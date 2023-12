Stakingen van vakbonden leidden tot vertragingen bij de premières van films en series in 2023.

Netflix nam maatregelen tegen het delen van accounts, zoals accountverificatie op nieuwe apparaten en prijsverhogingen.

Streamingplatforms haalden steeds meer inspiratie uit boeken en strips. Het resultaat waren succesvolle versies zoals One Piece en The Last of Us .

In een reactie op de dominantie van Netflix, kende de streamingindustrie een verdere consolidatie. Platforms als HBO Max en Discovery+ fuseerden en Disney+ nam de controle over Hulu.



Herbekijk je favoriete films en series van 2023 of kijk uit naar het volgende streamingjaar met een VPN voor Nederland. Verbind met veilige, supersnelle servers in 105 landen!

Van het harde optreden van Netflix tegen het delen van accounts tot de stakingen in Hollywood: 2023 was een tumultueus jaar voor streaming. Ondanks deze uitdagingen bleef de industrie consolideren, groeien en evolueren. En streamingdiensten bleven hit na hit produceren met fantastische films en series in 2023.

Netflix neemt maatregelen tegen accountdelen

Om marktaandeel terug te winnen en de omzet te verhogen, nam Netflix maatregelen om het delen van accounts te beperken. Gebruikers moeten nu hun accounts verifiëren door binnen 15 minuten een code in te voeren als Netflix detecteert dat het account op een nieuw apparaat wordt gebruikt. Om nieuwe abonnees te behouden en aan te trekken, verlaagde Netflix de prijzen in regio’s als Azië en Afrika. Tegelijkertijd schafte het de gratis niveaus in andere regio’s af. Het bedrijf investeerde ook meer in originele content en heeft in 2022 en 2023 jaarlijks ongeveer 17 miljard USD uitgegeven.

Die investering heeft zijn vruchten afgeworpen. De originele Netflix-film All Quiet on the Western Front schreef geschiedenis bij de Oscars met nominaties in negen categorieën en de prijs voor Beste Internationale Film. De film volgt een groep jonge Duitse soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. All Quiet on the Western Front werd exclusief uitgebracht op het streamingplatform en kreeg al snel lovende kritieken en een groot publiek. Het succes van de film en de CODA-overwinning van AppleTV+ in 2022 vormden een mijlpaal voor streamingplatforms. Dat bewijst dat het bedrijf en soortgelijke bedrijven films van hoge kwaliteit kunnen produceren die concurreren met traditionele studio’s.

Niet alleen originele films en series waren populair in 2023

Ook niet-originele content was populair op streamingdiensten. De juridische serie Suits, die oorspronkelijk van 2011 tot 2019 op USA Network liep, werd in één week tijd de meest bekeken Netflix-serie. De serie, die fans kennis liet maken met toekomstige royalty-persoon Meghan Markle, verzamelde van 3 tot 9 juli 3,7 miljard kijkminuten van de kijkers, en stond daarna twaalf opeenvolgende weken veilig op de eerste plaats in de wekelijkse streamingranglijst van Nielsen. Suits werd uiteindelijk door het wekelijkse kijkerspubliek van zijn plaats gestoten voor Virgin River, een romantisch drama over een verpleegster die in september naar een klein stadje in Californië verhuist voor een nieuwe start.

Populariteit van streamingdiensten blijft groeien

Ondanks de uitdagingen die de streamingindustrie in 2023 tegenkwam, blijft de populariteit van streamingdiensten groeien. Volgens een recent onderzoek van eMarketer zal het aantal wereldwijde streamingabonnementen in 2025 naar verwachting 2,3 miljard bedragen, een stijging van 10% ten opzichte van 2022.

