Cijfers liegen niet: miljoenen mensen overal ter wereld bingen zich suf aan reality-tv datingshows; ze worden niet alleen geboeid door het drama maar ook door de romantische allure van exotische oorden. Nu de zomervakantie nog volop bezig is, heb je nog alle kans om je guilty pleasure reality-tv om te zetten in … realiteit?

Verken de luxe villa’s van alle datingshows, en kom erachter wat een week vakantie daar kost.

We hebben de exacte locaties achterhaald en ze op volgorde gezet van de succespercentages van de programma’s.

Van MILF Manor en D e Bachelorette tot Love Island , Married at First Sight (Blind Getrouwd) en Boer zoekt Vrouw — welke serie heeft bewezen het meest succesvol te zijn als het gaat om mensen te helpen de liefde te vinden?

We graven op hoeveel stellen er gevormd zijn tijdens 10 van de meest geliefde datingprogramma’s overal ter wereld, hoeveel van deze stellen nog bij elkaar zijn, en wat de invloed van deze exotische bestemmingen is op het datingleven van de deelnemers.

De beste 15 datingshow-bestemmingen

Of je nu een hopeloze romanticus bent die op zoek is naar inspiratie, of een stelletje op zoek naar de ultieme ontsnapping, je kunt hier de meest betoverende plekken vinden waar de magie zich ontspint, op volgorde van onze score voor “langdurige liefde” (hieronder uitgelegd in de sectie Hoe succesvol zijn datingshows?). Ervaar de zonnige stranden, luxe stadsbestemmingen en charmante locaties op het platteland.

Waarom zijn datingshows zo gek op exotische locaties?

Na het verkennen van deze ongerepte datingshow-locaties, willen wij heel graag weten waarom exotische locaties zo goed matchen met datingprogramma’s. Volgens Aubrey Thomas, relatietherapeut in Tel Aviv “is het heel makkelijk om op vakantie verliefd te worden. Het is een combinatie van gemoedstoestand en chemie. Vakantie is vrije tijd. Je hebt geen dagelijkse verplichtingen of zorgen. De zon en de zee verlagen het stressniveau, en het dopamine-niveau stijgt.”

Maar deze buitensporige villa’s voegen nog een spannend element toe — zichtbare isolatie. Dit unieke aspect versterkt zowel het conflict als de verbinding, en dat maakt het voor ons onmogelijk om de ontluikende romantiek op het scherm te negeren. “De deelnemers worden in een intieme en toch heel openbare situatie geplaatst. Ze delen een huis nog voordat ze elkaar kennen. Ze moeten voor de camera hun problemen aanpakken. Roem en geld staan op het spel, en dat zijn andere factoren dan in de gewone wereld. Bovendien is iedereen halfnaakt, en is het brein superwaakzaam. Dus geen wonder dat je verliefd wordt!”, legt Thomas uit.

En toch, midden in de glitter en glamour van de reality-tv komen er vragen op over de blijvende invloed van deze vluchtige romantiek. “Het is reality-tv, maar het staat mijlenver af van echte steunpilaren als vrienden, familie, werk en thuis. Veel datingshows zetten de algoritmes voort die we in datingapps zien — onmiddellijke beloning en ontelbare opties. Dit leert mensen om nooit tevreden te zijn, en houdt een maatschappij in stand waar mensen zich niet binden omdat ze zich altijd blijven afvragen of de volgende die het huis binnenkomt misschien beter is,” waarschuwt Thomas. “Je zult zien dat de programma’s die dit format uitdagen een hoger slagingspercentage hebben. De relaties die stuklopen waren letterlijk op drijfzand gebouwd”.

Hoe succesvol zijn datingshows?

Met deze gedachten in ons achterhoofd hebben we onderzocht wat het echte slagingspercentage is van de datingprogramma’s als je kijkt naar langdurige relaties. Door belangrijke factoren mee te nemen als het aantal seizoenen, percentage mogelijke matches, verlovingen, bruiloften en stellen die in 2023 nog steeds gelukkig waren met elkaar, hebben we een grondige analyse gemaakt en een score voor “langdurige liefde” uitgerekend voor alle geselecteerde datingshows.

