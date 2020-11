Sicurezza TrustedServer: solo con ExpressVPN

TrustedServer migliora la consistenza e la sicurezza

Di solito, quando il server viene configurato per la prima volta, gli amministratori dei server installano il sistema operativo (OS) e il software, eseguendo poi degli aggiornamenti nel tempo. Ogni modifica apportata rappresenta un'occasione per l'insorgere di differenze tra i server, riducendo la possibilità che tutti stiano utilizzando esattamente lo stesso codice. Un server configurato anni prima potrebbe funzionare in modo pericolosamente differente da quello che gli amministratori stanno utilizzando oggi.