Nu het jaar ten einde loopt, is het tijd om terug te kijken op enkele van de populairste films en series die je in 2023 hebt gestreamd. Hier zijn enkele van de hoogtepunten op het gebied van entertainment voor 2023:

Een trage start van de zomer

De entertainmentindustrie werd in de zomer van 2023 hard getroffen door stakingen van schrijvers en acteurs. De Writers Guild of America (WGA) en de Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) waren het niet eens met producenten en studio’s over zaken als compensatie, royalty’s en het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). Deze stakingen begonnen in mei, toen de WGA de productie van televisieseries en films stopzette. SAG-AFTRA volgde in juli met een staking van film- en televisieacteurs.

Streamingdiensten die afhankelijk zijn van nieuwe content om kijkers te binden, werden hard getroffen door de stakingen. Verschillende serie- en filmpremières werden uitgesteld of geannuleerd. Streamingdiensten hebben hun releaseschema’s aangepast om een ​​gestage stroom aan content te garanderen.

Deals bereikt

De stakingen eindigden in september en november 2023 met deals tussen de vakbonden en de producenten en studio’s. Deze deals bevatten betere lonen en voordelen voor schrijvers en acteurs. De deal met de WGA omvatte een verhoging van 18% van het initiële loon en een verhoging van 26% van het resterende basissalaris voor schrijvers van streamingprojecten met een budget van meer dan 30 miljoen USD. Er werden ook regels over AI-gebruik en meer transparantie overeengekomen.

De SAG-AFTRA bereikte een deal met een waarde van meer dan 1 miljard dollar. De deal omvatte een deelnamebonus voor streaming, regelgeving voor AI, hogere plafonds voor gezondheidszorg- en pensioenfondsen, compensatieverhogingen voor achtergrondartiesten en voorzieningen ter bescherming van diverse gemeenschappen.

Het was de langste staking waar film- en televisie-acteurs ooit aan deelnamen.

Films en series in 2023: oude favorieten en nieuwkomers

In het tv-seizoen van 2023 gaven kijkers de voorkeur aan nieuwe seizoenen van hun favoriete series boven gloednieuwe titels. Dit was te zien aan de hoge kijkcijfers van series als Ginny and Georgia, Shadow and Bone, You en Succession.

Ondanks de populariteit van comeback-seizoenen waren er ook enkele nieuwe series die doorbraken. Jury Duty van Amazon Freevee was een verrassende hit in de zomer. De reality-hoax-sitcom volgt een groep mensen die worden opgeroepen voor jurydienst, maar feitelijk deelnemen aan een nepproces. De serie werd bekritiseerd, maar kreeg toch een cultachtige aanhang op sociale media. Volgens Parrot Analytics, een entertainmentanalysebedrijf, is de belangstelling voor Jury Duty verdubbeld in de maand na de première. Toch is het nog niet zeker of de serie voor een tweede seizoen wordt verlengd.

Beef-controverse

Beef van Netflix was een andere grote hit. De serie, met Steven Yuen en Ali Wong in de hoofdrollen, volgt twee mannen die een langdurige ruzie hebben na een verkeersongeval. De serie werd door critici geprezen om zijn zwarte humor en kreeg hoge kijkcijfers. Op het hoogtepunt vergaarde Beef in een enkele week 1,59 miljard kijkminuten tijdens de eerste release in april.

De bekendheid van Beef werd echter ontsierd door een incident waarbij castlid David Choe betrokken was. Choe vertelde jaren geleden in een podcast over een seksuele ontmoeting die hij had met een masseuse, maar later bleek dat hij deze ontmoeting had verzonnen. Choe erkende zijn fout en zei dat hij de uitspraken had gedaan om een ​​reactie uit te lokken. Sommige kijkers riepen op om Choe uit Beef te zetten, en anderen zeiden dat ze vanwege hem de serie niet zouden kijken.

Filmadaptaties scoren

Streamingaanbieders wendden zich voor inspiratie steeds meer tot boeken en andere literaire werken, met als resultaat een golf van verfilmingen. Zo waren enkele van de populairste series van 2022 bewerkingen van beroemde boeken, zoals House of the Dragon van Max en Prime Video’s The Lord of the Rings: Rings of Power.