Laten we dus eens in de cijfers duiken en kijken hoe deze romantische reality-avonturen het op lange termijn doen in het rijk van de liefde.

1. D e Bachelorette

Stellen die in 2023 nog bij elkaar zijn: 5

Succespercentage van stellen die in het programma zijn gevormd: 42%

Score langdurige liefde: 83%

Met een indrukwekkend record van 20 succesvolle seizoenen op de rol spant de Amerikaanse versie van De Bachelorette de kroon als langstlopende datingshow op onze lijst. Maar ondanks het verstrijken van de tijd zijn maar vijf stellen van het programma in de liefdesrelatie gebleven. Wel heeft 1 stel de liefde al meer dan 20 jaar in stand gehouden.

Opvallendste stel

Trista (Rehn) Sutter was in 2003 de originele Bachelorette en mag de winnaar van seizoen 1, Ryan Sutter, nog steeds haar echtgenoot noemen.

Ik wil daar logeren

Het recentste seizoen van de VS-versie van De Bachelorette is gefilmd in Villa de la Vina, Agoura Hills, Californië. Op Airbnb is het niet meer beschikbaar, maar het is interessant om te weten dat het iconische, 200 jaar oude Bachelor-landhuis ooit te huur was voor het adembenemende bedrag van 27.171 EUR (30.000 USD) per nacht. Als je voor je eerstvolgende vakantie in iets dergelijks wilt logeren, zou je kunnen kijken naar het huis Malibu Rocky Oaks; je kunt daar genieten van een pakket van een week voor 15.816 EUR (17.463 USD). Het is de perfecte omgeving voor een romantisch onderonsje, en doet erg denken aan de betoverende sfeer van het programma.

2. Boer zoekt Vrouw

Stellen die in 2023 nog bij elkaar zijn: 19

Succespercentage van stellen die in het programma zijn gevormd: 33%

Score langdurige liefde: 72%

Als je naar de cijfers kijkt is Farmer Wants a Wife Australia (de Australische versie van Boer zoekt Vrouw) de absolute topper. In de loop van 13 vruchtbare seizoenen heeft het programma 19 stellen bij elkaar gebracht, met als resultaat negen huwelijken en een verbazingwekkend aantal van 26 kinderen! Hoewel het programma erin geslaagd is voor 69% van de deelnemers een mogelijke match te vinden, is het maar bij een derde van deze relaties gelukt om het vuur levend te houden en bij elkaar te blijven. Desalniettemin bewijst het succespercentage dat dit programma de tweede plaats in onze datingshow selectie waardig is.

Opvallendste stel

Een bijzonder stel, Chris Newsome en Kim Tierney, heeft er een succes van gemaakt na hun oorspronkelijke ontmoeting in het allereerste seizoen van het programma in 2007. Zij waren de pioniers, want ze waren het eerste stel dat trouwde, en nu hebben ze samen een zoon en een dochter.

Ik wil daar logeren

In het meest recente Australische seizoen, seizoen 13, hadden de boeren de kans om hun toekomstige bruid te ontmoeten in het luxe boetiekhotel met de naam The Convent in Hunter Valley, New South Wales. Als je benieuwd bent naar de Garden Suite: het bed-and-breakfast arrangement kost 2.469 EUR (2.733 USD) voor een week.

3. Married at First Sight (Blind Getrouwd)

Stellen die in 2023 nog bij elkaar zijn: 13

Succespercentage van stellen die in het programma zijn gevormd: 35%

Score langdurige liefde: 71%

Wie had dat gedacht? De datingshow waar vrijgezellen toezeggen dat ze bij de eerste ontmoeting trouwen met de partner die voor ze is uitgekozen, is een verbluffend succes geworden! De Amerikaanse versie van MAFS heeft er al indrukwekkende 16 seizoenen opzitten, en een op de vijf mogelijke matches is geëindigd met “ze leefden nog lang en gelukkig”. 13 stellen zijn getrouwd, en dat heeft 19 baby’s opgeleverd.

