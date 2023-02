De Oscarnominaties van dit jaar zijn bekendgemaakt, en voor veel mensen is dat het teken dat ze alsnog een paar van de beste films van het afgelopen jaar willen gaan kijken.

Ben je er nog niet uit waar je wilt beginnen? We hebben een overzicht gemaakt van de prominentste nominaties, en ook tips voor andere films die hetzelfde thema of gevoel hebben. Je kunt ook onze stroomschema’s gebruiken om te beslissen welke van de nominaties van dit jaar, of de winnaars van vorig jaar, je wilt streamen.

Stroomschema: welke Oscarnominatie van 2023 moet jij streamen?

Waar gaan de Oscargenomineerde films van 2023 over?

Stroomschema: welke beste Oscarfilm moet jij gezien hebben?

The Banshees of Inisherin

De hoofdrollen in deze film zijn voor Colin Farrell en Brendan Gleeson. Het verhaal speelt zich af in het Ierland van rond 1920, en gaat over twee drinkmaatjes die in een impasse raken als de een besluit dat hij niet langer met de ander bevriend wil zijn.

Regisseur: Martin McDonagh.

Kijk dit als je ook hebt genoten van: Waking Ned Devine, In Bruges, The Killing of a Sacred Deer

All Quiet on the Western Front

Een remake van de winnaar van de Beste Film in 1930, en een bewerking van een roman met dezelfde naam; All Quiet on the Western Front volgt de aangrijpende belevenissen van de jonge Duitse soldaat Paul Bäumer (Felix Kammerer) in zijn strijd om de Eerste Wereldoorlog te overleven.

Regisseur: Edward Berger.

Kijk dit als je ook hebt genoten van: The Thin Red Line, 1917

Everything Everywhere All at Once

De eigenares van een wasserette (Michelle Yeoh) komt erachter dat ze het multiversum moet redden door contact te leggen met andere versies van zichzelf uit parallelle dimensies. Tegelijkertijd moet ze de relatie met haar echtgenoot (Ke Huy Quan) en dochter (Stephanie Hsu) herstellen.

Regisseur: The Daniels (Daniel Kwan en Daniel Scheinert).

Kijk dit als je ook hebt genoten van: Swiss Army Man, Crouching Tiger, Hidden Dragon, Shang-Chi

The Fabelmans

The Fabelmans is losjes gebaseerd op het tienerleven van regisseur Steven Spielberg, en volgt de ambitieuze tiener en filmmaker Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle) en zijn ontdekking van een schokkend feit over zijn disfunctionele familie.

Regisseur: Steven Spielberg.

Kijk dit als je ook hebt genoten van: Lady Bird, The Squid and the Whale

Babylon

Terwijl La La Land een geromantiseerd beeld geeft van de filmindustrie, verbeeldt Babylon juist de lelijke kant. Met de sterrencast geleid door Brad Pitt en Margot Robbie, doet de film verslag van de opkomst en teloorgang van veel personages in de beginjaren van Hollywood.

Regisseur: Damien Chazelle.

Kijk dit als je ook hebt genoten van: Boogie Nights, The Wolf of Wall Street, Barton Fink

Elvis

Deze biopic over Elvis Presley (Austin Butler) wordt verteld vanuit het perspectief van zijn manager (Tom Hanks) en volgt het leven van The King vanaf zijn kinderjaren in Mississippi tot zijn sterrenstatus en sociale activiteiten in de jaren ‘60 en zijn laatste jaren toen hij zijn best deed om niet vergeten te worden.

Regisseur: Baz Luhrmann.

Kijk dit als je ook hebt genoten van: Walk the Line, Ray

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Zoals we wel van Guillermo del Toro konden verwachten, voegt deze stop-motion animatiefilm duistere fantasie toe aan het bekende verhaal van de houten pop (ingesproken door Gregory Mann) die tot leven komt als de zoon van zijn maker Geppetto (David Bradley).