Die trend zette zich ook in 2023 voort. Een aantal van de meest gestreamde en populaire titels, waaronder Queen Charlotte: a Bridgerton-story, The Night Agent, Shadow and Bone en One Piece zijn allemaal overgenomen uit boeken en strips.

One Piece breekt record

Vooral One Piece bleek uiterst succesvol. De live-actionversie van een manga over een groep mislukte piraten vestigde een nieuw record door de meest bekeken Netflix-serie te worden in 84 landen wereldwijd. Daarmee werd het vorige record overtroffen waarbij de top in 83 landen bereikt werd door het vierde seizoen van Stranger Things en het eerste seizoen van Wednesday.

Videogames inspireren films en series in 2023

The Last of Us is dit jaar een opvallende hit in de streamingindustrie. De serie, uitgebracht op Max, is gebaseerd op de populaire videogame met dezelfde naam en volgt de reis van Joel en Ellie in een post-apocalyptische wereld vol met door zombieschimmels geïnfecteerde mensen. De serie heeft lovende kritieken gekregen vanwege de verbluffende beelden, meeslepende verhalen en uitstekende prestaties van de cast.

Het succes kan worden toegeschreven aan de trouw van de serie aan het bronmateriaal, terwijl tegelijkertijd nieuwe elementen worden geïntroduceerd om gamefans te boeien. Voor fanatieke gamers heeft The Last of Us de vloek van mislukking doorbroken die andere game-verfilmingen teisterde zoals Tomb Raider en Dead or Alive. Gezien de populariteit van de serie is het geen verrassing dat Max al groen licht heeft gegeven voor een tweede seizoen.

De trend van filmadaptaties vertoont geen tekenen van vertraging. In 2024 kunnen fans verfilmingen verwachten van Avatar: The Last Airbender, Daredevil: Born Again en The Acolyte — die is gebaseerd op de Star Wars-franchise.

Als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij hen aan

Een andere interessante trend die uit de streamingindustrie naar voren komt, is de consolidatie van streamingplatforms – die kan worden toegeschreven aan de stijgende kosten van de productie van content, de intensivering van de concurrentiestrijd om abonnees en de noodzaak om op te schalen voor duurzame winstgevendheid.

In mei van dit jaar fuseerden HBO Max en Discovery+ en vormden zo een van de grootste mediagrootmachten ter wereld. Het vernieuwde platform, nu simpelweg bekend als Max, bevat alle HBO- en Discovery+-content, variërend van bekroonde series als Game of Thrones tot natuurdocumentaires en reality-tv-programma’s. Na deze zet heeft Disney+ zijn voornemen aangekondigd om zijn eigendommen te consolideren tot een mega-app, waarin materiaal van Disney+, Hulu, ESPN+ en eerder verworven content zijn verwerkt.

Maar dat is niet alles. In juni werd Paramount Global eigenaar van streamingplatform Paramount, onthulde plannen om een nieuw platform te introduceren waarin Paramount+ is samengevoegd met Showtime als vervanging van het advertentievrije niveau van Paramount+. Het platform bevat nu Showtime-cultfavorieten als Dexter, Billions en Shameless.

Motivatie voor consolidatie

Er zijn verschillende redenen waarom bedrijven kiezen voor consolidatie in de streamingmarkt. Een belangrijke reden is de wens om tegenwicht te bieden aan de dominantie van Netflix. Netflix is de grootste streamingdienst ter wereld, en het bedrijf investeert flink in originele content. Dit maakt het voor andere streamingdiensten moeilijk om te concurreren. Door te fuseren of samen te werken kunnen bedrijven hun middelen bundelen en zo een breder scala aan content aanbieden.

Bovendien kan consolidatie zorgen voor een stabielere financiële basis, zodat deze bedrijven alle schommelingen in de sector kunnen weerstaan ​​en content van hoge kwaliteit aan hun kijkers kunnen blijven leveren.

Einde van platform-exclusiviteit?