Opvallendste stel

Onder deze succesvolle verbintenissen vallen Jamie en Doug op met de langstdurende relatie: ze zijn het enige stel dat sinds seizoen 1 bij elkaar is gebleven. Hun liefdesverhaal was zo boeiend dat ze zelfs hun eigen spin-off en podcast hebben gekregen, en ze hebben op dit moment twee kinderen.

Ik wil daar logeren

Voor de nieuwste wittebroodsbestemming mogen de deelnemers het Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa in Montego Bay, Jamaica, ervaren. Als je overweegt om je zomervakantie daar door te brengen: de suites met uitzicht op de oceaan beginnen bij 4.291 EUR (4.750 USD) per persoon per week, maar dan loop je wel zo de Caribische zee in!

4. Temptation Island

Stellen die in 2023 nog bij elkaar zijn: 8

Succespercentage van stellen die in het programma zijn gevormd: 38%

Score langdurige liefde: 65%*

De nieuwste Amerikaanse versie van Temptation Island heeft net het vijfde seizoen afgerond. Het verschilt van andere realityshows doordat het bestaande stellen op allerlei manieren op de proef stelt om hun relatie te testen. Verrassenderwijs zijn, ondanks de verleidelijke situaties zowel op het eiland als daarbuiten, 40% van de deelnemende stellen in 2023 nog steeds bij elkaar. Het mag verrassend genoemd worden dat drie van de acht matches intussen zelfs verloofd of getrouwd zijn, en dat betekent een tamelijk hoog succespercentage.

Opvallendste stel

Een van die geslaagde stellen zijn Kristen Ramos en Julian Allen, die verschenen in Temptation Island seizoen 3, en die later in Puerto Rico in het huwelijk zijn getreden.

Ik wil daar logeren

Temptation Island werd gefilmd op het schilderachtige eiland Maui, Hawaii. De prachtige villa die in 2019 werd gebruikt als opnamelocatie is in januari 2023 te koop gezet, en is uiteindelijk voor meer dan 11 miljoen USD (bijna 10 miljoen EUR) van eigenaar gewisseld.

Maar als je een fan van het programma bent of gewoon het prachtige Maui wilt beleven, kun je nog steeds een verblijf boeken op een recentere filmlocatie, het Andaz Maui’s Kihei Resort. De luxe 3-kamer villa’s van Anda zijn beschikbaar vanaf 3.484 EUR (3.856 USD) per nacht, of 20.902 EUR (23.136 USD) voor een verblijf van een week.

5. Are You the One?

Stellen die in 2023 nog bij elkaar zijn: 7

Succespercentage van stellen die in het programma zijn gevormd: 50%

Score langdurige liefde: 47%

De Amerikaanse MTV-realityserie Are You the One? heeft het negende seizoen achter de rug. Ondanks talrijke zoektochten is het maar zeven stellen gelukt om een sterke relatie vast te houden. Een laag percentage aan geslaagde matches in de serie (15%), maar de koppels die samen weg zijn gegaan zijn wel bij elkaar gebleven. Interessant feitje: een aantal van deze stellen werden volgens het algoritme van het programma niet als perfecte match gezien, maar uiteindelijk zijn ze wel getrouwd nadat ze elkaar in het programma hadden ontmoet.

Opvallendste stel

In de loop der jaren hebben in totaal vijf stellen, zoals Jenni Knapmiller en Curtis Hadzicki uit AYTO seizoen 3, en ook Uche Nwosu en Clinton Moxam uit seizoen 6, de stap gezet en zijn ze getrouwd. Als gevolg van de koppelpogingen van MTV zijn in deze liefdesrelaties vijf kinderen geboren.

Ik wil daar logeren

Het laatste seizoen van Are You the One? werd gefilmd in Gran Canaria, Spanje, waarschijnlijk in de wereldwijde productievilla van MTV. Het is misschien niet mogelijk om in precies dezelfde villa te verblijven, maar je kunt wel in een soortgelijke omgeving een verbluffende villa van 458 vierkante meter huren met uitzicht op zee, tuinen, zwembad en meer. Dit luxueuze landgoed heet Terrace on the Beach en het zal je ongeveer 4.969 EUR (5.500 USD) kosten om er een weekje te blijven.

