Per gli utenti che utilizzano una determinata smart TV, dispositivo di streaming o console di gioco in cui non è possibile installare direttamente una VPN, e che necessitano di una maggiore versatilità nel cambiare posizione e una suite completa di funzionalità per privacy e sicurezza, ExpressVPN per router rappresenta la scelta migliore.

Tramite la dashboard del router nel tuo browser, è possibile cambiare posizione in modo semplice. Con lo split tunneling, ogni dispositivo che si connette al router può essere connesso alla posizione VPN desiderata, impostato su "nessuna VPN" o per l'utilizzo di MediaStreamer. Il router e ogni dispositivo connesso a esso contano come un solo dispositivo, quindi inferiore al limite di cinque dispositivi. E se vivi in una casa con altre persone che non hanno voglia di connettersi a una VPN (o non sanno come fare), ti consente di proteggerli senza alcuno sforzo da parte loro.