Mogelijk zien we ook het einde van de platform-exclusiviteit. Bepaalde HBO-series zoals Ballers, Six Feet Under en Insecure zijn al begonnen met streamen op Netflix onder een nieuwe licentieovereenkomst. Hoewel het misschien verwarrend lijkt, betekent deze licentieovereenkomst dat Max nu een extra inkomstenstroom heeft via een concurrent. In maart besprak Disney-CEO Bob Iger ook hoe Disney+ nog eens zou kunnen kijken naar hun strategie om hun films en tv-programma’s exclusief te houden. Dit suggereert dat Disney zou kunnen overwegen om enkele van zijn oudere series in licentie aan concurrenten te geven.

De toekomst van streamen

Het landschap van streamingdiensten heeft inderdaad aanzienlijke veranderingen ondergaan. De dagen dat Apple TV+ en Disney+ budgetvriendelijke opties aanboden, behoren nu tot het verleden. Zowel Apple TV+ als Netflix hebben onlangs aanzienlijke prijsverhogingen voor hun abonnementen aangekondigd, als weerspiegeling van een bredere trend in de sector dit jaar. Dit heeft geleid tot bezorgdheid over de toekomst van betaalbaar streamen.

Gratis streamingdiensten

Toch is er, te midden van deze verschuivingen, een interessante ontwikkeling voor kijkers met een krap budget. Gratis, door advertenties ondersteunde, streamingtelevisiediensten (FAST) als Pluto TV winnen aan populariteit. Ze bieden kosteloos toegang tot een reeks populaire programma’s, maar kijkers moeten dan wel een paar advertenties bekijken. Deze beweging naar gratis streamingopties met reclame kan een verschuiving in de toekomst van de industrie betekenen.

Kostenbesparende maatregels

Te midden van de verschuivingen in de sector is het de moeite waard om te vermelden dat Netflix plannen heeft aangekondigd om de prijs van zijn advertentievrije abonnementen te verhogen nu de WGA- en SAG-AFTRA-stakingen zijn afgelopen. Andere streamingdiensten hebben geen soortgelijke prijsstijgingen aangekondigd, maar ze onderzoeken wel manieren om de winstgevendheid op peil te houden. Sommige diensten, zoals Max, hebben als kostenbesparende maatregel content van hun platform verwijderd. Aan de andere kant zal Prime Video van Amazon in 2024 reclame introduceren. Het zal interessant zijn om te zien hoe deze veranderingen het kijkersgedrag op streamingplatforms beïnvloeden.

Netflix blijft innovatieve trendsetter

Voorlopig behoudt Netflix echter nog steeds zijn sterke positie als marktleider. Ondanks de toegenomen concurrentie blijft Netflix in 2023 de Amerikaanse markt domineren. Zelfs na het implementeren van maatregelen tegen het delen van accounts heeft het platform het hele jaar door een gestage groei van zijn wereldwijde abonneebestand gekend.

Het vermogen van Netflix om het publiek betrokken te houden blijft lovenswaardig. Ze hebben grenzen verlegd en innovatieve manieren gevonden om series uit te brengen. Bijvoorbeeld langverwachte series als You en The Witcher zijn in delen uitgebracht, wat het hele jaar door voor opwinding zorgt. Deze strategie werd ook toegepast op het vierde seizoen van Stranger Things in 2022, waardoor de verwachtingen van fans toenemen. Het is waarschijnlijk dat Netflix deze aanpak het komende jaar zal voortzetten, en mogelijk zullen andere platforms volgen.

Bovendien wordt verwacht dat de trend van het streamen van live-evenementen in 2024 nog meer terrein zal winnen. Netflix heeft zich al in deze arena begeven door comedyspecials en realityserie-reünies uit te zenden. Paramount+ heeft ook de MTV Video Music Awards 2023 live gestreamd, en Disney+ is van plan hetzelfde te doen voor de introductieceremonie van de Rock & Roll Hall of Fame in november.

De streamingwereld kent veel veranderingen, maar één ding is zeker: kijkers hebben meer keuze dan ooit tevoren. Wat is jouw go-to streamingplatform en wat waren je favoriete films en series in 2023?