Als je eraan toe bent om onder te duiken in de ultieme luxebeleving, zou je ook op reis kunnen gaan naar de boeiende filmlocatie van de geliefde Duitse versie van de realityshow Are You the One? VIP in het exotische paradijs Koh Samui, Thailand. Stel je voor hoe je in de betoverende wereld van seizoen 3 stapt in de adembenemende Chaweng 5066 villa, een perfect alternatief voor de originele locatie van het programma.

Deze prachtige villa met vijf slaapvertrekken ligt beschut aan de ongerepte kustlijn en biedt een hemelse ervaring met zijn eigen stukje strand, prachtige zwembad, sportzaal en privé-kok. Al deze pracht kan een heerlijke week van jou zijn voor de prijs van 12.949 EUR (14.344 USD).

6. Love Is Blind

Stellen die in 2023 nog bij elkaar zijn: 7

Succespercentage van stellen die in het programma zijn gevormd: 39%

Score langdurige liefde: 43%

Na het vierde en laatste seizoen van de Amerikaanse serie Love is Blind kunnen we concluderen dat gedurende de hele serie minder dan een derde (30%) van de mogelijke matches echt een stel zijn geworden. Vooral seizoen 2 was een en al liefdesverdriet, want geen van de stellen zijn nu nog bij elkaar. Maar er is toch een lichtpuntje: in totaal hebben toch zeven stellen het volgehouden, en die zijn nu allemaal getrouwd. Dit komt neer op een keurig succespercentage van 39% bij het vinden van een relatie in dit programma.

Opvallendste stel

Tiffany Pennywell en Brett Brown zijn van dit programma het favoriete succesverhaal, want zij hebben een oprechte band gevonden. Ze zijn sinds seizoen 4 gelukkig getrouwd.

Ik wil daar logeren

Ervaar een soort huwelijksreis zonder huwelijk. De stellen uit Love is Blind seizoen 4 kregen de kans om te ontspannen in weelderige adults-only vijfsterrenhotel TRS Yucatan Hotel in Riviera Maya, Mexico, heel prettig op een half uur afstand van Playa del Carmen.

Het hotel biedt verschillende soorten suites, ook charmante cabins, compleet met een eigen entree, aanlegsteiger en kano’s. Je kunt gebruik maken van hun huidige online aanbieding (43% korting) en een week lang verblijven in de bungalow aan het meer, vanaf 2.606 EUR (2.885 USD) per persoon.

Fans kunnen ook de internationale versies van de serie verkennen. Het eerste seizoen van Love is Blind Japan speelde zich af in het Hoshinoya Okinawa Resort. Een verblijf van een week (zes nachten) komt op 17.822 EUR (19.728 USD).

7. Love Island

Stellen die in 2023 nog bij elkaar zijn: 13

Succespercentage van stellen die in het programma zijn gevormd: 20%

Score langdurige liefde: 43%

Love Island UK seizoen 10 was nog niet afgelopen toen wij onze lijst samenstelden, daarom zijn bovenstaande berekeningen gebaseerd op de data uit de eerdere 9 seizoenen van de populaire Britse datingshow. En de resultaten zijn niet erg veelbelovend, wat aangeeft dat wat er in Love Island gebeurt maar beter op het eiland kan blijven. In de serie is minder dan de helft (44%) van de mogelijke matches tot stand gekomen, en slechts 9% van de stellen zijn nu nog steeds heel verliefd.

Opvallendste stel

Misschien kun je je Alex Boven en Olivia Buckland uit de aflevering van 2016 nog herinneren? Zij waren het eerste Love Island-stel dat is getrouwd — en sindsdien hebben zij een baby gekregen. Dom Lever en Jess Shears, Tommy Fury en Molly-May Hague, Nathan Massey en Cara De La Hoyde en Jamie Jewitt en Camilla Thurlow hebben ook de grote stap gewaagd sinds ze elkaar in het programma hebben ontmoet. Het is ook interessant om te vermelden dat er in totaal nu zes Love Island-baby’s zijn.

