen, zodat je thuis, onderweg of zelfs in het buitenland kunt kijken.

Belangrijkste kenmerken:

Snelle servers in 105 landen over de hele wereld, allemaal geoptimaliseerd voor snelheid en beveiliging;

Tot 8 gelijktijdige verbindingen;

5-sterrenklantenondersteuning met dag en nacht livechat helpdesk;

Strikt privacybeleid: geen logboeken van activiteiten of verbindingen;

Uitgebreide ondersteuningswebsite met handleidingen, instructievideo’s en meer;

TrustedServer, de meest geavanceerde VPN-servertechnologie in de branche, wist gegevens bij elke herstart;

Onze geavanceerde beveiligingsfuncties, zoals Threat Manager, beschermen je telefoon tegen malware en andere verdachte tracking-apps;

Vooruitstrevend Lightway-protocol biedt hogere snelheden, beveiliging en betrouwbaarheid, vooral op mobiel.

Waar kun je de Oscars 2025 live kijken in Nederland en het buitenland?

Kijk naar de Oscars met ExpressVPN om afknijpen door je internetprovider en andere beperkingen op je netwerk – ook op school en op kantoor – en stream de show veilig in razendsnelle HD waar je ook bent. Hier zijn alle manieren om de Oscars live te kijken!

Alle gratis Oscar-livestreams op een rij

ABC

Prijs: gratis

Gratis proefperiode: geen

Land: VS

ABC is gratis te ontvangen in de VS. Als je kabeltelevisie hebt, kun je de Oscaruitreiking van 2025 gemakkelijk livestreamen via de ABC-website of op Oscars.org. Je moet echter wel inloggen met je tv-aanbieder. Amerikaanse fans die kijken met ExpressVPN, moeten voor de beste kijkervaring verbinden met een veilige Amerikaanse serverlocatie.

ITVX

Prijs: gratis

Gratis proefperiode: geen

Land: Verenigd Koninkrijk

ITV zal het evenement uitzenden en streamen op ITVX in het Verenigd Koninkrijk, wat een uitstekende manier is voor Britten om gratis naar de Oscars 2025 te kijken. Je moet een geldige Britse postcode opgeven (bijv. LL32 8PR, NN3 2BZ) bij het aanmaken van een account. Britten die kijken met ExpressVPN, moeten voor de beste kijkervaring verbinden met een veilige Britse serverlocatie.

GoPlay

Prijs: gratis

Gratis proefperiode: geen

Land: België

Het Nederlandstalige GoPlay in België zal de Oscars 2025 gratis uitzenden. Je moet een gratis account aanmaken om de show op GoPlay te livestreamen. Fans die in België kijken met ExpressVPN moeten een veilige Belgische serverlocatie selecteren voor de beste streamingervaring.

CTV

Prijs: gratis

Gratis proefperiode: geen

Land: Canada

CTV zal de Oscars 2025 uitzenden en livestreamen in Canada. Canadezen kunnen de Oscars gratis streamen op de website van CTV. Als je in Canada bent en kijkt met ExpressVPN, zorg ervoor dat je een Canadese serverlocatie selecteert.

7plus

Prijs: gratis

Gratis proefperiode: geen

Land: Australië

Channel 7 zal de Oscars 2025 uitzenden in Australië, en wie daar live wil kijken, kan dit gratis doen op 7plus. Je moet een gratis 7plus-account aanmaken om toegang te krijgen tot de livestream. Australische fans die kijken met ExpressVPN, moeten voor de beste kijkervaring verbinden met een veilige Australische serverlocatie.

RTÉ Player

Prijs: gratis

Gratis proefperiode: geen

Land: Ierland

De RTÉ Player van Ierland zal de Oscars van 2025 livestreamen. De dienst is gratis en je hoeft geen account aan te maken om er gebruik van te maken. Ierse fans die kijken met ExpressVPN moeten voor de beste kijkervaring verbinden met een veilige Ierse serverlocatie.