Regisseur: Guillermo del Toro.

Kijk dit als je ook hebt genoten van: Coraline, Kubo and the Two Strings

Tár

In deze psychologische thriller raakt een componiste/dirigente (Cate Blanchett) op het hoogtepunt van haar carrière verwikkeld in een schandaal. Ze raakt de controle kwijt als ze rare geluiden begint te horen en nachtmerries krijgt.

Regisseur: Todd Field.

Kijk dit als je ook hebt genoten van: Black Swan, The Wrestler

Avatar: The Way of Water

In dit vervolg op Avatar (2009) is Jake Sully (Sam Worthington) leider van de Omatikaya-clan en vormt hij een gezin met Neytiri (Zoe Saldaña). Ze worden bedreigd en moeten verhuizen en integreren met een waterclan.

Regisseur: James Cameron.

Kijk dit als je ook hebt genoten van: Avatar, FernGully: The Last Rainforest

Black Panther: Wakanda Forever

Na het overlijden van Koning T’Challa moeten zijn diepbedroefde weduwe (Angela Bassett) en zus (Letitia Wright) blijven vechten voor het overleven van het koninkrijk in hun strijd tegen een nieuwe vijand.

Regisseur: Ryan Coogler.

Kijk dit als je ook hebt genoten van: Black Panther, Blade

The Whale

Brendan Fraser speelt een teruggetrokken en zeer zwaarlijvige schrijfdocent die probeert om de relatie met zijn vervreemde dochter (Sadie Sink) te herstellen.

Regisseur: Darren Aronofsky.

Kijk dit als je ook hebt genoten van: What’s Eating Gilbert Grape, The Farewell, Aftersun

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Techmagnaat (Edward Norton) ontvangt zijn vertrouwelingen — en de beroemde detective Benoit Blanc (Daniel Craig) — op een privé-eiland om een moordmysterie op te lossen. De geheimen van de gasten worden langzamerhand onthuld …

Regisseur: Rian Johnson.

Kijk dit als je ook hebt genoten van: Clue, Murder on the Orient Express

Top Gun: Maverick

Tom Cruise en Val Kilmer pakken hun rol uit Top Gun (1986) weer op: Maverick worstelt in een relatief nederige functie als testpiloot terwijl Iceman is gepromoveerd tot bevelhebber.

Regisseur: Joseph Kosinski.

Kijk dit als je ook hebt genoten van: Behind Enemy Lines, Dunkirk

Triangle of Sadness

Deze satirische zwarte komedie volgt de uitdagingen van de rijke passagiers van een luxe jacht en zijn bemanning die hen op hun wenken moet bedienen. Een heftige storm is nog maar de eerste ramp die de klassenverschillen aan boord op de proef stelt.

Regisseur: Ruben Östlund.

Kijk dit als je ook hebt genoten van: The Square, The Worst Person in the World

Women Talking

Women Talking is gebaseerd op ware gebeurtenissen, en verkent wat acht vrouwen in een geïsoleerde geloofsgemeenschap in Bolivia gaan doen als ze ontdekken dat de mannen in hun gemeenschap de vrouwen hebben gedrogeerd en verkracht. In de hoofdrollen Rooney Mara, Claire Foy en Jessie Buckley.

Regisseur: Sarah Polley.

Kijk dit als je ook hebt genoten van: Room, Witness, The Piano

Stroomschema: welke beste Oscarfilm moet jij gezien hebben?

Het kan zijn dat je in een nostalgische stemming bent en liever een winnaar uit een eerder jaar wilt zien. Laat ons wat suggesties doen met nog een stroomschema.

Of het nu een klassieker is of een nieuwe film, het Oscarseizoen is altijd een geweldige tijd om helemaal mee te zijn met de nieuwste films, of – en waarom ook niet – opnieuw te genieten van die oude klassiekers die nooit verjaren.