Ik wil daar logeren

Wil je je eigen Love Island-fantasie beleven? Voor de prijs van 711 EUR (787 USD) per nacht kun je je onderdompelen in een verblijf in de villa van het laatste seizoen, Sa Vinyassa, gelegen in Mallorca, Spanje. Dit weelderige landgoed omvat 46 hectare, biedt 343 vierkante meter woonruimte, een zwembad, prachtig uitzicht, ligt midden in de natuur, en biedt een perfect sprookjesachtige tijd.

Je kunt nog meer Love Island-sferen vinden op Korfoe, waar seizoen 3 van de Zweedse editie werd gefilmd. De villa was speciaal voor het programma gebouwd, dus we hebben iets soortgelijks gezocht — Villa Edoardo is gelegen op een groene heuvel en je hebt er spectaculair uitzicht over zee en bergen voor 9.702 EUR (10.739 USD) per week.

8. MILF Manor

Stellen die in 2023 nog bij elkaar zijn: 1

Succespercentage van stellen die in het programma zijn gevormd: 33%

Score langdurige liefde: 40%*

Dit nieuwe Amerikaanse reality-tv-programma is voor zijn eerste seizoen op TLC van start gegaan op 15 januari 2023. In dit programma worden acht vrijgezelle vrouwen in leeftijden tussen 40 en 60 jaar bij elkaar gezet in een villa in Baja California, Mexico, met de bedoeling hen te helpen de liefde te vinden. En zoals de titel van de serie al aangeeft, waren hun potentiële partners een paar decennia jonger dan zij.

*Gezien het feit dat de serie zich nog in een beginstadium bevindt, is het nogal moeilijk om een succespercentage te bepalen. Maar in de loop van het programma hebben slechts drie van de acht vrouwen een partner gevonden. Nu, ongeveer een jaar na het filmen, lijkt het erop dat maar een van deze stellen het potentieel heeft om een langdurige relatie te onderhouden.

Opvallendste stel

Omdat de sociale media niet veel prijsgeven, kunnen wij er alleen maar optimistisch vanuit gaan dat de relatie van Pola Mochon en Ryan Jovan nog in orde is.

Ik wil daar logeren

De Mexicaanse villa die in de reality-tv-show te zien is, is het boetiekhotel Orchid House Baja. Als je belangstelling hebt om een romantische vakantie te boeken, kun je voor 5.244 EUR (5.605 USD) per week logeren in de Garden Suite. Maar als je op zoek bent naar een nog luxere ervaring, kun je de Presidential Ocean Suite kiezen, dat kost je 8.395 EUR (8.973 USD) per week.

9. Too Hot to Handle

Stellen die in 2023 nog bij elkaar zijn: 2

Succespercentage van stellen die in het programma zijn gevormd: 11%

Score langdurige liefde: 37%

Fans van het Netflix-datingprogramma Too Hot to Handle kunnen nu genieten van het nieuwste seizoen, seizoen 5, dat van start is gegaan in juli 2023. Gedurende de afgelopen vier seizoenen heeft een opvallende 62% van de mogelijke koppels ervoor gekozen de villa samen te verlaten. Maar dit programma heeft bewezen dat het minder voorwaarden schept voor het vinden van langdurige liefde, want slechts 7% van de stellen uit alle vorige seizoenen zijn vandaag de dag nog bij elkaar.

Opvallendste stel

Emily Miller en Cam Holmes uit seizoen 2, samen met Kayla Richart en Seb Melrose uit seizoen 4, zijn de enige twee stellen die blijkbaar de ware liefde hebben gevonden in Too Hot to Handle.

Ik wil daar logeren

Zowel seizoen 4 als seizoen 5 van Too Hot to Handle zijn gefilmd in het luxueuze Emerald Pavilion op de Turks- en Caicoseilanden. De prijs voor een verblijf van een week in deze Caribische villa is 32.248 EUR (35.700 USD), de prijs per nacht is 5.375 EUR (5.959 USD). De villa is ruim bedeeld met vijf slaapkamers en vijf badkamers, en biedt ruimte aan maximaal 12 gasten. Onder de royale voorzieningen vind je een vuurplaats, jacuzzi, zonnedek, infinitypool, sportzaal, mediaruimte, buitenbarbecue en een aanlegsteiger.