ProSieben

Prijs: gratis

Gratis proefperiode: geen

Land: Duitsland

De Duitse omroep ProSieben zendt de ceremonie live uit via zijn gratis online streamingdienst. Je moet een gratis ProSieben-account aanmaken om toegang te krijgen tot de bibliotheek met content en om de Oscars van 2025 te bekijken. Let op, de livestream is mogelijk niet in het Engels. Duitse fans die kijken met ExpressVPN, kunnen voor de beste kijkervaring een veilige Duitse serverlocatie selecteren.

Andere manieren om de Oscars 2025 live te kijken

Hulu

Prijs: vanaf 8 USD/maand

Gratis proefperiode: zeven dagen gratis proefperiode (alleen reguliere Hulu)

Land: VS

Hulu biedt verschillende manieren om de Oscars te streamen. Hulu + Live TV-abonnees kunnen het evenement livestreamen via de dienst en on-demand na afloop, terwijl reguliere Hulu-abonnees het on-demand kunnen streamen. Je moet mogelijk een geldige Amerikaanse postcode (bijv. 30301 of 11222) en creditcard opgeven om je voor Hulu te registreren.

Oscar-genomineerde films zoals The Creator en Flamin’ Hot zijn ook te streamen op Hulu. Amerikaanse fans die kijken met ExpressVPN, kunnen beter een Amerikaanse serverlocatie selecteren.

YouTube TV

Prijs: vanaf 73 USD/maand

Gratis proefperiode: 14 dagen gratis proefperiode

Land: VS

YouTube TV heeft ABC in het pakket, dus je kunt er de Oscars 2025 live kijken.

NB: de show zal niet beschikbaar zijn voor on-demand kijken op de dienst. Als je nieuw bent bij YouTube TV, vergeet dan niet gebruik te maken van hun royale gratis proefperiode. Je moet mogelijk een geldige Amerikaanse postcode opgeven (bijv. 30301 of 11222) bij het aanmelden. Amerikaanse fans die kijken met ExpressVPN, moeten verbinden met een Amerikaanse serverlocatie voor de beste kijkervaring.

Fubo

Prijs: vanaf 75 USD/maand

Gratis proefperiode: zeven dagen gratis proefperiode

Land: VS

Cordcuttingdienst Fubo heeft ook ABC, waardoor het een andere goede optie is om de Oscars 2025 live te kijken.

NB: De show zal niet beschikbaar zijn voor on-demand kijken op de dienst. Je moet mogelijk een geldige Amerikaanse postcode opgeven (bijv. 30301 of 11222) om je aan te melden. Amerikaanse fans die kijken met ExpressVPN, moeten verbinden met een Amerikaanse serverlocatie voor de beste kijkervaring.

DirecTV Stream

Prijs: vanaf 75 USD/maand

Gratis proefperiode: vijf dagen gratis proefperiode

Land: VS

DirecTV Stream is een andere geweldige manier om de Oscars 2025 live te streamen, tegelijkertijd met de uitzending op ABC. Je moet mogelijk een geldig Amerikaans adres en creditcard opgeven bij het aanmelden. Amerikanen die kijken met ExpressVPN, kunnen voor de beste kijkervaring een veilige Amerikaanse serverlocatie selecteren.

Movistar Plus+

Prijs: vanaf 14 EUR/maand

Gratis proefperiode: geen

Land: Spanje

Movistar Plus+ in Spanje is een uitstekende optie voor Spanjaarden die de Oscars 2025 willen livestreamen. Spanjaarden die kijken met ExpressVPN, kunnen verbinden met een Spaanse serverlocatie voor de beste streamingervaring.

WOWOW

Prijs: vanaf 2300 JPY/maand

Gratis proefperiode: geen

Land: Japan

Kijk live naar de Oscars 2025 in Japan via de streamingdienst WOWOW. Japanse kijkers die ExpressVPN gebruiken, kunnen een veilige serverlocatie in Japan selecteren voor de beste streamingervaring.

Disney+ Hotstar

Prijs: vanaf Rs. 299/maand

Gratis proefperiode: geen

Land: India, Indonesië

Als je in India of Indonesië bent, kun je de Oscars 2025 live kijken op Disney Plus Hotstar. Als je de Oscars streamt op Disney Plus Hotstar met ExpressVPN, zorg er dan voor dat je een serverlocatie selecteert waar je bent voor de beste kijkervaring.