Als je zakken extra diep zijn, kun je ook kiezen voor de prijslocatie waar Too Hot to Handle Brazil is gefilmd. Het eerste seizoen is geschoten in Punta Mita, Mexico, in ‘s werelds duurste vakantiehuis — Casa Tau. Een dag daar kost je een tranentrekkende 15.000 EUR (80.000 BRL).

10. Ex on the Beach

Stellen die in 2023 nog bij elkaar zijn: 1

Succespercentage van stellen die in het programma zijn gevormd: 6%

Score langdurige liefde: 21%

De Britse editie van Ex on the Beach heeft in juli 2023 het 11de seizoen afgesloten. Om het succes van het programma te beoordelen hebben we de negen voorgaande seizoenen (seizoen 10 is geannuleerd) en de 176 kandidaten geanalyseerd. In de loop van deze negen seizoenen zijn er maar 16 stellen gevormd, en dat komt neer op minder dan een van elke vijf mogelijke stellen. Begin juli 2023 was er nog maar 1 van deze stellen bij elkaar.

Opvallendste stel

Halverwege juli hebben Hellen Briggs en Chet Johnson, die in Ex on the Beach seizoen 4 weer bij elkaar waren gekomen, na acht jaar officieel een punt achter hun relatie gezet. Deze nieuwe ontwikkeling heeft het succespercentage van het programma nog verder doen dalen. Briggs heeft besloten om te breken met haar vriendje van al die jaren, omdat hij volgens haar was vreemdgegaan. De relatie van Marnie Simpson en Casey Johnson blijft echter nog sterk. Het stel heeft samen twee zoons en is begin 2023 getrouwd.

Ik wil daar logeren

Seizoen 11 van Ex on the Beach UK is gefilmd in Marbella, Spanje. We hebben de exacte filmlocatie niet kunnen achterhalen, maar we hebben wel een luxueus alternatief gevonden aan de Costa del Sol — Villa Sasha; een verblijf van een week kost daar vanaf 4.873 EUR (5.395 USD), en dat zit wel in de lijn van het programma.

Fans die in 2019 Ex on the Beach Double Dutch Allstars hebben gevolgd, herinneren zich misschien nog dat het programma werd gefilmd in Banda Abou, Curaçao, in het prachtige Coral Estate 303. Deze extravagante villa ligt op een resort van 7.000 vierkante meter met adembenemend uitzicht over de Caribische zee. Het heeft indrukwekkende voorzieningen zoals een privéstrand, zwembad, jacuzzi, negen slaapkamers, zeven badkamers, een filmzaal van 40 vierkante meter, en een ruime woonkamer van 140 vierkante meter. Er is plaats voor maximaal 20 gasten en het is te huur voor ongeveer 6.000 EUR (6.640 USD) per week.

Methodologie

We hebben tien wereldwijd populaire datingprogramma’s geanalyseerd, ook landelijke edities en seizoenen die nog draaien. De data zijn verzameld uit betrouwbare bronnen als Screenrant, Wikipedia, BuzzFeed, Cosmopolitan, US Magazine en andere mediabronnen. De informatie bevat het totaal aantal deelnemers, aantal mogelijke en gevormde stellen, stellen die in 2023* nog bij elkaar zijn, verlovingen en huwelijken als resultaat van de programma’s. We hebben het percentage van gevormde stellen berekend, hoeveel er nog bij elkaar zijn in 2023 en algemene succespercentages. Factoren als het aantal seizoen zijn meegewogen om een uiteindelijke score voor “langdurige liefde” te berekenen.

*Voor Temptation Island en De Bachelorette is het succespercentage gebaseerd op verlovingen en stellen die nog bij elkaar zijn. We hebben voor Ex on the Beach alleen precieze gegevens kunnen vinden tot seizoen 9. Seizoen 10 (geannuleerd) en 11 (te recent) zijn buiten onze statistieken gehouden.